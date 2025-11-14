CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Javier Castillo (“La chica de nieve” y “El juego del alma”), “El cuco de cristal” (“The Crystal Cucko” en inglés) es una serie española de Netflix que narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), una residente de primer año que sufre un infarto fulminante y se somete a un trasplante de corazón. Al despertar, siente la necesidad de buscar al dueño del órgano que late en su pecho, así que viaja a un pequeño pueblo que oculta un terrible secreto relacionado con varias desapariciones misteriosas. ¿Quién está detrás de todo? ¿Qué pasó con Clara?

El thriller de suspenso dirigido por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo se desarrolla en distintos planos temporales. En 2023, Clara rastrea a su donante y llega hasta Carlos Ferrer (Roque Ruíz). Para averiguar más sobre el joven que murió en un accidente automovilístico, se pone en contacto con la madre, Marta Ruiz (Itziar Ituño), quien la invita a pasar unos días en el pueblo llamado Yesques.

“El cuco de cristal” también relata lo que pasó a partir del 2003 cuando el padre de Carlos, el Guardia Civil Miguel Ferrer (Álex García), investigó la desaparición de una joven llamada Silvia Luna, la relacionó con la desaparición de su hermana Magdalena en 1979 y poco después también desapareció sin dejar rastro. ¿Miguel es el responsable? ¿Por eso escapó?

Clara (Catalina Sopelana) sigue el rastro de su donante en la serie española "El cuco de cristal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL CUCO DE CRISTAL”?

La llegada de Clara al pueblo coincide con unas festividades y con la desaparición de una bebé. Mientras los oficiales, Rafael (Iván Massagué) y Juan Ferrer (Alfons Nieto) investigan, Clara averigua más sobre Carlos. Descubre que su donante padecía osteogénesis imperfecta y que estaba obsesionado con descubrir la verdad detrás de la desaparición de su padre. Sobre todo porque algunos culpaban a Miguel de la desaparición de Silvia.

Clara se une a la búsqueda tras la última desaparición. Cuando se separa de Juan escucha el llanto de un bebé y sigue el rastro. Logra ver a alguien con una máscara de plumas realizando un extraño baile. Antes de que pueda llegar a la bebé, se desmaya por el esfuerzo que representa toda esa situación para su corazón. Aunque la pequeña está a salvo, Clara comprende que ese pueblo esconde muchos secretos.

¿Qué pasó realmente con Miguel?

Luego del incendio en la casa de Gabriel, el tío de Rafael, Miguel empieza a sospechar de ese hombre. Pero al ver el collar de su hermana en el cuello de la mujer calcinada de Gabriel, decide investigar más y descubre que ese hombre fue el responsable de la desaparición de su hermana Magdalena.

Debido a que no tiene pruebas, confronta al anciano, lo golpea y lo obliga a confesar. Cuando se dispone a asesinarlo por sus crímenes, Rafa aparece y lo convence de no ensuciarse las manos. Sin embargo, es Rafa quien termina con la vida de su amigo Miguel. ¿Por qué? Libera a Gabriel y deja que el anciano se encargué del cuerpo, mientras él vuelve al pueblo para fingir ante Marta y el resto de los pobladores.

Miguel Ferrer (Alex García) investiga la desaparición de su hermana Magda y descubre una sorprendente verdad en la serie española "El cuco de cristal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL CUCO DE CRISTAL”?

¿Cuál es el secreto de Rafael?

El quinto episodio de “El cuco de cristal” se traslada a 1979 y muestra la infancia de Rafa y cómo se volvió cercano a su tío a pesar de que su madre le prohibió acercarse a ese hombre. Gabriel se ganó la confianza de su sobrino e intentó enseñarle todo lo que al le interesaba, pero el pequeño se alejó después de ser testigo del asesinato de Madga. No obstante, guardó silencio y ese secreto marcó su vida.

Cuando Gabriel regresó al pueblo y se produjo el incendio. Rafael retomó el contacto para advertirle de las investigaciones de Miguel. El regreso de su tío y la sugerencia de que él podría ser su padre empezaron a atormentarlo. Una noche, tras embriagarse, asesinó a Silvia Luna y le pidió ayuda a Gabriel para ocultar su crimen. Por eso, evitó que Miguel acusara a Gabriel.

En 2023, Gabriel tiene demencia senil, pero sigue intentando cometer delitos. Aunque Rafa lo mantiene encerrado, el anciano se escapa y secuestra a Clara luego de que ella lo identifica como el hombre que se llevó a la bebé. Mientras Rafa y Juan siguen el rastro de la joven, Clara logra escapar. Pero Gabriel la alcanza, los oficiales llegan justo a tiempo y Rafa dispara contra su tío para evitar que su secreto salga a la luz.

¿Qué pasó con Rafael?

Debido a la culpa, Rafa ha pensado en suicidarse varias veces, pero no ha tenido el valor de hacerlo. Cuando Clara se da cuenta de que Rafael estaba al tanto de los crímenes de su tío, lo expone ante Marta y él no tiene más opción que confesar que asesinó a Miguel y lastimó a Silvia. Marta lo presiona para que se suicide, pero al ver que no lo hace, le dispara. Esto último no se muestra en pantalla, pero queda claro con las miradas de Marta y Clara, y sus posteriores declaraciones coordinadas.

Al final de “El cuco de cristal” queda clara la referencia al cuco (cuckoo), el ave parásita que sustituye los huevos de otras aves por los suyos para que estas los incuben y críen. Todo parece indicar que Gabriel abusó de su hermana y dejó que ella criase a Rafael. No obstante, regresó para corromperlo y enseñarle su malicia. Más tarde, Rafa hizo algo similar con Carlos, quien tenía las imágenes de las aves y conocía el extraño baile. Pero Carlos decidió terminar con el ciclo de odio.

Rafael (Iván Massagué) siguió los pasos de su tío Gabriel y asesinó a una mujer inocente en la serie española “El cuco de cristal” (Foto: Atípica Films / Netflix)

