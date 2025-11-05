CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de todo lo que Alicia (Verónica Orozco) ocasionó con sus mentiras a Alejo Valdés (Constanza Camelo) y Pablo Guevara (Sebastián Carvajal) en la primera temporada de “Simplemente Alicia” (“Just Alice” en inglés), los fanáticos de las producciones colombianas de Netflix se preguntan si esta historia continuará en una segunda entrega. A continuación, le comparto lo que se sabe al respecto.

La serie dirigida por Rafael Martínez (“Delirio”) y Catalina Hernández (“Rigo”) narra la historia de Alicia, una mujer dividida entre dos amores: un escritor famoso con el se casó poco después de reencontrarse y un exsacerdote con el que se involucró en el pasado y que renunció a los hábitos cuando sus caminos se volvieron a cruzar.

A pesar de los consejos de su mejor amiga Susana (Cony Camelo), Alicia decide llevar una doble vida para no renunciar a ninguno de los dos. Pero los caminos de ambos hombres se cruzan por distintas causalidades y la verdad no tarda en explotarle en la cara a los protagonistas.

Pablo Guevara (Sebastián Carvajal) renunció al sacerdocio por amor a Alicia en la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

“SIMPLEMENTE ALICIA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie colombiana, no obstante, el último capítulo deja abierta una pequeña puerta para una posible segunda entrega que continúe con la peculiar historia de Alicia, Pablo y Alejo.

En el último episodio de la primera temporada de “Simplemente Alicia”, una prueba adicional de ADN lo cambia todo. Aunque Alicia no solicitó ese examen, el médico le entrega los resultados y ella debe tomar una decisión sobre su futuro.

Finalmente, sigue un consejo de Susana y escribe un libro. Respecto a su vida, les entrega a Pablo y Alejo las pruebas de ADN de sus mellizos. Pero ellos se niegan a ver los resultados y deciden hacerse cargo de los bebés. No obstante, no retoman su relación con Alicia.

Aunque la historia parece tener un final cerrado, todavía es posible que Netflix apueste por una segunda temporada de la serie colombiana. Todo dependerá de la respuesta de los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja.

La reacción de Alejo Valdés (Constanza Camelo) tras descubrir la verdad en la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SIMPLEMENTE ALICIA”?

“Simplemente Alicia” está disponible en Netflix desde el 5 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

