Jang Ki-yong y Ahn Eun-jin son los protagonistas de la serie surcoreana "Beso dinamita", dirigida por Kim Jae-hyun (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Para conseguir un empleo en una empresa dedicada a productos de cuidado infantil, Go Da-rim (Ahn Eun-jin) decide fingir ser madre en “” (“Dynamite Kiss” en inglés y “Ki-seu-neun Gwaen-hi Hae-seo” en su idioma original). Gracias a ese empleo conoce a Gong Ji-hyeok (Jang Ki-yong), el jefe de equipo, con quien se da un beso que cambia el rumbo de las vidas de ambos. ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenará?

La comedia romántica dirigida por Kim Jae-hyun y, coescrita por Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min, cuenta con elenco conformado por Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin, Kim Mu-jun, Woo Da-vi, Nam Gi-ae, Cha Mi-kyung, Choi Kwang-il, Seo Sang-won, Seo Jeong-yeon, Park Jin-woo, Park Ji-ah, Jung Soo-young, Jung Ga-hee, Park Jung-yeon, Shin Joo-hyeop, Chae Ja-woon y Jung Hwan.

”, que contó con un presupuesto de 17 mil millones de wones, se estrena el 12 de noviembre de 2025 en SBS TV, y se emitirá todos los miércoles y jueves a las 21:00 (KST). También estará disponible en Netflix a nivel mundial.

Un inesperado beso cambia el rumbo de la historia de Gong Ji-hyeok (Jang Ki-yong) y Go Da-rim (Ahn Eun-jin) en la serie surcoreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)
¿CUÁNDO Y CÓMO VER “BESO DINAMITA”?

. Cada semana se lanzarán dos capítulos hasta el 25 de diciembre.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BESO DINAMITA”?

La primera temporada de “Dynamite Kiss” tiene 14 episodios con una duración aproximada de 70 minutos cada uno.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “BESO DINAMITA”

  • Episodio 1: 12 de noviembre de 2025
  • Episodio 2: 13 de noviembre de 2025
  • Episodio 3: 19 de noviembre de 2025
  • Episodio 4: 20 de noviembre de 2025
  • Episodio 5: 26 de noviembre de 2025
  • Episodio 6: 27 de noviembre de 2025
  • Episodio 7: 3 de diciembre de 2025
  • Episodio 8: 4 de diciembre de 2025
  • Episodio 9: 10 de diciembre de 2025
  • Episodio 10: 11 de diciembre de 2025
  • Episodio 11: 17 de diciembre de 2025
  • Episodio 12: 18 de diciembre de 2025
  • Episodio 13: 24 de diciembre de 2025
  • Episodio 14: 25 de diciembre de 2025

¿A QUÉ HORA VER “BESO DINAMITA”?

PaísesHorarios
Estados Unidos8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m.
España6:00 p.m.

TRÁILER DE “DYNAMITE KISS”

¿DE QUÉ TRATA “BESO DINAMITA”?

, en “Beso dinamita”, “luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia…

ACTORES Y PERSONAJES DE “BESO DINAMITA”

  • Jang Ki-yong como Gong Ji-hyeok
  • Ahn Eun-jin como Go Da-rim
  • Kim Mu-jun como Kim Sun-woo
  • Woo Da-vi como Yoo Ha-young
  • Nam Gi-ae como Kim In-ae
  • Cha Mi-kyung como Jeong Myeong-sun
  • Choi Kwang-il como Gong Chang-ho
  • Seo Sang-won como You Jin-tae
  • Seo Jeong-yeon como Han Mi-ok
  • Park Jin-woo como Ma Jong-gu
  • Park Ji-ah como Bae Nan-sook
  • Jung Soo-young como Jang Jin-hee
  • Jung Ga-hee como Gong Ji-hye
  • Park Jung-yeon como Lee Go-eun
  • Shin Joo-hyeop como Kang Kyung-min
  • Chae Ja-woon como Kim Joon
  • Jung Hwan como Yoo Tae-young
Jang Ki-yong da vida a Gong Ji-hyeok, líder de equipo en una empresa de productos para el cuidado infantil, en la serie coreana "Beso dinamita" (Foto: SBS/ Netflix)
Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

