CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de los primeros episodios de la serie española de Netflix creada por Carlos Montero (“Élite” y “El desorden que dejas”), en la segunda temporada de “Respira” (“Breathless” en inglés), el paso del hospital Joaquín Sorolla a la gestión privada sacude los principios y convicciones de su equipo médico. En tanto, Patricia (Najwa Nimri) sigue luchando contra el cáncer y estrechando lazos con Néstor (Borja Luna). Pero la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), amenaza con desestabilizarlo todo aún más. ¿Qué pasó con los protagonistas?

La nueva entrega empieza con los médicos salvando a Jésica (Blanca Suárez). No obstante, su situación aún es crítica. Durante su recuperación, tiene alucinaciones por una falla hepática y regresa al quirófano. Sobrevive, pero necesita un trasplante urgente. Biel (Manu Ríos) está dispuesto a todo para conseguir un donante, pero Lluís (Alfonso Bassave) le advierte que haga ilegal. Sin embargo, él altera unos exámenes para salvar a su novia.

Jésica se salva gracias a Lluís, pero él es destituido de su cargo de director y corre el riesgo de perder su licencia médica después de que Nicolás (Gustavo Salmerón), el hombre a cargo de la nueva gestión del hospital, lo pusiera en evidencia. Nicolás no prioriza la salud de los pacientes sino su carrera, así que tras destituir a Lluís y para tranquilizar las dudas de Pilar (Aitana Sánchez-Gijón), la nombra nueva directora del Sorolla.

Nicolás (Gustavo Salmerón) nombra a Pilar (Aitana Sánchez Gijón) nueva directora del Sorolla tras la destitución de Lluís en la temporada 2 de "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “RESPIRA”?

La segunda temporada de “Respira” también se centra en la lucha de Patricia contra el cáncer. Sophie le ofrece un nuevo tratamiento, pero la política no reacciona bien a los nuevos medicamentos. Sin más opciones, Patricia acepta ser parte del programa experimental que dirige Sophie, a quien nombra Jefa de oncología del Sorolla y promete financiar sus investigaciones. Aunque se alegra por Patricia, Néstor no confía en Sophie y decide investigarla.

Lo que encuentra no es alentador, pero las pruebas de Patricia demuestran que está mejorando. Entonces, ¿qué oculta Sophie? Tras sentirse mejor, Patricia decide adelantar las elecciones e inicia su campaña política. También escucha las advertencias de Néstor e indaga más sobre la muerte de otro paciente. Sin embargo, Sophie logra demostrar su inocencia.

En cuanto a Jésica, ella se recupera y regresa al hospital. Se siente tan agradecida con Lluís que termina su romance con Biel y acepta la propuesta de matrimonio de su novio. Tras el ataque que sufrió, sufre de estrés post-traumático, lo que le impide operar. Lo oculta cuando Pilar la nombra la nueva Jefa de Cirugía. Logra superarlo en un momento crítico.

Por otro lado, Quique (Xóan Fórneas) inicia una relación con el cirujano Jon, pero termina abruptamente luego de que la hija de Jon terminara en urgencias debido a que Quique olvidó una pastilla de éxtasis en el departamento de su pareja. Jon no quiere volver a ver a Quique, ya que podría perder la custodia de su hija. Además, May (Marwa Bakhat) parece estar lista para retomar su relación con Rocío (Macarena de Rueda) hasta que descubre que si planeaba robarse a su bebé.

Néstor (Borja Luna) está decidido a demostrar que Sophie (Rachel Lascar) oculta algo en la segunda temporada de "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “RESPIRA”?

La privatización solo es el primer cambio que sufre el hospital Joaquín Sorolla en la segunda temporada de “Respira”. Nicolás se encarga de tomar decisiones extremas para demostrar que está realizando una buena gestión. Aunque mejora el área de ginecología, recorta otros gastos, incluso establece un límite para las atenciones de urgencia y cierra un contrato con una farmacéutica que no convence a Pilar.

Cuando la situación se complica, le regresa su puesto de director a Lluís a cambio de que no brinde una entrevista en contra de su gestión. Con eso, Pilar vuelve a ser jefe de cirugía y Jésica es destituida. Esto provoca una pelea con Lluís, quien le recuerda que casi pierde su licencia por salvarla. Jésica no puede con todo eso (lo que incluye los celos que siente al ver a Biel con otra) y le regresa el anillo de compromiso.

¿Qué pasó con Patricia y el tratamiento de Sophie?

A pesar de los obstáculos, Patricia logra ganar las elecciones. Pero no todas son buenas noticias. Sophie mintió sobre la efectividad de su tratamiento experimental, y Néstor, Biel y Pilar lo confirman cuando orquestan un plan para robar la información. Aunque el tratamiento solo funciona en un 40%, está ayudando a algunos pacientes, uno de ellos es Patricia, así que Néstor y Biel le piden a Pilar que esperen un poco antes de tomar una decisión.

Pilar no los escucha y acude a la policía. Preocupado por la salud de Patricia, Néstor le informa que solo le queda una dosis y propone suministrarsela de inmediato. La política le da prioridad a las elecciones y cuando cambia de opinión ya es demasiado tarde. Sophie se fue de viaje y su equipo se llevó todos los archivos y elementos de su experimento. Cuando la policía llega, no queda nada. ¿Cómo se enteró?

Durante una cena con su padre, Biel le advierte de la denuncia de Pilar, pero le pide que no comparta la información. ¿Realmente fue él? Cuando Biel le reclama, Nicolás lo niega, y antes de que pueda decir más sufre un accidente automovilístico. Biel y Nicolás no tienen una buena relación, pero empezó a mejorar luego de que el residente le salvará la vida a Irene, la nueva pareja de su padre, y al bebe que espera. ¿Sobrevivirá para contar la verdad?

¿Qué pasará con Jésica y Biel? Aunque Jésica terminó su compromiso, Biel parece muy interesado en Lucia (Claudia Traisac), la amiga de Jésica y recién llega al Sorolla. De hecho, juntos atendieron el parto de emergencia de Irene. ¿Qué sucederá en la temporada 3 de “Respira”?

Jésica (Blanca Suárez) termina su compromiso con Lluís (Alfonso Bassave) al final de la segunda temporada de "Respira" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “RESPIRA”?

La temporada 2 de “Respira” está disponible en Netflix desde el 31 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

