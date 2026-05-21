Después de la épica resolución de la crisis en la Isla Jeju, donde Sung Jinwoo logra salvar a los cazadores coreanos, aniquila a las hormigas y transforma al Rey Hormiga (Beru) en un poderoso soldado de sombra, los fanáticos de “Solo Leveling” esperan con ansias la tercera temporada del popular anime basado en la novela web de Chugong. Pero el estudio A-1 Pictures aún no ha confirmado los nuevos episodios de la serie ni ha compartido más información. Por lo tanto, los fans deben buscar otros títulos mientras esperan novedades.

Anteriormente, compartimos una lista de animes que puedes ver mientras esperas la tercera temporada de “Solo Leveling”. En ella aparecen algunos títulos populares como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Chainsaw Man”. Pero hay otras opciones que también tienen el mismo nivel de acción, progresión de poder y mundos de fantasía.

“Tower of God”, “The Water Magician” y “Shangri-La Frontier” son algunas de las producciones similares que puedes encontrar en Crunchyroll. Esta vez nos enfocaremos en la última, que es una excelente opción si te gustan las dinámicas de videojuegos RPG y las mecánicas de “subir de nivel”, mazmorras y derrotar jefes.

"Shangri-La Frontier", que se basa en la serie de novelas web japonesa escrita por Katarina, se desarrolla en un mundo en el futuro cercano donde los juegos que usan pantallas se consideran retro,(Foto: Crunchyroll)

“SHANGRI-LA FRONTIER”, EL ANIME PERFECTO PARA LOS FANS DE “SOLO LEVELING”

Si te gusta “Solo Leveling”, sin duda disfrutarás de “Shangri-La Frontier”, ya que ambas series destacan por sus intensas batallas estratégicas, el uso de espadas y la evolución del protagonista hasta dominar habilidades extraordinarias.

Aunque comparten varios elementos, también tienen diferencias. Por ejemplo, “Solo Leveling” es una historia oscura de supervivencia y fantasía de poder, mientras que, “Shangri-La Frontier” se inclina más hacia el género de comedia y aventura.

¿DE QUÉ TRATA “SHANGRI-LA FRONTIER”?

En “Shangri-La Frontier”, Rakuro Hizutome, un estudiante obsesionado con terminar “juegos basura”, decide probar un aclamado juego de realidad virtual para descubrir secretos ocultos. Utiliza las habilidades que perfeccionó en los otros juegos para superar retos imposibles desde el principio. En medio de sus aventuras, se encuentra con amigos y rivales, incluyendo a Rey Saiga.

En "Shangri-La Frontier", un gamer encuentra un popular juego de realidad virtual que lo lanza a una aventura inolvidable (Foto: C2C)

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “‘¿Cuándo fue la última vez que jugué un juego que no fuera una basura?’ Este es un mundo en el futuro cercano donde los juegos que usan pantallas se consideran retro, y muchos juegos de realidad virtual no llegan a un mínimo de calidad: son los llamados ‘juegos basura’.

A aquellos que dedican sus vidas a completar estos juegos se les llama ‘cazadores de juegos basura’, y Rakuro Hizutome es uno de ellos. El juego que ha elegido empezar a continuación es Shangri-La Frontier, un juego que goza de una gran crítica y más de 30 millones de jugadores.”

¿DÓNDE VER “SHANGRI-LA FRONTIER”?

Las dos temporadas de “Shangri-La Frontier” están disponibles en Crunchyroll, así que para ver todos los episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

También está disponible en Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV y Disney+, aunque en algunas plataformas solo encontrarás la primera temporada.

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