Después del anunció de la segunda temporada de “Crew Girl”, Netflix confirmó la segunda entrega de “The Beats in Me” (“La bestia en mí” en español), serie de suspenso psicológico y crimen que narra la historia de Aggie Wiggs (Claire Danes), una exitosa escritora que vive recluida y sufre un bloqueo creativo tras la trágica muerte de su hijo. La llegada de Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate inmobiliario que es el principal sospechoso de la desaparición y asesinato de su esposa, altera su vida.

En la primera entrega de la serie creada por Gabe Rotter (“The X-Files”) y Howard Gordon (‘Homeland’), Aggie consigue las pruebas que vinculan a Nile con la muerte de su primera esposa, pero él asesina a Teddy Fenig, el joven involucrado en el accidente del hijo la escritora, y la incrimina.

Tras una conversación con Aggie, Nina (Brittany Snow), la nueva esposa embarazada de Nile, le tiende una trampa a su esposo y consigue una confesión. La envía al FBI y Nile es arrestado. Para proteger su legado familiar, Rick Jarvis ordena asesinar a Nile. En tanto, Aggie supera su bloqueo creativo y publica su nuevo libro.

Claire Danes retomará el papel de la escritora Aggie Wiggs en la segunda temporada de la serie "La bestia en mí", que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Netflix)

LO QUE SE SABE SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “THE BEAST IN ME”

El 24 de septiembre de 2026, Netflix anunció la renovación de “The Beast in Me”, thriller ganador del Emmy, para una segunda temporada. Asimismo, confirmó el regreso de Claire Danes como protagonista de los nuevos episodios y al productor ejecutivo Howard Gordon como coshowrunner, junto con el también productor ejecutivo Daniel Pearle.

“Siempre nos dijimos que solo haríamos una segunda temporada de ‘The Beast in Me’ si encontrábamos una historia a la altura de la primera, y me alegra mucho decir que la encontramos”, declaró Gordon a Tudum.

Asimismo, indicó: “Nos encantó hacer esta serie y a nuestra audiencia también le encantó, así que estamos enormemente agradecidos a Jinny Howe y Netflix, y a Karey Burke y 20th Television por darnos la oportunidad de reunir al equipo y volver a trabajar juntos”.

Por su parte, Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix, le dio la bienvenida a Howard Gordon a la familia de Netflix, ya que la segunda temporada de “La bestia en mí” será la primera entrega de esta colaboración creativa.

“Estamos encantados de traer de vuelta ‘The Beast in Me’ y de dar la bienvenida a Howard Gordon a la familia de Netflix con esta colaboración creativa. La serie cautivó al público mundial, ofreció actuaciones extraordinarias encabezadas por Claire Danes y le valió a Matthew Rhys un histórico premio Emmy. Estamos increíblemente orgullosos de lo que Howard Gordon, Gabe Rotter y todo el elenco y el equipo lograron. Estamos ansiosos por que el público vea lo que Howard y Daniel Pearle tienen preparado para la próxima temporada”.

La actriz estadounidense Claire Danes, recordada por su protagónico en "Homeland", volverá a dar vida a Aggie Wiggs en los nuevos episodios de la serie "La bestia en mí" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE BEAST IN ME”?

Aún no se han revelado detalles de la trama de la segunda temporada de “La bestia en mí”, no obstante, es claro que debido a los eventos concluyentes de la primera entrega, la historia tendrá que tomar otro rumbo. ¿Estará relacionado con el siguiente libro de Aggie Wiggs?

Anteriormente, el showrunner Howard Gordon reveló que le fascina la idea de explorar al padre estafador de Aggie. ¿Ese hombre reaparecerá en la vida de la escritora? ¿Provocará caos?

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “THE BEAST IN ME”

Hasta el momento, solo se ha confirmado a Claire Danes como parte del elenco de la segunda temporada de “The Beast in Me”. La actriz ganadora de cuatro Globos de Oro, tres Emmy y dos Premios del Sindicato de Actores también se desempeña como productora ejecutiva en la nueva entrega.

Por lo pronto, aún no se conoce fecha de estreno de la segunda temporada, pero se estima que podría llegar a Netflix a finales del 2027 o inicios del 2028.

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