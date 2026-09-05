El universo “One Piece” vuelve a estar en boca de todos gracias al esperado episodio 1177 del arco de Elbaph, uno de los tramos más tensos que ha atravesado la tripulación de Luffy hasta ahora. Y es que el anime producido por Toei Animation llegó a un punto de quiebre luego de que los Sombrero de Paja quedaran en una posición muy comprometida frente a sus enemigos. Así, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver el capítulo? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que este episodio de “One Piece” se titula “A Despicable Hostage Game - Sommers’s Brazen Demands” (en español: “Un juego despreciable con rehenes: las descaradas exigencias de Sommers”).

De esta manera, se centra en el secuestro de Colon y en cómo Sommers convierte a los niños de Elbaph en piezas de presión contra los gigantes.

Además, se sugiere que los Caballeros de Dios plantearán exigencias para profundizar el conflicto en la isla, mientras los guerreros intentarán rescatar a los pequeños.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1177 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1177 de “One Piece” se estrena el domingo 6 de septiembre del 2026, siguiendo el calendario semanal habitual del anime.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1177 DE “ONE PIECE”?

La producción se emite primero en Japón a través de Fuji TV, a las 11:15 p.m. en el horario local.

Luego, Crunchyroll lo suma a su catálogo internacional el mismo día mediante ‘simulcast’, con un horario que varía según el país:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 6 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 6 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 6 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 6 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 6 de septiembre España 6:00 p.m. del domingo 6 de septiembre

Cabe resaltar que los subtítulos oficiales en español suelen habilitarse entre 30 y 45 minutos después de la transmisión inicial. Por lo tanto, quienes prefieran ver el capítulo traducido deberán tomar en cuenta ese tiempo extra.

Asimismo, recuerda que estos horarios son referenciales, ya que el ‘simulcast’ puede presentar leves retrasos antes de que el episodio aparezca disponible en el streaming.

El episodio 1177 del anime "One Piece" forma parte del Arco de Elbaph (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1177 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll mantiene la exclusividad de la transmisión para suscriptores de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por ende, para disfrutar del capítulo sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Manmayer Gunko es una de las integrantes de los Caballeros de Dios del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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