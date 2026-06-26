En un género donde los protagonistas suelen resolver sus problemas a golpes, Senku Ishigami prefiere las ecuaciones. Y eso fue suficiente para convertir al anime “Dr. Stone” en referencia del shōnen durante casi siete años de emisión. Esto explica por qué su gran final en Crunchyroll dejó un vacío real, así que ahora te traigo una guía por si ya estás en modo búsqueda y quieres saber qué sigue dentro del catálogo de la famosa plataforma de streaming. ¡Prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Dr. Stone: Science Future” cerró su historia el pasado viernes 25 de junio del 2026, con la emisión del último episodio de la tercera parte de su cuarta temporada.

De esta manera, la adaptación del manga de Riichiro Inagaki y Boichi se despidió de forma definitiva de las pantallas.

¿QUÉ VER EN CRUNCHYROLL TRAS EL FINAL DE “DR. STONE”?

1. “The Promised Neverland”

Empiezo la lista con “The Promised Neverland”, producción de CloverWorks que sigue a un grupo de niños brillantes que descubren la verdad oscura detrás del orfanato en el que viven.

Así, se presenta como un thriller de supervivencia, estrategia y tensión sostenida hasta el último fotograma.

Importante: la primera temporada fue galardonada con el premio a la Mejor Fantasía en los Crunchyroll Anime Awards 2020, e Isabella se alzó con el de Mejor Antagonista.

El anime "The Promised Neverland" se ambienta en el año 2045 y sigue a Emma, Norman y Ray, tres niños superdotados de 11 años que viven una vida idílica y feliz en el orfanato Grace Field House junto a otros 35 hermanos huérfanos (Foto: CloverWorks)

2. “Astra Lost in Space”

“Astra Lost in Space”, por su parte, es una aventura espacial que merece más atención.

Esta se compone de 12 episodios, adaptados del manga de Kenta Shinohara por el estudio Lerche.

La historia se desarrolla en el 2063, con un grupo de estudiantes que termina lanzado a cinco mil años luz de casa tras un incidente misterioso.

3. “Cells at Work!”

Por otro lado, “Cells at Work!” convierte el cuerpo humano en una ciudad y sus células en personajes con nombre y personalidad.

Producida por David Production, la serie se emitió en dos temporadas entre el 2018 y el 2021, con un total de 21 capítulos.

De esta forma, es la opción más educativa y también la más divertida de la lista.

4. “Ascendance of a Bookworm”

“Ascendance of a Bookworm” conecta con el espíritu de Senku desde el anime isekai.

Aquí, una joven apasionada por los libros muere en un trágico accidente justo cuando iba a cumplir su sueño de convertirse en bibliotecaria.

Y, al despertar, se encuentra reencarnada como Main en un mundo donde los libros son un lujo reservado para los nobles. ¿Su respuesta? Crearlos ella misma.

5. “Moyashimon”

Cierro la lista con “Moyashimon”, la opción que más les gustará a quienes llegaron a “Dr. Stone” por la divulgación científica.

Esta serie del 2007 sigue a Tadayasu Sawaki, un estudiante universitario con una habilidad extraordinaria: puede ver y comunicarse con bacterias y diversos microorganismos.

Entonces, la producción tiene al humor de campus y a la microbiología como telón de fondo.

El anime "Moyashimon" sigue la vida de un estudiante de primer año en una universidad agrícola que posee la peculiar y divertida habilidad de ver y comunicarse con microbios y bacterias a simple vista (Foto: Asmik Ace / Fuji TV)

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