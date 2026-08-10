Louis Arneb es una de las principales antagonistas de la serie de anime y novelas ligeras "Re:Zero -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)
Louis Arneb es una de las principales antagonistas de la serie de anime y novelas ligeras "Re:Zero -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

regresa a las pantallas para cerrar uno de los tramos más intensos de toda la franquicia. Y es que, después de una pausa que los fans de Subaru Natsuki han contado literalmente día a día, la temporada 4 del anime retoma su transmisión con una nueva tanda de episodios en . Así, como siempre, la pregunta que más se repite es: ¿cuándo sale cada capítulo y a qué hora estará disponible ? Por eso, para averiguar la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que la segunda mitad de esta temporada de la serie adapta el Arco de la Reconquista (’The Recapture Arc’) de la novela ligera.

Y este tramo es considerado por buena parte de los lectores de la obra original como uno de los más intensos a nivel psicológico de toda la historia de Subaru, lo que explica gran parte de la expectativa alrededor de su adaptación al anime.

GUÍA DE EPISODIOS DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4 PARTE 2

La segunda parte de la temporada 4 de la producción se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre agosto y septiembre del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 12: miércoles 12 de agosto del 2026
  • Episodio 13: miércoles 19 de agosto del 2026
  • Episodio 14: miércoles 26 de agosto del 2026
  • Episodio 15: miércoles 2 de septiembre del 2026
  • Episodio 16: miércoles 9 de septiembre del 2026
  • Episodio 17: miércoles 16 de septiembre del 2026
  • Episodio 18: miércoles 23 de septiembre del 2026
  • Episodio 19 (final): miércoles 30 de septiembre del 2026
Subaru Natsuki en una escena de la segunda parte de la cuarta temporada del anime de "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)
Subaru Natsuki en una escena de la segunda parte de la cuarta temporada del anime de "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La parte 2 de la temporada 4 de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” fijó el lanzamiento de sus capítulos para las 22:00 horas en Japón (JST).

De esta manera, los capítulos quedarían disponibles Crunchyroll cerca de una hora y media después de su emisión televisiva, respetando el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:30 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:30 a.m. de los miércoles
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:30 a.m. de los miércoles
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:30 a.m. de los miércoles
España4:30 p.m. de los miércoles

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en habilitarse en el streaming.

¿CÓMO VER “RE:ZERO” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

Crunchyroll mantiene los derechos globales de la transmisión simultánea de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” fuera de Japón, cubriendo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la región CIS, India y el sudeste asiático.

Por lo tanto, para disfrutar de la parte 2 de la cuarta temporada del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Reid Astrea es el primer Santo de la Espada en la franquicia anime "Re:Zero -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)
Reid Astrea es el primer Santo de la Espada en la franquicia anime "Re:Zero -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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