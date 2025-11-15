CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del impactante y emocionante final de la primera entrega de “La bestia en mí” (“The Beats In Me” en su idioma original), los usuarios de Netflix que disfrutan de las historias de suspenso se preguntan si la serie creada por Gabe Rotter (“The X-Files”) y Howard Gordon (‘Homeland’) continuará en una segunda temporada. ¿Aggie Wiggs (Claire Danés) tiene más por contar? ¿Escribirá otro libro? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios de este thriller psicológico, Aggie no ha vuelto a escribir desde la trágica muerte de su hijo, no obstante, la llegada de un misterioso vecino le da la idea para su próximo libro. Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate inmobiliario, llama la atención de Aggie debido a que fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Maddison. No fue juzgado porque no había pruebas en su contra ni se encontró el cuerpo de la mujer.

Aggie está decidida a descubrir la verdad que Nile oculta, pero no se imagina que se está involucrando en un mundo peligroso regido por el poder y el dinero. Mientras persigue los demonios de Jarvis, también debe hacerle frente a los propios, que la atormentan desde hace mucho. Descubrir la verdad solo es el principio. ¿Habrá temporada 2 de “La bestia en mí”?

Nile Jarvis (Matthew Rhys) esconde de más de un secreto y también vigila a su nueva vecina en la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

“LA BESTIA EN MÍ” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie, que cuenta con Daniel Pearle (“American Crime Story”), Conan O’Brien, Jeff Ross, David Kissinger, Caroline Baron (“Separación”) y Jodie Foster como productores ejecutivos. Pero el último episodio brinda un cierre adecuado para la Aggie.

A pesar de que los misterios principales de “La bestia en mí” se resolvieron y la producción fue presentada como una miniserie de seis episodios, la serie podría ser renovada para una segunda temporada si consigue una buena respuesta de parte de la audiencia.

No obstante, el creador, guionista y productor ejecutivo Howard Gordon insinuó en una entrevista con TV Insider, que la puerta podría estar abierta para una segunda temporada. “La respuesta corta es que diría que sí… Creo que probablemente hay una historia ahí”.

“Mientras Aggie siga recorriendo el planeta y sea escritora, creo que probablemente haya una historia ahí”, indicó. “Yo diría que todo es posible. Y de verdad, creo que todos se divirtieron muchísimo haciendo esta serie. Fue realmente tremenda; Antonio Campos fue nuestro director de producción y realmente fue un socio en cada episodio. Y lo pasamos tan bien haciéndolo que creo que si Netflix lo quisiera y si, y esto es un gran si, se nos ocurriera una historia que realmente hiciera que valiera la pena hacerlo, todos estaríamos dispuestos a hacerlo de nuevo o alguna versión”.

Aggie Wiggs (Claire Danes) ¿buscará otra historia intrigante luego de enfrentarse a Nile en la serie "La bestia en mí"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA BESTIA EN MÍ”?

“La bestia en mí” está disponible en Netflix desde el 13 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

