Mientras en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda el arco de Elbaph empezó en 2024, en el longevo y popular anime “One Piece” esta parte de la historia de Luffy y su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja comenzó recién en abril de 2026. Se trata de uno de los arcos más esperados e importantes, ya que los protagonistas llegan a la legendaria isla de los guerreros gigantes, que es reconocida como la nación más poderosa del mundo y funciona como un nexo vital para cerrar los mayores misterios de la trama.

Elbaph es el escenario de grandes revelaciones sobre el Siglo Vacío y la guerra final contra el Gobierno Mundial. En este lugar se encuentra escondida toda la información que Saul salvó tras la destrucción de Ohara, además tiene una conexión con Shanks y los Poneglyphs. Por lo tanto, en este arco se confirma la teoría sobre el “Pelirrojo”.

LA TEORÍA MÁS POPULAR SOBRE SHANKS Y SU CONFIRMACIÓN

(Si aún no lees el manga, esto podría considerarse un spoiler) La famosa teoría del gemelo de Shanks comenzó en 2018 durante el arco del Reverie (Capítulo 907 del manga) cuando un hombre idéntico a Shanks entró a la Tierra Santa de Mariejois vistiendo una capa con capucha para reunirse en secreto con los Cinco Ancianos. Y finalmente se confirmó en el capítulo 1138 del material original.

En "One Piece", Elbaph es territorio aliado del Emperador "Pelirrojo" Shanks y el arco donde se confirma un importante teoría (Foto: Toei Animation)

En capítulo 1137, el personaje es introducido formalmente con el nombre de Figarland Shamrock, el Comandante de los Caballeros Sagrados. Pero en el capítulo 1138 se detalla explícitamente que Shanks y Shamrock son hermanos gemelos. Con esto, se confirmó que el encapuchado que se reunió en secreto con el Gorosei no era Shanks, sino Shamrock.

Aunque en el anime de “One Piece”, Saint Figarland Shamrock ya fue presentado aún no se revela que se trata del hermano gemelo de Shanks. Por lo pronto, se sabe que tiene la misión de someter la isla al control del Gobierno Mundial.

En "One Piece", Gunko es una guerrera de élite miembro de los Caballeros Divinos (o Caballeros Sagrados), una fuerza formidable bajo el mando directo del Gobierno Mundial (Foto: Toei Animation)

LA HISTORIA DE SHANKS Y SHAMROCK

Shanks y Shamrock son hijos de Figarland Garling (un sádico Dragón Celestial) y nacieron en el Incidente de God Valley. Mientras Shanks fue entregado a piratas cuando era un bebé, Shamrock se quedó en Mariejois y se convirtió en un líder destacado entre los Caballeros de Dios.

Garling asesinó brutalmente a Magnolia con el fin de reclamar a los bebés para la Tierra Santa. Por pedido de la madre, Monkey D. Dragon intentó ayudar a los bebés, pero solo logró llevarse a Shanks, quien fue criado en el Oro Jackson.

Mientras que Shamrock creció con el adoctrinamiento despiadado de los Dragones Celestiales, así que desprecia profundamente a la gente común del mar, a quienes considera una especie o raza inferior.

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