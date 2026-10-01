Ambientada a principios del siglo XX, “East of Eden” (“Al este del Edén” en español) sigue a Cathy Ames (Florence Pugh), una mujer fuerte e independiente, mientras abre una brecha entre dos hermanos, Adam (Christopher Abbott) y Charles (Mike Faist). Esto marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación de la familia Trask. Cada uno de los personajes viven el lado más oscuro del sueño californiano. Pero, la serie creada, escrita y producida por Zoe Kazan ¿se basa en una historia real o está inspirada en eventos históricos?

Este drama histórico dirigido por Garth Davis y Laure de Clermont-Tonnerre ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la historia familiar influye en la realidad presente de un individuo. Además, profundiza en la naturaleza humana, la moralidad y las relaciones familiares.

“East of Eden”, que se estrenó el 1 de octubre, cuenta con un elenco conformado por Florence Pugh, Vaughan Reilly, Christopher Abbott, Asher Whitehead, Costa D’Angelo, Mike Faist, Gus Turner, Tom Sweet, Hoon Lee, Ciarán Hinds, Joseph Zada, Joe Anders, Martha Plimpton, Tracy Letts, Robert Morgan, Josh McConville, Simon Maiden, Leeanna Walsman y Christopher Sommers, entre otros.

La serie "East of Eden" explora la saga multigeneracional de la familia Trask, poniendo un enfoque muy especial en la compleja perspectiva de Cathy Ames (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

“EAST OF EDEN” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Al este del Edén” adapta la icónica novela homónima de John Steinbeck. El libro publicado en 1952 narra una saga familiar ambientada en el valle de Salinas (California) entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. Se centra en las vidas de las familias Trask y Hamilton a través de un profundo paralelo con el mito bíblico de Caín y Abel.

Aunque la trama empieza con los hermanos Adam y Charles Trask, hijos de un padre dominante y militarista, Cyrus, continúa en una segunda generación: Cal y Aron, los hijos gemelos de Adam y Cathy Ames, una mujer despiadada que asesinó a sus padres e incendió su hogar.

“En realidad eran dos libros”, señaló John Steinbeck sobre su obra. “La historia de mi país y la historia de mí mismo”. Zoe Kazan (“The Plot Against America”, “The Deuce”) adoptó esas palabras con su credo. “Tiene que ser épica e íntima. Tiene que ser tan personal para mí como lo fue para él, aunque literalmente esté escribiendo sobre su familia”, explicó a Tudum.

Kazan también habló sobre la conexión familiar con la obra de Steinbeck: su abuelo, el ganador del Óscar Elia Kazan, dirigió una adaptación cinematográfica de la novela en 1955, protagonizada por James Dean.

“La película no es una adaptación fiel de la pequeña parte del libro que adapta”, compartió el director con Netflix. “Sentí que toda la historia épica era una oportunidad para explorar, para enamorarse de todos estos personajes”.

Además, contó que el personaje de Florence Pugh conserva la esencia de Cathy a la vez que explora su naturaleza. “Quería asegurarme de que fuera una persona real y no solo un arquetipo. Creo que eso me obligó a desarrollarla en lugar de inventarla. Básicamente, todo lo que aparece en la serie tiene al menos una base en el libro”, aseguró.

En la serie "East of Eden", la famosa actriz británica Florence Pugh encarna a Cathy Ames, una de las figuras más complejas, frías y debatidas de la literatura. Zoe Kazan destaca el trabajo actoral de Pugh (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EAST OF EDEN”?

“East of Eden” está disponible en Netflix desde el 1 de octubre de 2026, por lo tanto, para ver el nuevo drama histórico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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