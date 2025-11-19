CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de aceptar algunas de las inseguridades que marcaron su pasado, Vicky (Griselda Siciliani) atraviesa una etapa de cambios y nuevos retos que le abren un mundo de posibilidades en la tercera temporada de “Envidiosa” (“Envious” en su inglés). Aunque tiene una linda relación con Matías (Esteban Lamothe), busca problemas que compliquen su romance. Además de lidiar con la vida en pareja, se enfrenta a los celos, la maternidad y la oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo. ¿Qué pasó con Victoria en los nuevos episodios de la serie argentina de Netflix?

La nueva entrega de la comedia dramática y romántica dirigida por Gabriel Medina, Fernanda Heredia y Daniel Barone, empieza con Vicky intranquila porque Matías no publica su relación en redes sociales. Ella necesita que el mundo se entere de que es feliz para confirmar su felicidad. A esto se suma que su novio tiene un nuevo trabajo y una atractiva compañera que apuesta por las relaciones abiertas, Lola (María Abadi).

Aunque recibe su título profesional, la protagonista de “Envidiosa” no consigue el trabajo que buscaba. Al descubrir que una joven a la que apoda Virtudes (Nicki Nicole) lo obtiene, enloquece y arma un escándalo. De vuelta en su departamento, se topa con una celebración de sus amigos por el ascenso de Matías y por su trabajo como arquitecta. Guarda silencio durante el festejo, pero se sincera con su novio cuando se quedan solos.

Vicky (Griselda Siciliani) explota luego de no conseguir el trabajo que anhelaba en la tercera temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ENVIDIOSA”?

Una cena de parejas entre Lola, Felipe, Matías y Vicky se vuelve competitiva y termina con Victoria insultando a los anfitriones. A pesar del momento bochornoso, Matías la apoya y se preocupa porque ella se sienta segura en la relación. Cuando ella insiste en dar el siguiente paso, él acepta empezar a buscar un bebé. Vicky parece encantada, pero las dudas no tardan en aparecer.

En conversación con Fernanda (Lorena Vega) surge la duda de si Vicky realmente desea ser madre. Ella se niega aceptar la raíz de sus temores y responde atacando a su psicóloga. Tras fuertes reproches, se marcha y busca un nuevo terapeuta. Sin embargo, no obtiene la respuesta que esperaba.

En tanto, en la segunda temporada de “Envidiosa” Caro (Pilar Gamboa) se siente abrumada por la maternidad y la incapacidad de su esposo para cumplir con su rol de padre, así que decide separarse de Fermín (Adrián Lakerman). Por su parte, Lu (Violeta Urtizberea) lidia con la infidelidad de su esposo. En medio de esa situación, le da a Vicky unos consejos cuestionables.

El viaje de trabajo de Matías y Lola saca de quicio a Vicky. Motivada por Lu, los sigue para despejar sus dudas. Cuando Caro se entera la ayuda a entrar en razón y vuelven a casa sin causar alboroto. No obstante, no le cuenta la verdad a Matías, quien presume de la sinceridad que existe en su relación ante Lola, quien se muestra muy interesada en los problemas personales de su productor.

Matías (Esteban Lamothe) le propone a Vicky tener un bebé en la tercera temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ENVIDIOSA”?

¿Qué pasó con Vicky y Matías?

Mientras cuida a la bebé de Caro, Vicky recibe una excelente oferta laboral. Mientras su vida profesional resurge, su vida personal se desmorona una vez más, ya que le confiesa a su novio que viajó para espiarlo. Matías no puede más con las inseguridades de Victoria y necesita un tiempo para procesar a dónde va su relación. Pero durante una charla con Lola, comprende que sigue apostando por su romance con Vicky.

En tanto, Vicky busca a Fernanda, le pide disculpas y ayuda con sus problemas. Con la psicóloga retoman el tema de las dudas sobre ser madre y continuar con el proceso de fertilidad. Aunque Victoria se niega a aceptar que no desea ser madre, pospone sus citas médicas.

Cuando Matías habla con ella y reafirma su deseo de convertirse en padre, Vicky acepta continuar con el proceso. Sin embargo, en su siguiente cita médica sufre un ataque de pánico y admite que no está lista. Tras una charla con Fernanda, termina de aceptar la idea y busca a su novio para ser sincera.

En medio de su discurso sincero descubre que Matías ya tiene un hijo. En el último episodio de la tercera temporada de “Envidiosa”, Matías se entera que tiene un hijo. ¿Cómo reaccionará Vicky tras esa revelación? ¿Qué busca Nora? ¿Bruno realmente es hijo de Matías? ¿Buscará que sus padres se reconcilien?

Nora presenta a Bruno como el hijo de Matías al final de la tercera temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ENVIDIOSA”?

La tercera temporada de “Envidiosa” está disponible en Netflix desde el 19 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí