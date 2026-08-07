CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Una inesperada y peculiar lluvia lo cambia todo en “The Last House” (“La última casa” en español). Poco antes de Navidad, una familia queda atrapada en su propia casa. No tienen idea de qué los mantiene en confinamiento ni por cuánto tiempo. Solo les queda sobrevivir con los recursos que tienen a la mano, mientras intentan salir o descubren lo que realmente está detrás del encierro. A pesar de que también están preocupados, Jason Delgado (Wagner Moura) y Ann (Greta Lee) deben conservar la calma y mostrarse positivos frente a sus hijos, Graham (Noah Alexander Sosnowskiy y Gabriel Barbosa) y Ruth (Riley Chung y Emma Ho), pero cuando ven los primeros atisbos de las criaturas que los mantienen prisioneros, el escenario cambia. Entonces, ¿qué sucede con los protagonistas de esta película de Netflix? ¿Logran sobrevivir?

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El intenso thriller de ciencia ficción dirigido por Louis Leterrier (“Now You See Me”, (“Lupín”) a partir del guion de Matthew Robinson empieza con Jason regresando de pescar antes de tiempo debido a una tormenta. Cuando llega a casa no puede abrir la puerta del garaje, pero no le da importancia y opta por dejar el automóvil afuera. A pesar de la lluvia, la familia decide ir en busca de un árbol de Navidad. No obstante, no pueden abrir ninguna puerta o ventana de la propiedad. Después de varios intentos, el patriarca intenta romper los vidrios de las ventanas, pero el agua de la lluvia parece formar una barrera imposible de traspasar.

Jason se detiene cuando nota que sus vecinos están en la misma situación. Una vecina que salió a correr antes del extraño evento es la única que está en el exterior. Aunque va en busca de ayuda, no regresa de inmediato. Las personas del vecindario se comunican mediante pizarras, debido a que no cuenta con internet y los teléfonos no funcionan. Se preguntan quién está detrás del encierro. ¿El gobierno? ¿Aliens? ¿Es por su protección? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Se quedarán sin luz y agua? ¿Tienen suficiente alimento y medicamentos para sobrevivir?

Graham (Noah Alexander Sosnowski), Jason (Wagner Moura), Ann (Greta Lee) y Ruth (Riley Chung) quedan atrapados en su casa al inicio de la película de suspenso "The Last House" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA ÚLTIMA CASA”?

Durante los primeros días, la situación no parece tan grave, ya que los protagonistas de “The Last House” tienen comida y suministros, además tienen la esperanza de que el confinamiento durará poco tiempo. De hecho, los padres se encargan de establecer una nueva rutina, que incluye ejercicios, tareas del hogar, aseo, estudios y diversión. Sin embargo, cada semana la preocupación y desesperación se incrementa. Ya no se muestran tan positivos como al inicio, y tanto los adultos como los niños comienzan a impacientarse. Sobre todo porque uno de sus vecinos falleció.

Ru menciona a la mujer de la lluvia y lo que logra ver en el exterior, pero su familia cree que se trata de la imaginación de la niña. Sin embargo, después de que la vecina que fue en busca de ayuda regresa, les advierte que todos están muertos y que no deben permitir que las criaturas que los acechan los vean, empiezan a prestar atención a los dibujos de la pequeña. A partir de ese momento, limitan la comunicación con el exterior y cierran las ventanas cuando aparece la lluvia intensa. Más tarde, logran distinguir a algunas criaturas.

Bajo ese panorama, la situación se vuelve más tensa. Para Jason, lo único positivo de la situación es que no debe preocuparse por los avisos del banco. No obstante, tiene que tomar algunas decisiones difíciles por el bien de su familia. Cuando la medicina de su perro se termina y este enferma, no tiene más opción que terminar con su sufrimiento. Pero la peor parte, es que opta por guardar la carne de su mascota en la congeladora para una emergencia.

Cuando ya no le queda comida, Jason descubre que puede utilizar la chimenea para cazar animales. Gracias a eso y a las plantas que Riley cultiva logran sobrevivir cinco años. Aunque ya no tienen electricidad, se mantienen unidos. Sin embargo, después de tanto tiempo de confinamiento, no pueden continuar con el mismo ánimo y esperanza. Las tareas se vuelven repetitivas y cada integrante de la familia pierde el control en ocasiones.

Durante una noche de intensa lluvia, una de las criaturas logra abrir la puerta principal y entra a la casa y amenaza con eliminar a los protagonistas de “The Last House”. Jason, Ann y Graham logran esconderse, pero Ruth está en grave peligro debido a que está debajo del suelo y a poca distancia de lo que parecen unos tentáculos con espuelas. Felizmente, la lluvia cesa y las criaturas se alejan. Ruth nota que las criaturas están rodeadas de agua salada, así que teoriza que puede venir del océano. Cómo consecuencia de la aterradora visita, los cultivos se secaron y el agua se volvió salada. No tienen recursos con los que sobrevivir.

Jason (Wagner Moura) y Ann (Greta Lee) encuentran la manera de sobrevivir y proteger a sus hijos Graham y Ruth (Riley Chung) en la película de terror "The Last House" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE LAST HOUSE”?

¿Los protagonistas logran sobrevivir?

Mientras discuten sobre sus posibilidades de sobrevivir, la trampa automática atrapa a un pequeño hurón. Ruth siente lástima por el animalito, así que lo libera. Pero este la muerde y le provoca una fuerte infección. La idea de que su hija puede morir y que él no puede hacer nada para evitarlo, atormenta a Jason, quien pierde el control y estrella el automóvil que reparó una y otras vez contra la puerta de garaje. En medio de su crisis, nota unas grietas y recuerda que la casa se está hundiendo, así que puede encontrar una manera de salir.

Aunque ubica el drenaje, Jason no puede pasar por ese lugar. Por lo tanto, Ann se prepara para salir en busca de antibióticos para su hija. Logra llegar a casa de un vecino y encuentra medicamentos y una botella de agua, pero antes de que pueda volver, comienza la lluvia y aparecen las criaturas del mar. Con la ayuda de su esposo, logra escapar de la criatura que la persigue y salvar a Ru. Sin embargo, los protagonistas de “La última casa” tienen claro que esos seres volverán.

Mientras Jason piensa en la manera de enfrentarlas y resistir, Graham insiste en buscar la manera de escapar, ya que está cansado del confinamiento. La familia decide que es momento de apostar todo para recuperar la libertad. Tras preparar una serie de trampas, los protagonistas atraen a una de las criaturas y se preparan para luchar. La casa se inunda con agua de mar y la familia no tiene más opción que refugiarse en el ático.

Cuando todo parece perdido, activan una trampa que los libera de la inundación y la criatura. No obstante, aún no pueden abrir las puertas. Decidido a salir, Jason amenaza a la criatura para obligarlo a abrir la puerta principal. Ru, que siempre se ha mostrado compasiva y que al principio creía que esos seres eran buenos, le pide a su padre que no la mate. Jason reflexiona al respecto y decide liberar a la criatura del mar. En recompensa, su familia puede salir y los otros seres no las lastiman.

Al final de “The Last House”, la casa de la familia se derrumba por completo y ellos finalmente son libres, al igual que el resto del mundo. Un acto de compasión, lo cambia todo. Las criaturas del mar no vuelven a aparecer y los protagonistas se marchan en busca de un nuevo hogar. También descubren que hay más sobrevivientes.

¿Qué son las criaturas? En la película de Netflix queda claro que provienen de lo profundo del océano y que “han estado allí antes que nosotros”. El diseño “surgió por casualidad del segundo dibujo que le envié a Louis”, contó el diseñador de producción Kevin Jenkins a Tudum.

Ann (Greta Lee), Graham (Noah Alexander Sosnowskiy), Ruth (Riley Chung) y Jason (Wagner Moura) intentando atrapar a la criaturas al final del thriller "The Last House", dirigido por Louis Leterrier a partir del guion de Matthew Robinson (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE LAST HOUSE”?

“The Last House” está disponible en Netflix desde el 7 de agosto de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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