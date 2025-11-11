Una historia fascinante que jugará con tu mente, al punto de hacerte perder la noción de lo que realmente está pasando es lo que nos presentará “La bestia en mí”, la serie que aterrizará en Netflix y será protagonizada por Claire Danes, ganadora de varios premios por la aclamada “Homeland”. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta producción que mezcla drama, misterio, intriga y mucho suspenso psicológico.

¿DE QUÉ TRATA LA BESTIA EN MÍ”?

“La bestia en mí” (en inglés: “The Beast in Me”) sigue a Aggie Wiggs, una reconocida escritora que deleitó a los lectores durante varios años, pero tras la trágica muerte de su pequeño hijo se alejó de la vida pública y ahora es incapaz de escribir nuevamente. Sin embargo, todo cambia cuando se muda a la casa de al lado Nile Jarvis, un magnate inmobiliario que se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de su esposa.

Horrorizada, aunque también fascinada, ella encuentra en este caso el tema que tanto necesitaba para su nuevo libro, por lo que en su afán de descubrir la verdad, pronto quedará envuelta en un mundo en el que tratará de perseguir los demonios de dicho hombre poderoso, mientras huye de los suyos, lo que se convierte en un juego peligroso.

En “La bestia en mí”, veremos un aterrador juego del ratón y el gato (Foto: 20h Television / Conaco)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA BESTIA EN MÍ”?

La serie “La bestia en mí” se estrena el 13 de noviembre de 2025 en Netflix; por lo tanto, para disfrutar de este drama psicológico, debes contar con una suscripción activa a esta plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA BESTIA EN MÍ”

De acuerdo a la breve descripción que le da Netflix a esta serie, se lee: “Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo… que podría ser un asesino”.

A raíz de que la trama se convierte en un peligroso juego del ratón y el gato que acabaría en tragedia”, cada episodio te dejará al borde y te llenará de sorpresas.

ELENCO DE “LA BESTIA EN MÍ”

Claire Danes como Aggie Wiggs, la famosa escritora que perdió a su hijo y pronto queda envuelta en un juego mental.

Matthew Rhys como Nile Jarvis, el magnate que se mudó de hogar. Él es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa.

Brittany Snow como Nina, la esposa desaparecida de Nile.

Natalie Morales como Shelley, la exesposa de Aggie.

David Lyons como el agente del FBI Brian Abbott.

Tim Guinee como Wrecking Ball, una presencia intimidante en la vida de Nile.

Hettienne Park como la agente Erika Breton, una agente del FBI que trabaja con Abbott.

Jonathan Banks como Martin Jarvis, el padre de Nile.

Deirdre O’Connell como Carol McGiddish, la agente literaria y amiga de confianza de Aggie.

Aleyse Shannon como Olivia Benitez, concejala que se opone a los planes de negocios de Nile.

Will Brill como Chris Ingram, el hermano de la esposa desaparecida de Nile.

Kate Burton como Mariah Ingram, la madre de la esposa desaparecida de Nile.

Bill Irwin como James Ingram, el padre de la esposa desaparecida de Nile.

Amir Arison como Frank Breton, exmarido de la agente Erika Breton.

Julie Ann Emery como Lila Jarvis, la esposa de Martin Jarvis.

Obsesión, secretos y peligros es lo que se ve en “La bestia en mí” (Foto: 20h Television / Conaco)

MÁS DATOS SOBRE “LA BESTIA EN MÍ”

El título de la serie “La bestia en mí” proviene de una canción de Johnny Cash, pero su significado es más complejo de lo que parece, publica Tudum.

“En realidad, trata sobre nuestra complicidad. Ya sea Monica Lewinsky, Amanda Knox, Nile Jarvis o cualquier otro caso, a veces nos apresuramos a sacar conclusiones. Pero cuando nos vemos obligados a analizarlo desde otra perspectiva, ¿tenemos la humildad y la compasión necesarias para escuchar y replantear la historia?”, precisa Howard Gordon, showrunner, productor ejecutivo y guionista.

El oscuro regreso de Claire Danes en “La bestia en mí” (Foto: 20h Television / Conaco)

