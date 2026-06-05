CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, “La desconocida” (“The Marked Woman” en inglés) es una película española de Netflix que sigue a la detective Anna Ripoll (Candela Peña), quien lidera la investigación sobre una mujer con amnesia hallada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Mientras lidia con una dolorosa pérdida, debe descubrir la identidad de la víctima y los secretos que esconde. Pero no es la única que está al tanto del caso. ¿Logra descubrir la verdad? ¿Quién está detrás de todo y por qué?

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Este thriller de suspenso psicológico y policíaco dirigido por Gabe Ibáñez a partir del guion de Lara Sendim empieza con Lucía Melgar (Kira Miró) siendo interrogada por unos oficiales y acusando de acoso al oficial Quique Zárate (Pol López). Tras grabar el video, espera empezar una nueva vida en Barcelona, pero antes se las ingenia para encontrarse con una mujer en el baño de la estación de autobuses de Algeciras.

Se trata de la protagonista de “La desconocida” (Ana Rujas), a la que Lucía entrega un papel. Unos meses después, la mujer está encerrada en un contenedor. Aunque es rescatada, presenta signos de tortura y no recuerda nada sobre su vida. A pesar de que Anna Ripoll, insiste en brindarle protección a la víctima, su jefe se niega por falta de personal.

Lucía (Kira Miró) brindó testiminio con la esperanza de empezar una nueva vida en Barcelona en la película española "La desconocida" (Foto: Netflix) / SOPHIE KOEHLER/NETFLIX

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA DESCONOCIDA”?

De hecho, la única razón por la que el jefe de Ripoll la pone al frente del caso es porque considera que se trata de algo menor que Anna podrá manejar luego del suicidio de su hermano y los meses de terapia. Sin embargo, queda claro que se equivoca cuando un expresidiario se infiltra en el hospital e intenta secuestrar al personaje de Ana Rujas.

Mientras investiga algunas pistas que encontró en el puerto, Anna Ripoll decide llevar a “La desconocida” a un lugar seguro. A pesar de que prefiere trabajar sola, debe aceptar la compañía de Quique Zárate, quien viene de Algeciras por motivos personales. Debido a una marca de nacimiento, está casi seguro de que la mujer sin memoria es la hermana de Lucía, a quien necesita localizar para que desmienta las acusaciones en su contra.

El enviado de Algeciras era Andrés Falcó (Manolo Solo), pero éste aceptó ceder el lugar a su compañero para que pudiera resolver su asunto. A la primera oportunidad, Zárate confronta a la mujer que supuestamente se llama Alica Garone (por una identificación que encontraron en poder del hombre que intentó asesinarla en el hospital). Él no cree en su amnesia, así que le pregunta por Lucía y su paradero.

Ripoll llega a tiempo para evitar una tragedia y exige una explicación. Zárate habla sobre la marca de las hermanas Melgar y revela que la mujer bajo custodia en realidad se llama Clara. También explica que necesita a Lucía, quien era su informante, para que desmienta su testimonio. A pesar de esas palabras, Clara no recuerda nada.

A medida que avanza “La desconocida”, Clara tiene algunos flashbacks de su vida pasada. Lo más relevante que ella recuerda es un código. ¿De qué? ¿Esa es la razón por la que la buscan? En tanto, Ripoll y Zárate llegan hasta Manuel Rojas Horvat, el dueño de una casa de apuestas que trabaja con Gaston, el hombre que quiere deshacerse de Clara.

Zárate (Pol López) y Ripoll (Candela Peña) deben trabajar juntos para escubrir la verdad en la película española "La desconocida" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA DESCONOCIDA”?

¿Quién quiere deshacerse de Clara y por qué?

Mientras los policías buscan pruebas en contra de Manuel, él aparece y se ven obligados a confrontarlo. En tanto, Clara tiene un pequeño recuerdo que la hace entrar a la propiedad. De alguna manera encuentra una habitación secreta y al ver el collar de su hermana comprende que estuvo encerrada en ese lugar. Antes de que pueda hacer más, un hombre la deja inconsciente..

El grito de Clara distrae a Ripoll y Zárate, quienes no pueden evitar que Horvat escape y se lleve a “La desconocida”. Horvat se reúne con Gastón, que no es otro que Andrés Falcó, y se preparan para salir con rumbo a aguas internacionales y conseguir el código que tiene Clara. Sin embargo, ella consigue escapar y esconderse en la embarcación.

Cuando la policía llega, Andrés se deshace de Horvat y escapa. El evento traumático provoca que Clara recupere parte de su memoria. Finalmente, revela que es experta en informática y se infiltró en ese mundo para ayudar a su hermana. También comparte el código que la red de trata de personas necesita para recuperar su dinero.

Aunque Ripoll y Zárate han llegado muy lejos, son obligados a dejar el caso en manos de la Policía Nacional, es decir, en manos de Falcó. No obstante, Ripoll se niega y tras escuchar otro dato de Clara se dirige al astillero en busca de contenedores con más mujeres. Las encuentran, pero un disparo las pone en alerta.

¿Qué pasó con Ripoll, Zárate y Clara?

Andrés las sigue al astillero para completar su misión antes de que las personas con las que tiene un trato ajusten cuentas con él. Zárate también llega al mismo lugar y finalmente descubre que su amigo es quién está detrás de la investigación en su contra y de la desaparición de Lucía. Durante el enfrentamiento, Falcó asesina a Zárate.

Cuando va tras Clara admite que asesinó a Lucía para obligarla a detenerse. Amenaza con disparar si no consigue el código, pero antes de que pueda jalar el gatillo Ripoll lo reduce. Clara aprovecha la distracción para apoderarse de la pistola y darle el tiro de gracia. Tras ver la escena, la detective permite que Clara escape.

Al final de “La desconocida”, Ripoll escucha el último mensaje de voz de su hermano y eso le permite empezar a lidiar con el luto. Meses después vuelve al trabajo con una nueva actitud y recibe una llamada que le confirma que Clara está bien.

Falcó (Manolo Solo) hizo todo para conseguir el código que necesita la red de trata de personas con la que colabora en la película española "La desconocida" (Foto: Netflix) / SOPHIE KOEHLER/NETFLIX

¿CÓMO VER “LA DESCONOCIDA”?

“La desconocida” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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