“Re:Zero -Starting Life in Another World-” regresa a las pantallas para cerrar uno de los tramos más intensos de toda la franquicia. Y es que, después de una pausa que los fans de Subaru Natsuki han contado literalmente día a día, la temporada 4 del anime retoma su transmisión con una nueva tanda de episodios en Crunchyroll. Así, como siempre, la pregunta que más se repite es: ¿cuándo sale cada capítulo y a qué hora estará disponible en el streaming? Por eso, para averiguar la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la segunda mitad de esta temporada de la serie adapta el Arco de la Reconquista (’The Recapture Arc’) de la novela ligera.

Y este tramo es considerado por buena parte de los lectores de la obra original como uno de los más intensos a nivel psicológico de toda la historia de Subaru, lo que explica gran parte de la expectativa alrededor de su adaptación al anime.

GUÍA DE EPISODIOS DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4 PARTE 2

La segunda parte de la temporada 4 de la producción se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre agosto y septiembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 12: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 13: miércoles 19 de agosto del 2026

miércoles 19 de agosto del 2026 Episodio 14: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Episodio 15: miércoles 2 de septiembre del 2026

miércoles 2 de septiembre del 2026 Episodio 16: miércoles 9 de septiembre del 2026

miércoles 9 de septiembre del 2026 Episodio 17: miércoles 16 de septiembre del 2026

miércoles 16 de septiembre del 2026 Episodio 18: miércoles 23 de septiembre del 2026

miércoles 23 de septiembre del 2026 Episodio 19 (final): miércoles 30 de septiembre del 2026

Subaru Natsuki en una escena de la segunda parte de la cuarta temporada del anime de "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La parte 2 de la temporada 4 de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” fijó el lanzamiento de sus capítulos para las 22:00 horas en Japón (JST).

De esta manera, los capítulos quedarían disponibles Crunchyroll cerca de una hora y media después de su emisión televisiva, respetando el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. de los miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. de los miércoles España 4:30 p.m. de los miércoles

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en habilitarse en el streaming.

¿CÓMO VER “RE:ZERO” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

Crunchyroll mantiene los derechos globales de la transmisión simultánea de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” fuera de Japón, cubriendo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la región CIS, India y el sudeste asiático.

Por lo tanto, para disfrutar de la parte 2 de la cuarta temporada del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Reid Astrea es el primer Santo de la Espada en la franquicia anime "Re:Zero -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí