CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Lee Jeong-rim (“VIP”, “The Revenant”) a partir del guion de Kim Hyo-jeong, “Tú siempre estuviste ahí” (“As You Stood By” en inglés y “Dangsini jugyeotda” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que narra la impactante historia de dos mujeres que se unen frente a la violencia y el trauma para salvarse mutuamente. Aunque encuentran una manera de romper el círculo, un visitante inesperado amenaza con arruinar su plan y destruir su mundo. ¿Qué pasó con las protagonistas?

Jo Eun-su (Jeogn So-nee) es una competente manejadora de lujo VIP que trabaja en una tienda departamental. Alberga traumas de su infancia debido a que presenció la violencia de su padre contra su madre, pero intenta reprimir sus recuerdos para enfocarse en su trabajo y conseguir el ascenso que tanto desea. No obstante, al volver a casa comprende que su madre sigue sufriendo abusos y se siente culpable por no hacer más por ella.

En tanto, Jo Hui-su (Lee You-mi) se encuentra atrapada por el violento control de su esposo Noh Jin-Pyo (Jang Seung-jo), quien la golpea brutalmente cada vez que “comete un error” y luego intenta comprar su perdón con obsequios lujosos. Cuando Eun-su se entera de la terrible situación de su amiga propone una medida drástica: matar al hombre violento antes de que él asesine a Hui-su.

Jo Eun-su (Jeogn So-nee) le propone a su mejor amiga Jo Hui-su (Lee You-mi) deshacerse de su violento esposo en la serie coreana "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”?

Cuando desaparece un reloj, Eun‑su sigue el rastro de un misterioso cliente y así conoce a Jin So-Baek, un empresario con un pasado oscuro que de alguna manera le da la idea de matar a Noh Jin‑pyo. Pero solo toma la decisión después de que una cliente que sufría violencia se suicida, temiendo que su amiga haga lo mismo, la busca en su apartamento y la detiene. Cansada de los maltratos de su esposo, Hui-su acepta y las protagonistas de “Tú siempre estuviste ahí” para ejecutar su plan.

Jo Hui‑su ha tolerado años de maltrato de parte de Jin‑pyo y ha intentado huir, pero su esposo no la deja escapar del infierno que creó para ella. Jin‑pyo no detuvo después de que le provocó un aborto ni cuando ella intento suicidarse. Mostró preocupación, pero no por ella sino porque como todo eso lo haría quedar ante la opinión pública y cómo afectaría su trabajo.

A pesar de que la madre de Jin‑pyo escribe sobre la violencia doméstica, ignora el sufrimiento de su nuera e incluso le reprocha por no cuidar bien de su esposo. La hermana del agresor, Noh Jin-young, es policía, pero también prefiere que los abusos no se hagan público para que no perjudiquen sus planes laborales. De hecho, cuando su cuñada se anima a denunciar los maltratos le sugiere guardar silencio.

Eun‑su nota que uno de los empleados de Jin So‑baek se parece demasiado a Noh Jin‑pyo, así que le ofrece mucho dinero a cambio de que viaje a China con el pasaporte del agresor. Jang Kang acepta y sigue las indicaciones sin hacer preguntas. Cuando las protagonistas de “Tú siempre estuviste ahí” se deshacen del agresor (aunque no de la manera que habían planeado), el impostor toma su lugar y se marcha luego de incriminar a Jin‑pyo de malversación de fondos.

Jin-pyo (Jang Seung-jo) es asesinado luego de atacar a Eun‑su y Hui‑su en la serie coreana "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”?

¿Qué pasó con Eun‑su y Hui‑su?

Después de que Jang Kang llega a China, la policía confirma que Jin‑pyo salió del país, la empresa acepta no denunciar a su empleado para evitar el escándalo y Noh Jin-young se convence de que su hermano se escapó con mucho dinero y con otra mujer, Eun‑su y Hui‑su viven momentos de paz, pero la tranquilidad no dura mucho tiempo. Justo cuando intentan reconstruir sus vidas Jang Kang regresa exigiendo más dinero.

Para evitar que las denuncie, Hui‑su acepta pagarle el dinero que solicita, pero Eun‑su decide resolverlo de otra manera, ya que está segura de que el hombre no se detendrá. No obstante, su plan falla y Jang Kang escapa en el automóvil de Noh Jin-young, quien ya sospechaba de su cuñada y su amiga, y los estaba siguiendo.

Cuando Jang Kang nota que se trata de la hermana de Jin-pyo intenta escapar, pero ya es demasiado tarde. Se queda encerrado en la maletera del automóvil hasta que la policía decida qué hacer. Por supuesto que quiere vengar la muerte de su hermano, pero no está dispuesta a arriesgar su nuevo puesto en la Oficina del Presidente de la República de Corea. Un escándalo así, acabaría con su carrera.

So‑baek empieza a cuestionar el extraño comportamiento de las mujeres que conoce desde hace poco, así que decide intervenir. Ofrece su ayuda desinteresada, con la que Eun-su puede robar el automóvil en el que está encerrado Jang Kang. El plan es enviarlo a China, pero el ambiciosos hombre consigue escapar y regresa con la hermana de Jin-pyo para llevarla hasta donde las protagonistas de “As You Stood By” enterraron el cuerpo del agresor.

Noh Jin-young tiene toda una historia armada para que su familia quede como la víctima, incluso presiona a Hui‑su para que se suicide. Felizmente sobrevive y Eun-su se encarga de protegerla. Eun-su también confronta a la hermana de Jin-pyo y le advierte que no investigue más por el bien de su nuevo puesto. Pero la policía está segura de que ganará.

So‑baek se encarga de que no encuentren el cuerpo de Jin-pyo y descubre que Jin-young tiene a Jang Kang encerrado en su casa, donde la madre del agresor lo encuentra y asesina. Jin-young intenta ocultar el crimen, pero Jo Eun-su la persigue y la expone. En tanto, Hui‑su se presenta en la comisaría y confesó que asesinó a su esposo.

Al final de “Tú siempre estuviste ahí”, Noh Jin-young y su madre son juzgadas por sus crímenes. Aunque Eun‑su y Hui‑su también terminan en prisión, no tardan mucho en recuperar su libertad y empezar una nueva vida alejadas de la violencia. La madre de Eun‑su también abandona a su agresor.

Jeon So-nee como Eun-su y Lee Yoo-mi como Hui-su en la serie surcoreana "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”?

“Tú siempre estuviste ahí” está disponible en Netflix desde el 7 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

