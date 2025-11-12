CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Steve Carr, “Una Navidad EXtra” (“A Merry Little Ex-Mas” en su idioma original) es una película navideña de Netflix que narra la historia de Kate (Alicia Silverstone), una mujer que ha decidido divorciarse y que intenta pasar una última Navidad en familia antes de vender la casa y mudarse, pero todo se complica cuando su ex, Everett (Oliver Hudson), aparece con una novia increíble en plenas fiestas. ¿Qué pasó con los protagonistas de la cinta producida por Paula Hart y Melissa Joan Hart?

La comedia romántica escrita por Holly Hester empieza con Kate contando que su sueño de cambiar el mundo como arquitecta y ecologista se transformó en algo diferente cuando conoció a un estudiante de medicina llamado Everett. Tras enamorarse locamente, decidieron casarse y mudarse al mágico pueblo de Winterlight. Aunque Kate está feliz con la hermosa familia que formó, siente que sacrificó sus sueños por seguir a su esposo, quien vive obsesionado con su trabajo y no descansa ni en las festividades.

Después de muchos años de matrimonio y dos hijos: Sienna y Gabriel, los protagonistas de “Una Navidad EXtra” deciden divorciarse, pero prefieren llamarlo “separación consciente” y acuerdan no cambiar ninguna tradición navideña familiar. Todo parece marchar de acuerdo con el plan hasta que Kate descubre que Everett tiene una novia llamada Tess y que ella era la única que no sabía nada al respecto.

Everett (Oliver Hudson) le ocultó a Kate su relación con Tess, pero el resto de la familia ya sabía de su nuevo romance en la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA NAVIDAD EXTRA”?

Kate intenta mantener la calma, pero conocer a la atractiva y maravillosa Tess (Jameela Jamil) la altera un poco. Además, el éxito profesional de la novia de Everett le hace pensar en que abandonó sus sueños en la ciudad para dedicarse al mantenimiento del hogar en un pequeño pueblo. Pero lo peor es que la presencia de Tess cambia las tradiciones familiares: sus hijos prefieren pasar tiempo con la recién llegada, e incluso, Everett cancela sus citas para tener un día libre (algo que jamás hizo en años de matrimonio).

Cansada de la situación, Kate acepta la invitación de Chet, un joven y atractivo pueblerino que insiste en acercarse a la protagonista de “A Merry Little Ex-Mas”. Esa nueva amistad provoca los celos de Everett, quien tras una charla con Chet empieza a darse cuenta de los errores que cometió en su matrimonio y lo poco que valoró a Kate, quien hace lo propio luego de una conversación sincera con Tess.

Desde su llegada Tess intenta ser comprensiva con la dinámica familiar de su novio, no obstante, no puede evitar sentir celos al ver la cercanía que aún existe entre Kate y Everett, quienes cariñosamente se llaman Al y Betty. Para tranquilizarla, Kate le asegura que no tiene nada de qué preocuparse ya que la pareja está a punto de firmar los papeles del divorcio.

Por otro lado, Kate intenta evitar que sus hijos cometan sus mismos errores. Sienna trajo a su novio Niles para Navidad. Aunque es un joven amable, tierno y considerado, Kate no cree que sea la mejor opción para su hija, debido a que no está en la universidad y proviene de otro pueblo pequeño. No quiere que Sienna terminé como ella, atrapada en un lugar como Winterlight. En cuánto a Gabriel, lo presiona para que envíe solicitudes a universidades, pero él quiere ser bombero.

Tess (Jameela Jamil) no se siente cómoda con la cercanía que existe entre Everett y Kate en la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA NAVIDAD EXTRA”?

¿Kate y Everett se divorcian?

Durante la competencia familiar de casas de jengibre, Kate consigue la victoria y en un arranque se efusividad revela que siempre se ha sentido atrapada en Winterlight y anhela volver a la ciudad. Tras esas palabras, no tiene más opción que admitir que encontró un empleo en Boston y que planea mudarse luego de las festividades y vender la casa. Aunque Everett y sus hijos se enfadan por no compartir la noticia, al día siguiente aceptan la decisión de Kate.

Para celebrar la Navidad, los protagonistas de “A Merry Little Ex-Mas” realizan el tradicional intercambio de regalos, con dos invitados especiales, Tess y Chet. La noche incluye dos momentos tensos. El primero se produce cuando Everett le obsequia un pequeño frasco de perfume artesanal a su ex y unos AirPods a su novia. Tess expresa su incomodidad y luego guarda silencio para no arruinar la velada. Cuando están a punto de marcharse, Chet ocasiona un pequeño incendio que no pasa a mayores, pero ocasiona que Tess manifieste su molestia.

El día de Navidad no hay energía debido a una tormenta de nieve y los caminos están cerrados, así que, Kate lleva a sus hijos a casa de su padre para que disfruten de las fiestas mientras ella organiza su próxima mudanza. Llega justo cuando Tess sale con sus maletas. A pesar de la advertencia de mal tiempo, Tess decide salir de Winterlight con ayuda de Chet, quien la noche anterior fue rechazado por Kate.

Al final de “Una Navidad EXtra”, Kate recuerda que su casa tiene suficiente energía, así que invita a todos sus vecinos a refugiarse con ella. Durante la celebración navideña, Kate comprende que todos en el pueblo la valoran y que sus ideas han representado un cambio. Más tarde, Everett le dice que no quiere divorciarse y le promete seguirla a Boston si le da otra oportunidad. Kate admite que ha decidido no mudarse y se reconcilian. Además, Kate permite que sus hijos sigan sus propios sueños.

Kate (Alicia Silverstone) no se mudó y creó su propia empresa al final de la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

