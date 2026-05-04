El anime contemporáneo vive un momento histórico en términos de calidad narrativa y producción técnica. Y es que diversos episodios de famosos títulos recientes han alcanzado puntuaciones casi perfectas en IMDb... con calificaciones que van desde el 9.7 hasta el 9.9 sobre 10. Así, ¿te gustaría conocer algunos de los capítulos más destacados según el portal de votaciones? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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¿CUÁLES SON LOS ANIMES CON EPISODIOS CASI PERFECTOS SEGÚN IMDB?

1. “Jujutsu Kaisen”

El episodio 12 de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, titulado “Sendai Colony”, lidera la lista con una puntuación de 9.9 sobre 10 y más de 40,000 votos de usuarios.

Este capítulo, emitido el pasado 26 de marzo del 2026, presenta el enfrentamiento de Yuta Okkotsu contra tres poderosos hechiceros en el marco del ‘Culling Game Arc’, uno de los arcos más esperados por los lectores del manga original.

La extensión de 27 minutos y el nivel de producción elevaron el capítulo a nivel de evento dentro de la comunidad del anime.

Yuta Okkotsu es el gran protagonista del episodio "Sendai Colony" de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

Por otro lado, el episodio 4 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, titulado "Perfect Preparation", obtuvo 9.7 de calificación y alrededor de 36,000 reseñas.

De esta manera, el espectacular capítulo de la venganza de Maki Zen’in también cuenta con el respaldo masivo de los espectadores.

Maki Zenin en su intensa escena de lucha en el episodio 4 de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

2. “Re:Zero − Starting Life in Another World"

El episodio 3 de la cuarta temporada de “Re:Zero − Starting Life in Another World", titulado "The Keeper of the Watchtower", ostenta una calificación de 9.8 y aproximadamente 8,100 reseñas.

Otro capítulo de la serie que empata en puntaje es el 01x15, el cual ya tiene 13 mil votos en IMDb.

3. " Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure "

“Steel Ball Run”, la esperada adaptación animada de la séptima parte de “JoJo’s Bizarre Adventure”, debutó con su primer episodio alcanzando 9.7 en puntuación y más de 17,000 reseñas.

Así, logró posicionarse de inmediato entre los mejores estrenos de anime del año 2026.

4. “Fire Force”

Finalmente, el episodio 21 de la tercera temporada de “Fire Force”, titulado "Dragon and Knight Surge Toward the Heavens", completa este top con una calificación de 9.7 y aproximadamente 7,400 reseñas.

En este capítulo, Arthur se enfrenta a Dragon para erradicar su desesperación y salvar el mundo.

Y tú, ¿ya lo viste?

La tercera temporada de "Fire Force" es la última del anime que adapta el manga de Atsushi Ohkubo (Foto: David Production)

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