A casi un año del estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, aún no tiene fecha de lanzamiento en streaming. Aunque los verdaderos fanáticos de la historia de Tanjiro Kamado vieron esta primera entrega en pantalla gigante, desean revivir las memorables batallas en la comodidad de sus hogares.

Después de su estreno en Japón, el 18 de julio de 2025, y su posterior llegada a los cines de Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo, esta película se ha consolidado como un fenómeno histórico, convirtiéndose en la franquicia de anime más rentable de todos los tiempos y superando los $790 millones de dólares en taquilla global. En Norteamérica, recaudó más de $128.6 millones destronando a “El Tigre y el Dragón” como la película internacional (no inglesa) con mayor recaudación.

Mientras que en su país de origen, “Demon Slayer: Infinity Castle” alcanzó los 10 mil millones de yenes en solo ocho días, convirtiéndose en la cinta más rápida en lograrlo y superando el histórico récord de “El Viaje de Chihiro” al posicionarse en el segundo lugar histórico, solo detrás de “Mugen Train”.

El éxito comercial masivo de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" respaldó la ambiciosa decisión de adaptar este arco final en un formato de tres películas (Foto: Ufotable)

LO QUE SUGIERE QUE EL LANZAMIENTO EN STREAMING DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA

Usualmente, el tiempo que tarda una película en pasar del cine al streaming varía de 45 a 100 días, dependiendo del éxito de taquilla, la productora y el tipo de lanzamiento. Incluso, algunas plataformas estrenan sus propias películas en cines y en su catálogo el mismo día o con apenas un par de semanas de diferencia. Sin embargo, la primera entrega de la trilogía final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ha optado por hacer esperar más a su fans.

Aunque aún no hay fecha de estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” en streaming, ese momento está cada vez más cerca. Al menos, eso sugieren los últimos acontecimientos. Cada anuncio relacionado con esta película, representa un paso más para la gran revelación.

El primer paso fue la salida oficial de la popular película anime de la cartelera japonesa, el 9 de abril de 2026 luego de 266 días de proyección, en los que recaudó casi 800 millones de dólares en taquilla. No obstante, continúa en exhibición en ciertos cines de ese país y cuenta con funciones especiales en otros lugares.

El segundo paso fue el anuncio del lanzamiento digital de “Demon Slayer: Infinity Castle”, que estará disponible en Blu-ray y DVD, en formatos estándar y de edición limitada, a partir del 29 de julio de 2026 en Japón.

El último indicio

El último acontecimiento que sugiere que la fecha de estreno en streaming de la taquillera película anime “Demon Slayer: Infinity Castle” está cada vez más cerca es el fin de la temporada de premios. En los Crunchyroll Anime Awards 2026, la película se llevó siete trofeos: Mejor Película, Mejor Banda Sonora y Mejor Actuación de Voz en portugués brasileño, español, inglés, alemán y español latinoamericano.

¿Cuándo “Demon Slayer: Infinity Castle” llegará a streaming? Podría llegar unos meses después de su lanzamiento digital o a finales de 2026.

Los fans esperan revivir una de las peleas más impactantes de "Demon Slayer: Infinity Castle", Tanjiro vs. Akaza, cuando la película nime llegue a streaming (Foto: Ufotable / TOHO)

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