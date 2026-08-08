Riley Chung es parte del elenco principal de la película dirigida por Louis Leterrier a partir del guion de Matthew Robinson (Foto: Netflix)
Riley Chung es parte del elenco principal de la película dirigida por Louis Leterrier a partir del guion de Matthew Robinson (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Aunque Netflix comparte nuevos estrenos cada semana, no todos tienen el mismo éxito. Solo algunos resultan atrapantes por su trama y llegan al Top 10 mundial de popularidad. Una película que se estrenó el 7 de agosto de 2026 ha causado un gran impacto debido a la historia que presenta y ha recibido críticas mixtas a favorables que destacan su sólida tensión inicial, la buena química y credibilidad aportada por el elenco principal conformado por Wagner Moura y Greta Lee.

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Aunque la crítica especializada también señaló que la cinta dirigida por Louis Leterrier (“Now You See Me”, (“Lupín”) y escrita por Matthew Robinson se vuelve un thriller más predecible y convencional en su tramo final, ha logrado cautivar a la audiencia en poco tiempo y lidera el ranking de popularidad en Estados Unidos y otros países.

La película que tiene una duración de 112 minutos narra la historia de una familia queda atrapada en su propia casa y debe sobrevivir con los recursos que tienen a la mano mientras intentan salir y descubrir que les impide ir al exterior y por cuánto tiempo. Se trata de “” (“La última casa” en español).

Ann (Greta Lee) y Jason (Wagner Moura) deben mantener la calma para proteger a sus hijos en el thriller "The Last House", dirigido por Louis Leterrier a partir del guion de Matthew Robinson (Foto: Netflix)
Ann (Greta Lee) y Jason (Wagner Moura) deben mantener la calma para proteger a sus hijos en el thriller "The Last House", dirigido por Louis Leterrier a partir del guion de Matthew Robinson (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST HOUSE”?

, “’ se centra en una familia atrapada en su hogar sin posibilidad de escapar. Por si fuera poco, sus recursos se agotan y deben colaborar para sobrevivir no solo a la escasez de lo esencial, sino también a la misteriosa amenaza que los mantiene confinados.

Lo que empieza como una inesprada lluvia se convierte en un confinamiento que dura años y que obliga a los protagonistas a replantearse sus vidas. Aunque tienen recursos para resiste un buen tiempo, eventualmenet se terminan y tienen que buscar la forma de sobrevivir.

Una de las cosas es más atomenta a la familia Delgado es no saber qué o quiénes los mantienen encerrados o cuáles son las razones. La única que parece estar cerca de la respuesta es la más integrante más pequeña.

¿CÓMO VER “THE LAST HOUSE”?

, por lo tanto, para ver la nueva película de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LA ÚLTIMA CASA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST HOUSE”

  • Greta Lee como Ann
  • Wagner Moura como Jason
  • Noah Alexander Sosnowski como Graham
  • Riley Chung como Ruth
  • Emma Ho
  • Gabriel Barbosa
  • Sam Lerner
  • Audrey Anderson como Susan
  • Sid Edwards
  • Sid Edwards como Max Richardson, un vecino de la familia Delgado.
  • Lewis Goody como Greg
  • Nancy Baldwin como Nancy
  • Tawny Fontana como Jasmine
  • Jed Aukin como Scott
  • Oliver Henry Arnold como Paul
  • Felicity Bown como Jessica
“La última casa” (“The Last House”), dirigida por el francés Louis Leterrier, lidera el Top 10 mundial de las producciones más populares (Foto: Netflix)
“La última casa” (“The Last House”), dirigida por el francés Louis Leterrier, lidera el Top 10 mundial de las producciones más populares (Foto: Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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