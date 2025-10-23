La espera terminó. Netflix confirmó el regreso de “Envidiosa”, la exitosa serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani ya tiene fecha para su tercera temporada. Con nuevas incorporaciones, giros inesperados y el debut actoral de Nicki Nicole, la historia de Vicky promete emocionar a los millones de fans que convirtieron la ficción en uno de los mayores éxitos en habla hispana.

Desde su estreno en 2024, “Envidiosa” sorprendió por su mirada honesta sobre las relaciones, la maternidad y la búsqueda personal. La tercera entrega, nuevamente bajo la dirección de Adrián Suar, promete dar un salto emocional con una protagonista que enfrenta el amor, los celos y las segundas oportunidades.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ENVIDIOSA 3″?

Netflix confirmó que la tercera temporada de “Envidiosa” se estrenará el 19 de noviembre de 2025. En esta entrega, Vicky —el personaje interpretado por Griselda Siciliani— entra en una nueva etapa profesional y sentimental donde el equilibrio emocional será su principal desafío.

¿DE QUÉ TRATA LA TERCERA TEMPORADA DE “ENVIDIOSA”?

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

ÉXITO DE LAS TEMPORADAS ANTERIORES DE “ENVIDIOSA”

“Envidiosa” se consolidó como fenómeno internacional de Netflix:

La primera temporada, estrenada en 2024, se ubicó entre las producciones argentinas más vistas del año.

La segunda temporada alcanzó el puesto número 1 en el Top 10 de Netflix en países como Argentina, Chile y Uruguay.

en países como Argentina, Chile y Uruguay. Globalmente, ingresó al Top 10 de series de habla no inglesa , con más de 3,3 millones de visualizaciones en su primera semana.

, con más de en su primera semana. Fue reconocida por su humor cotidiano y su retrato honesto de las mujeres en sus cuarenta.

LO QUE ANTICIPA EL TRÁILER DE “ENVIDIOSA 3″

El tráiler oficial de “Envidiosa 3”, publicado en redes y en el canal de Netflix Argentina, ya es viral. Abre con la frase: “Ser feliz y casarse no van de la mano”, una declaración que resume el tono ácido de esta temporada. Entre escenas de comedia y momentos de introspección, se observa a Vicky atravesando contradicciones emocionales que conectan con quienes crecieron junto a su historia.

Los fans reaccionaron rápidamente en redes sociales, destacando la madurez narrativa y la incorporación de nuevos rostros como Nicki Nicole, quien interpretará a “Virtudes”, un personaje que promete refrescar la dinámica del grupo.

NUEVOS PERSONAJES Y ELENCO CONFIRMADO PARA “ENVIDIOSA 3″

Griselda Siciliani encabeza nuevamente el elenco acompañada de Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Entre los nuevos fichajes se destacan:

Nicki Nicole , como “Virtudes”, en su debut actoral.

, como “Virtudes”, en su debut actoral. María Abadi y Agustín “Rada” Aristarán , como personajes recurrentes.

y , como personajes recurrentes. Participaciones especiales de Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich.

El creador Adrián Suar confirmó que esta temporada tendrá una estética más cinematográfica, mayor desarrollo de los personajes secundarios y una narrativa que mezcla drama y humor con equilibrio.

FICHA TERCERA TEMPORADA DE”ENVIDIOSA"

Creada por: Adrián Suar

Adrián Suar Guion : Carolina Aguirre

: Carolina Aguirre Dirección : Daniel Barone

: Daniel Barone Productores Ejecutivos : Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli, Agustín Sacanell

: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli, Agustín Sacanell Productores : Mariana Gamboa, Ivana Polonsky, Matías Edelman

: Mariana Gamboa, Ivana Polonsky, Matías Edelman Dirección de producción : Adrián Kaminker

: Adrián Kaminker Producido por : Preludio y Kapow

: Preludio y Kapow Episodios: 10 x 30’ cada uno.

10 x 30’ cada uno. Estreno: 19 de noviembre de 2025.

