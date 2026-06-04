La Anime Expo (AX) es la convención de anime y manga más grande de América del Norte. Como cada año desde 1992, se celebra en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, durante el fin de semana del 4 de julio e incluye proyecciones exclusivas y paneles de la industria donde importantes estudios japoneses y editoriales presentan sus novedades. Este año, el importante evento global se realizará del 2 al 5 de julio de 2026 y Crunchyroll promete grandes sorpresas. De hecho, ya anunció su programación.

Durante el evento que reúne anualmente a más de 100,000 asistentes de todo el mundo, Crunchyroll tiene previsto organizar paneles con invitados especiales, avances exclusivos y experiencias interactivas. ¿Qué títulos incluirá el gigante del anime?

La popular plataforma de streaming ocupará por completo el Peacock Theater y el JW Marriott de Los Ángeles y anunció que planea más de 20 bloques de programación repletos de creadores icónicos, queridos actores de doblaje, emocionantes anuncios y avances exclusivos.

En la Anime Expo 2026, el estudio de animación ufotable presentará un video especial dedicado a la trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER” EN LA ANIME EXPO 2026

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tiene un espacio estelar confirmado en la programación de la Anime Expo 2026. El panel oficial recibe el nombre “Celebrate the world of Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” y está programado para el viernes 3 de julio de 2026, de 5:00 PM a 6:00 PM (hora del Pacífico) en el Peacock Theater.

Además de un video especial dedicado a la trilogía de películas de “Infinity castle”, se proyectarán imágenes exclusivas del estado del proyecto y se contará con la presencia de los actores de voz originales en japonés: Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) y Saori Hayami (Shinobu Kocho).

OTROS GRANDES PANELES DE LA ANIME EXPO 2026

El 3 de julio también se realizará el Crunchyroll Showcase, que revelará nuevos títulos y anuncios de licencias exclusivas para las próximas temporadas. Además, “The Apothecary Diaries” (“Los Diarios de la Boticaria”) también contará con un panel especial presentado por Crunchyroll y NTV.

La programación del viernes de la Anime Expo 2026 también incluye paneles sobre “Gachiakuta” y “Witch Hat Atelier”, que contará con la presencia de la creadora del manga, Kamome Shirahama.

Mientras que el sábado 4 de julio de 2026, el décimo aniversario de “Mob Psycho 100” será el evento principal. La programación también incluye las proyecciones anticipadas de la tercera temporada de “Mushoku Tensei”, “Returner’s Magic Should be Special 2” y “Reborn as a Space Mercenary”.

En tanto, “My Hero Academia” proyectará de manera exclusiva el cortometraje animado “I Am A Hero Too”.

"The Apothecary Diaries" ("Los Diarios de la Boticaria") contará con un panel especial presentado por Crunchyroll y NTV el 3 de julio (Foto: OLM / TOHO animation)

LOS TÍTULOS QUE CRUNCHYROLL INCLUYEN EN LA ANIME EXPO 2026

Demon Slayer

The Apothecary Diaries - Temporada 3

Firefly Wedding

Gachiakuta - Temporada 2

I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand

Overgeared

Saga of Tanya the Evil - Temporada 2

Sasaki and Peeps - Temporada 2

The Oblivious Saint Can’t Contain Her Power

The Ogre’s Bride

The Villager of Level 999

Victoria of Many Faces

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