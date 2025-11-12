Después de la trágica muerte de su hijo, la aclamada autora Aggie Wiggs (Claire Danés) no ha vuelto a escribir y ha decidido retirarse de la vida pública en “La bestia en mí” (“The Beats In Me” en su idioma original). No obstante, eso cambia cuando Nile Jarvis (Matthew Rhys), un formidable y famoso magnate inmobiliario se convierte en su vecino. Debido a que ese hombre fue acusado de la desaparición de su esposa, la escritora lo convierte en el tema de su próximo libro. Pero ¿esta nueva serie de Netflix se basa en una historia de la vida real?

El thriller psicológico creado por Gabe Rotter (“The X-Files”) se estrena el 13 de noviembre de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja y cuenta con un elenco conformado por Claire Danés (“Fleishman Is un Trouble”, “Homeland”) y Matthew Rhys (“The Americans”, “Perry Manson”), Brittany Snow, Natalie Morales, David Lyons, Tim Guinee, Hettienne Park, Jonathan Banks, Deirdre O’Connell, Aleyde Shannon, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, Amor Ariston y Julie Ann Emery.

El rodaje de “La bestia en mí”, que cuenta con Daniel Pearle (“American Crime Story) como guionista, Antonio Campos, Jodie Foster, Caroline Baron, Conan O’Brien, Jeff Ross y David Kissinger de Conaco como productores ejecutivos, se realizó desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025.

Claire Danes interpreta a Aggie Wiggs y Matthew Rhys interpreta a Nile Jarvis en la serie “La bestia en mí”, que explorará los límites de la mente y la moral (Foto: Netflix)

“LA BESTIA EN MÍ” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “The Beats In Me” no se basa en una historia de la vida real. Se trata de una historia original de Netflix, que pretende cautivar al público con la tensión psicológica que se crea entre Angie y Nile. La escritora está decidida a descubrir la verdad que esconde su nuevo vecino, sin imaginar que podría ser algo muy peligroso.

Aggie siente una extraña atracción por el hombre que se mudó a la casa de al lado. Aunque se siente horrorizada porque Nile fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Nina (Brittany Snow), no puede evitar sentirse fascinada por el misterio que representa y el potencial que tiene como protagonista de su siguiente novela.

Durante su búsqueda compulsiva de la verdad, Aggie no sólo debe perseguir los demonios de su nuevo vecino, también intenta escapar de los demonios que la atormentan. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? ¿Podría ser mortal?

El origen del título de “The Beats In Me”

Aunque el título “The Beats In Me” tiene su origen en una canción de Johnny Dash, su significado es más complejo de lo que parece. “Realmente se trata de nuestra complicidad”, dijo Gordon a Tudum. “Ya sea Monica Lewinsky, Amanda Knox, Nile Jarvis o quien sea, a veces nos apresuramos a hacer suposiciones. Pero cuando nos vemos obligados a mirarlo desde otro ángulo, ¿tenemos la humildad y la compasión para escuchar y revisar la narrativa?”

Por otro lado, el showrunner, productor ejecutivo y guionista Howard Gordon, quien trabajó con Danes en “Homeland”, contó que está encantado de volver a trabajar con ella. “Era fan suyo mucho antes de conocerla. Realmente tiene esa habilidad única y poco común para transmitir los pensamientos más íntimos, y sabes lo que está pasando en su interior. Hay una inteligencia feroz, pero también está su vulnerabilidad. Realmente transmite eso”.

Natalie Morales asume el rol de Shelley, la expareja de Aggie, en una escena de la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

