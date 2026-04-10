Después de que “Solo Leveling” no fue nominada a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, los fanáticos de la serie basada en la novela web de Chugong están más ansiosos por la tercera temporada, que aún no ha anunciado su fecha de estreno. Pero algunos rumores sugieren que la historia de Sung Jinwoo en realidad continuaría en una película. Por supuesto, esto tampoco se ha confirmado, pero en 2025, el creador del material original deslizó que existían charlas sobre una adaptación cinematográfica. A partir de esto, se empezó a especular que la tercera podría ser la última.

La segunda temporada terminó en marzo de 2025 con la épica victoria de Sung Jinwoo en la isla Jeju frente al Rey Hormiga, que se convirtió en su sombra más poderosa, Beru. Además de alcanzar el nivel 100, el protagonista se consolida como un héroe nacional y salva a Cha Hae-In. La tercera entrega o la película deben partir desde ese punto, pero ¿serían suficientes para llegar hasta el final del manhwa?

“SOLO LEVELING” ¿LLEGARÁ A SU FIN CON SU TEMPORADA 3?

Si se confirma una película de “Solo Leveling” es posible que la tercera temporada sea la última del popular anime. La adaptación cinematográfica podría adaptar el Arco de Reclutamiento, el Arco del Gremio Ahjin y el Arco de la Mazmorra Doble. Con estos tres arcos se cubren alrededor de 21 capítulos del material original. Por lo tanto, desde el Capítulo 110 hasta el Capítulo 131.

Si se confirma una película de "Solo Leveling" es posible que la tercera temporada sea la última del anime basado en la obra de Chugong (Foto: A-1 Pictures)

De acuerdo con CBR, cada episodio de 23 minutos de ha adaptado aproximadamente cuatro capítulos del manhwa, es decir, si la película tiene una duración promedio de 90 minutos a 2 horas, equivaldría a entre 4 y 6 episodios, o entre 16 y 24 capítulos del material original. Lo que completaría la adaptación del Arco de la Doble Mazmorra.

Por lo tanto, la tercera temporada de “Solo Leveling” debería adaptar desde el 132 hasta el 179, lo que podría lograr en 12 episodios. También es importante considerar el epílogo, que podría resumirse en algunos episodios más, sobre todo porque incluye historias independientes.

¿”Solo Leveling” tendrá un spin-off?

A pesar de que estos rumores se confirmen, podría no ser el final definitivo de ”Solo Leveling”, ya que el manhwa cuenta con una secuela directa que se centra en Sung Su-ho, hijo de Sung Jin-woo, quien hereda los poderes de su padre y enfrenta una nueva amenaza cósmica conocida como los seres supremos.

Hasta el momento, el manhwa “Solo Leveling: Ragnarok” tiene 68 capítulos, que podría convertirse en una temporada de anime. Aún falta mucho para el final definitivo de “Solo Leveling”, así que, hasta ese punto, el manhwa de la secuela podría terminar y permitir al menos tres temporadas.

Pero el universo de “Solo Leveling” podría expandirse, no solo con una película anime, también con un live action de Netflix y con una secuela (Foto: A-1 Pictures)

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