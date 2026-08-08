Aunque Netflix comparte nuevos estrenos cada semana, no todos tienen el mismo éxito. Solo algunos resultan atrapantes por su trama y llegan al Top 10 mundial de popularidad. Una película que se estrenó el 7 de agosto de 2026 ha causado un gran impacto debido a la historia que presenta y ha recibido críticas mixtas a favorables que destacan su sólida tensión inicial, la buena química y credibilidad aportada por el elenco principal conformado por Wagner Moura y Greta Lee.

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Aunque la crítica especializada también señaló que la cinta dirigida por Louis Leterrier (“Now You See Me”, (“Lupín”) y escrita por Matthew Robinson se vuelve un thriller más predecible y convencional en su tramo final, ha logrado cautivar a la audiencia en poco tiempo y lidera el ranking de popularidad en Estados Unidos y otros países.

La película que tiene una duración de 112 minutos narra la historia de una familia queda atrapada en su propia casa y debe sobrevivir con los recursos que tienen a la mano mientras intentan salir y descubrir que les impide ir al exterior y por cuánto tiempo. Se trata de “The Last House” (“La última casa” en español).

Ann (Greta Lee) y Jason (Wagner Moura) deben mantener la calma para proteger a sus hijos en el thriller "The Last House", dirigido por Louis Leterrier a partir del guion de Matthew Robinson (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST HOUSE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘The Last House’ se centra en una familia atrapada en su hogar sin posibilidad de escapar. Por si fuera poco, sus recursos se agotan y deben colaborar para sobrevivir no solo a la escasez de lo esencial, sino también a la misteriosa amenaza que los mantiene confinados.”

Lo que empieza como una inesprada lluvia se convierte en un confinamiento que dura años y que obliga a los protagonistas a replantearse sus vidas. Aunque tienen recursos para resiste un buen tiempo, eventualmenet se terminan y tienen que buscar la forma de sobrevivir.

Una de las cosas es más atomenta a la familia Delgado es no saber qué o quiénes los mantienen encerrados o cuáles son las razones. La única que parece estar cerca de la respuesta es la más integrante más pequeña.

¿CÓMO VER “THE LAST HOUSE”?

“The Last House” se estrenó el viernes 7 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LA ÚLTIMA CASA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST HOUSE”

Greta Lee como Ann

Wagner Moura como Jason

Noah Alexander Sosnowski como Graham

Riley Chung como Ruth

Emma Ho

Gabriel Barbosa

Sam Lerner

Audrey Anderson como Susan

Sid Edwards

Sid Edwards como Max Richardson, un vecino de la familia Delgado.

Lewis Goody como Greg

Nancy Baldwin como Nancy

Tawny Fontana como Jasmine

Jed Aukin como Scott

Oliver Henry Arnold como Paul

Felicity Bown como Jessica

“La última casa” (“The Last House”), dirigida por el francés Louis Leterrier, lidera el Top 10 mundial de las producciones más populares (Foto: Netflix)

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