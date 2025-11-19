CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de la tercera temporada de “Envidiosa” (“Envious” en su inglés) y al impactante revelación con la que cierra, los fanáticos de la serie argentina de Netflix dirigida por Gabriel Medina, Fernanda Heredia y Daniel Barone se preguntan si la historia de Vicky (Griselda Siciliani) continuará en una cuarta entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los nuevos diez episodios de la comedia dramática y romántica, Vicky atraviesa una etapa de cambios y nuevos retos que le abren un mundo de posibilidades. Aunque su relación con Matías (Esteban Lamothe) va por buen camino, aún debe lidiar con la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo.

Una vez más, Victoria emprende un viaje de emociones y contradicciones. ¿Logrará mantener el equilibrio? En tanto, su hermana Caro (Pilar Gamboa) y sus amigas también se enfrentan a algunos problemas. Todas intentan apoyarse, pero en ocasiones no pueden evitar que la otra cometa errores y solo les queda permanecer cerca y ofrecer consuelo. Entonces, ¿habrá temporada 3 de “Envidiosa”?

Matías (Esteban Lamothe) acepta tener una bebé con Vicky en la tercera temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

“ENVIDIOSA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

A pesar de que Netflix todavía no ha realizado el anuncio oficial ni ha revelado la fecha de estreno, se sabe que la “Envidiosa” tendrá una cuarta temporada. De hecho, los próximos capítulos ya fueron filmados. El rodaje se realizó en simultáneo con la tercera entrega, del mismo modo que se llevó a cabo la producción de las dos primeras temporadas.

Se presume que la nueva entrega está en postproducción y que el elenco principal, liderado por Griselda Siciliani, retomó sus roles habituales. Aún no se conoce si existen nuevas incorporaciones al reparto, además de las presentadas al final de la tercera entrega.

Tampoco se sabe cuántos episodios tendrá la temporada 4 de “Envidiosa”, pero considerando que podría la primera contó con doce, la segunda, con once y la tercera, con diez, la cuarta podría tener la misma cantidad. ¿Será la última? Una publicación de Griselda Siciliani despidiéndose de su personaje, sugiere que podría ser la temporada final.

Además, el último capítulo de la tercera entrega dejó el camino preparado para una cuarta temporada: Vicky fue a buscar a Matías para hablar de su relación, pero tras una visita sorpresa el futuro de Matías y Vicky parece más incierto que nunca.

La reacción de Vicky (Griselda Siciliani) tras descubrir el secreto de Matías al final de la tercera temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ENVIDIOSA”?

La tercera temporada de “Envidiosa” está disponible en Netflix desde el 19 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí