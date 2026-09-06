El universo de “One Piece” lleva meses con la mirada puesta en Elbaph, la tierra de los gigantes que el autor Eiichirō Oda viene desarrollando desde hace más de un año tanto en el manga como, más recientemente, en el anime de Crunchyroll. Así, lo que empezó como una escala más en el viaje de los Sombrero de Paja se ha convertido, capítulo tras capítulo, en uno de los tramos más extensos que ha tenido la serie. Y eso, para cualquiera que siga la franquicia, no es un dato menor: en este mundo ficticio, la duración de un arco suele ser también una señal de su importancia dentro de la historia.

Vale precisar que, en esta parte del relato, los Sombrero de Paja llegan a Elbaph, la nación de los gigantes que Luffy y Usopp soñaban conocer desde los primeros capítulos de “One Piece”.

Entonces, a medida que la tripulación explora la isla, la trama también profundiza en los secretos que rodean a Shanks, los Piratas de Rocks y el Gobierno Mundial.

Elbaph se perfila así como una parada decisiva de la Saga Final, dado que reúne pistas sobre el pasado de la franquicia y prepara el terreno para los enfrentamientos que definirán su desenlace.

Antes de continuar, mira el tráiler de la adaptación del arco en el anime de Crunchyroll:

ELBAPH, ¿PODRÍA CONVERTIRSE EN EL ARCO MÁS LARGO DE “ONE PIECE”?

Tal como recuerda la cuenta especializada @0nePieceNews_ en X, Elbaph acumula 67 capítulos y ya ocupa el quinto lugar entre los arcos más extensos de “One Piece”.

Es decir, aún está lejos de las 149 entregas de Wano, el récord vigente, así que todavía tendría que sumar más de 80 capítulos para convertirse en el más largo de la franquicia.

Sin embargo, al cierre de esta nota, su historia continúa en publicación. Por lo tanto, de mantenerse el ritmo actual, Elbaph podría seguir escalando posiciones en el ranking.

Puesto Arco Capítulos #1 País de Wano 149 #2 Dressrosa 102 #3 Whole Cake Island 78 #4 Egghead 68 #5 Elbaph (en curso) 67 #6 Skypiea 66 #7 Alabasta 63

¿A QUÉ ARCOS DE “ONE PIECE” PODRÍA ALCANZAR ELBAPH?

Con estos números, Elbaph ya dejó atrás a Skypiea y a Alabasta, dos arcos que durante años fueron referencia obligada cuando se hablaba de las tramas más largas de la primera mitad de la serie.

Asimismo, se ubica muy cerca de Egghead, el arco inmediatamente anterior, lo que sugiere que ambos tramos de la Saga Final vienen creciendo a un ritmo similar.

Sea como sea, para alcanzar a Dressrosa o a Wano todavía le faltaría un buen tramo de capítulos. Y tú, ¿crees que lo logre?

¿CÓMO VER EL ARCO DE ELBAPH EN EL ANIME “ONE PIECE”?

El arco de Elbaph se puede seguir en Crunchyroll, plataforma que estrena los nuevos episodios del anime “One Piece” en ‘simulcast’ tras su emisión en Japón.

Por lo tanto, para disfrutarlos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Gerd es la médica de los Nuevos Piratas Gigantes Guerreros en el arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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