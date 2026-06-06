Después del revelador e impactante final de “Así aprenderás” (“Teach You a Lesson” en inglés y “Chamgyoyuk“ en su idioma original), los fanáticos de los dramas de acción se preguntan si el inspector Na Hwa‑jin (Kim Mu-yeol) volverá para mantener en funcionamiento la institución que fundó junto al Ministro de Educación Choi Gang-seok (Lee Sung-min), recuperar el orden en otras escuelas y exponer a más autoridades corruptas. Entonces, ¿habrá temporada 2 de la serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

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La serie dirigida por Hong Jong-chan (“Juvenile Justice”, “Her Private Life”) a partir del guion de Lee Nam-kyu (“Daily Dose of Sunshine”) se ambienta un sistema escolar disfuncional al borde del colapso y se centra en un equipo de inspectores gubernamentales que intervienen en escuelas con graves problemas de indisciplina, acoso y padres tóxicos. Ellos deben poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros.

El grupo liderado por Na Hwa‑jin no se detiene ante nada y a menudo utiliza métodos extremos o poco convencionales que rozan el límite de la ley para dar lecciones severas a los abusadores. Aunque obtiene resultados, tiene que lidiar con los que están en contra de su manera de proceder.

El k-drama "Así aprenderás" adapta el famoso e intenso webtoon "Get Schooled, también conocido como "True Education", así que hay material suficiente para una temporada 2 (Foto: Netflix)

“ASÍ APRENDERÁS” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de “Así aprenderás”, pero tampoco ha descartado la posibilidad de llevar a los agentes de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos (ERPA) a otras instituciones que necesiten ayuda. Aunque los primeros episodios resolvieron las principales historias, aún hay otros temas por abordar.

Debido al formato de esta serie es probable que en una segunda entrega se aborden otros casos escolares y conflictos con autoridades corruptas. Por lo tanto, los creadores podrían extender el universo de la serie trasladando a los protagonistas a nuevas escuelas.

Además, “Teach You a Lesson” se basa en el webtoon “Get Schooled” escrito por Chae Yong-taek e ilustrado por Han Ga-ram, así que existe material suficiente para una segunda temporada. En los primeros capítulos, no se adoptaron todas las historias del material original.

Al final de la primera temporada de “Así aprenderás”, tras un escándalo que desacredita a la OPDE, Hwa‑jin y el equipo deben sacar a la luz una conspiración mortal liderada por una violenta pandilla de estudiantes. Lo consiguen y los protagonistas quedan en condiciones estables. No obstante, podrían surgir nuevas dificultades.

Además, considerando que el Ministro de Educación, Choi Gwang-seok, y el exmilitar Na Hwa-jin fundaron este departamento juntos tras el asesinato de Ga-yun (hija de Gwang-seok y prometida de Hwa-jin, quien era una maestra que creía firmemente en defender la justicia y ayudar a los estudiantes necesitados, es poco probable que se detenga en su misión de recuperar el control en las escuelas.

Pyo Ji-hoon retomará el papel de Bong Geun-dae en una segunda temporada de la serie coreana "Así aprenderás", dirigida por Hong Jong-chan a partir de Lee Nam-kyu (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ASÍ APRENDERÁS”?

“Así aprenderás” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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