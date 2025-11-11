Después de la traición de su esposo, Adelina Tattilo (Carolina Crescentini) debe dirigir una revista erótica que se convierte en símbolo del empoderamiento en la Roma de los años 70 en “Sra. Playmen” (“Mrs Playmen” en su idioma original), serie italiana de Netflix dirigida por Riccardo Donna. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y más.

La ficción escrita por Mario Ruggeri, Eleonora Cimpanelli , Chiara Laudani, Sergio Leszczynski y Alessandro Sermoneta, cuenta con un elenco conformando por Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Domenico Diele, Francesco Colella, Lidia Vitale y Giampiero Judica.

¿“SRA. PLAYMEN” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Sra. Playmen” está inspirada en la historia real de Adelina Tattilo, editora de la revista erótica más famosa de Italia. Tattilo y su revista, Playmen, suscitaron debates sobre las actitudes sexuales y la censura en Italia.

Carolina Crescentini es la encargada de interpretar a la editora Adelina Tattilo en la serie italiana "Sra. Playmen" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SRA. PLAYMEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Sra. Playmen’ es editora de la primera revista erótica de Italia y una fuerza revolucionaria en la Roma conservadora y moralista de los 70. Fue una empresaria pionera en una época en la que las mujeres estaban relegadas al papel de madres y amas de casa, así como una católica devota pero también una valiente inconformista que encabezó las luchas por el divorcio, el derecho al aborto y la emancipación de la mujer.

Cuando su marido, Saro Balsamo, la abandona y debe enfrentarse ella sola a los acreedores como única propietaria de un imperio al borde del colapso, Adelina se resiste a echar la toalla. Le da la vuelta a Playmen, la transforma en una publicación sofisticada y vanguardista y, en un acto de resistencia al sexismo de la época, se rodea de un grupo de intelectuales, creativos audaces y fotógrafos visionarios. Juntos, rompen tabúes, sacuden el sistema y despiertan una revolución cultural, entrega tras entrega y escándalo tras escándalo.”

Por lo que he visto en el tráiler, antes de marcharse, el esposo de Adelina la nombró directora de la revista. A pesar de la situación y el contexto histórico, la mujer acepta el reto y decide renovar la publicación para caballeros. No obstante, tendrá que superar varios obstáculos en el proceso.

¿CÓMO VER “SRA. PLAYMEN”?

“Sra. Playmen” se estrenará el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MRS PLAYMEN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SRA. PLAYMEN”

Carolina Crescentini como Adelina Tattilo

Mark Lewis como Chartroux

Giuseppe Maggio como Luigi Poggi

Francesca Colucci como Elsa

Domenico Diele como Andrea De Cesari

Francesco Colella como Saro Balsamo

Lidia Vitale como Lella

Giampiero Judica como Don Rocco

Daniela Glasgow

Francesco La Mantia como Mariotti

Francesca De Martini como Camilla

Federico Scribani como Michele Bianchi

Alessandra Carrillo como Marina Scalfati

Luca Della Bianca como Di Ettore

Roberto Lopez

Tania Watson como Jackie Onassis

Massimo McQueen

Francesco Roder

Jean Vincentelli como Gilbert Bécaud

Elena Sotgiu como Consuelo

Brutius Selby

Filippo Nigro

Carolina Crescentini como Adelina Tattilo en el afiche principal de "Sra. Playmen", serie italiana dirigida por Riccardo Donna (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SRA. PLAYMEN”?

La primera temporada de “Sra. Playmen”, producida por la compañía Aurora TV, tiene siete episodios.

