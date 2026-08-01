¿Buscas una divertida y alocada comedia para este fin de semana? Netflix tiene una larga lista de títulos que podrían ser perfectos para ti, pero esta vez te recomiendo uno de sus últimos estrenos de la plataforma de streaming de la N roja. Está disponible desde el 24 de julio de 2026 y lidera el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. ¿Sabes de cuál se trata? El protagonista es el famoso comediante Kevin Hart.

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El elenco de la comedia, dirigida por Tim Story (“Barbershop”, “Think Like a Man”, “Ride Along”) y que se grabó principalmente en locaciones de Florida y Nueva Jersey, también incluye a actores como Marcello Hernández, Mason Gooding, Kam Patterson, Ben Marshall, Zach Cherry, Michael Mando, Mike Epps, y Teyana Taylor.

Esta comedia se centra en Joe, un ejecutivo publicitario de 40 años que se une por error al chat grupal de una despedida de soltero en Miami de unos jóvenes veinteañeros. Para salvar su carrera en riesgo por estar supuestamente desconectado de las nuevas generaciones, decide sumarse al alocado viaje.

Se trata de “72 horas” (“72 Hours” en su idioma original), que tiene una duración de 105 minutos, fue escrita por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Kevin Burrows y Matt Mider, y cuenta con John Davis, Hurwitz, Schlossberg, Josh Heald, Hart, Luke Kelly-Clyne, Bryan Smiley, Tim Story y Will Packer como productores.

Mason Gooding da vida a Mason, Kevin Hart da vida a Joe y Marcello Hernández da vida a Nick en la comedia "72 horas", dirigida por Tim Story (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “72 HOURS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “72 horas”, “para salvar su carrera, un ejecutivo publicitario cuarentón se une a unos veinteañeros en una alocada despedida de soltero en Miami cuando lo agregan por error al chat grupal.”

Después de que la campaña publicitaria en la que trabajó arduamente para conseguir su ansiado ascenso es rechazada, el ejecutivo Joe Nixon decide que el inesperado viaje es la mejor manera de conocer a su público objetivo y reunir información para crear la campaña perfecta.

Está tan enfocado en no perder su empleo y ser reemplazado por alguien más joven que no valora lo que tiene con su novia Jennifer (Teyana Taylor). No obstante, en el viaje comprender lo que realmente importa.

¿CÓMO VER “72 HORAS”?

“72 horas” está disponible en Netflix desde el 24 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “72 HOURS”

REPARTO DE “72 HOURS”

Kevin Hart como Joe

Marcello Hernández como Nick

Mason Gooding como Mason

Kam Patterson como Freshman

Ben Marshall como Hunter

Zach Cherry como Barry

Michael Mando como Jaze

Teyana Taylor como Jennifer

Kevin Dunn como Terry

Anna Garcia como Trixie

Elysée Sanvillé como Scarlett

Geena Quintos como Dallas

Megan Suri como Caroline

Andy Garcia como drug lord

Brandon Dial como Daniel

Amy Keum como Alicia

Amenah como Emily

Ava Eisenson como Tracy

Katt Williams como Mike

Mike Epps como el oficial Williard

Teyana Taylor es la encargada de interpretar a Jennifer en la comedia "72 horas", que está en el Top 10 de las películas más populares (Foto: Netflix)

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