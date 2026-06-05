CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que su empresa tiene una estricta política de no mezclar las relaciones personales con las profesionales, Jackie Cruz (Jennifer Lopez), presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, no puede evitar involucrarse pasional y sentimental con Daniel Blanchflower (Brett Goldstein), el ambicioso nuevo abogado de la compañía en “Turbulencia en la oficina” (“Office Romance” en idioma original), película de Netflix dirigida por Ol Parker (“Mamma Mia! Here We Go Again”). Por supuesto, esto provoca varios problemas para la pareja. ¿Lograrán superarlos?

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La comedia romántica escrita por Brett Goldstein y Joe Kelly empieza con ambos protagonistas asistiendo a citas destrozadas. Mientras Jackie tiene una reunión de trabajo incómoda, Daniel pasa por un momento vergonzoso debido a la abrupta caída de su compañera. De vuelta en la oficina, Jackie se enfoca en el trabajo como siempre y está preocupada por la demanda de Falcon Airlines.

Mientras Sydney (Betty Gilpin), amiga incondicional y asistente de Jackie, le asegura que el abogado Peter Vance (Bradley Whitford) se encargará de todo, Vance sufre un pequeño accidente que lo deja fuera de la oficina por un tiempo. Daniel Blanchflower debe reemplazarlo y aunque no causa una primera buena impresión debido a que Jackie lo pone muy nervioso, logra superar la primera prueba.

Jackie Cruz (Jennifer Lopez) no puede evitar enamorarse de Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) la comedia romántica "Turbulencia en la oficina", que se estrena el 5 de junio (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

Pero Daniel no es el único que se siente atraído, la protagonista de “Turbulencia en la oficina” también empieza a sentir lo mismo. Pero antes de que eso pueda avanzar, Peter Vance regresa a la empresa para retomar su puesto. Cuando comete un terrible error en el caso de Falcon Airlines, Jackie decide dejarlo fuera de eso y poner a Blanchflower al frente. Sin embargo, su decisión es cuestionada por la junta directiva.

Cuando se habla de nombrar a un nuevo presidente el capitán Jack Cruz (Edward James Olmos) hace su ingreso y pone las cosas en orden. Jackie vuelve a trabajar con Daniel y lo que comienza con sonrisas tontas, miradas intensas y momentos incómodos, se concreta en un viaje inesperado a República Dominicana.

El clima tropical y los maravillosos paisajes del lugar acercan a los protagonistas de “Office Romance”, quienes no se dejan llevar por la pasión. Cuando vuelven a la oficina, acuerdan olvidar lo que pasó y mantener su relación estrictamente profesional. Por supuesto, eso no sucede e inician un romance.

Luego de que Jackie revela que en el pasado se involucró con alguien que la traicionó, Daniel cancela una cita por “un asunto personal”. Cuando ella pregunta de qué se trata él solo repite que se trata de algo privado. Esto activa las alarmas de la ejecutiva, quien tras el engaño de su ex, no está dispuesta a repetir la historia.

Jackie Cruz (Jennifer Lopez) decide apostar por lo que siente por Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) en la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

¿Qué pasó con Jackie y Daniel?

El secreto que Jackie oculta es la una hermana en prisión a la que intenta ayudar. De hecho, esa es la razón por la que abandonó Inglaterra y se mudó a Estados Unidos. Después de que ve salir a su pareja, la protagonista de “Turbulencia en la oficina” entra a la presión y visita a Lizzy, quien comparte su historia y le da su aprobación.

Al salir del centro penitenciario, Daniel la sorprende y le pide explicaciones. Ella le reclama por ocultarle cosas y él por seguirlo. Las discusión escala rápidamente y ambos se dan cuenta de que no pueden continuar juntos. En la oficina, Sydney nota rápidamente que algo cambió e intenta averiguar qué sucede. Lo consigue y poco después tiene a su bebé.

Cuando William Butten de Falcon Airlines la cita en un restaurante, Jackie cree que busca llegar a un acuerdo. Sin embargo, le revela que contrató una investigadora privada para descubrir sus secretos y la amenaza con exponer su romance con su abogado si no accede a sus peticiones.

Jackie se niega a que la empresa de su padre resulte afectada, así que decide renunciar a la presidencia. En tanto, Daniel también presenta su renuncia y se muda a Manhattan, sin embargo, se da cuenta de su error y regresa justo a tiempo para evitar que Jackie arruine su vida.

“Office Romance” termina con un beso de los protagonistas y el cambio en las políticas de Air Cruz. Pero resulta que ellos no eran el único romance secreto de la oficina.

Al final de la comedia romántica "Turbulencia en la oficina", Jackie Cruz (Jennifer Lopez) y Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) retoman su relación e incluso se comprometen (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

“Turbulencia en la oficina” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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