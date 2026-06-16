Los fans de los animes de peleas llevan semanas con una sola pregunta en la cabeza: ¿qué viene después del enfrentamiento más esperado de la franquicia “Baki”? Y, por supuesto, la respuesta llega a Netflix con sables, músculos y un samurái resucitado con ganas de abrirse camino hacia la cima a punta de katana. Así, para que llegues bien orientado a los nuevos episodios, aquí te traigo el repaso de la Parte 1 de “Baki-Dou: El samurái invencible” (en inglés: “Baki-dou: The Invincible Samurai” y en su idioma original: “Baki-Dô”).

Vale precisar que la producción es la adaptación de la cuarta entrega del manga de Keisuke Itagaki y, además, la tercera serie animada de la saga disponible en Netflix, después de “Baki” y “Baki Hanma”.

La Parte 1, de 13 episodios, llegó a la plataforma a inicios del 2026 y puso en marcha uno de los arcos más ambiciosos de toda la franquicia: la resurrección de Miyamoto Musashi, el legendario espadachín japonés del período Edo, como rival de los combatientes más poderosos del mundo contemporáneo.

Ahora, la nueva entrega promete elevar la tensión al siguiente nivel con la entrada formal de armas en los combates y el desenlace del enfrentamiento entre Baki y Musashi.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Baki-Dou: El samurái invencible” - Parte 2:

¿QUÉ PASÓ EN LA PARTE 1 DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

1. El aburrimiento tras el combate épico

La primera tanda de episodios del anime de Netflix arranca con los mejores peleadores del Japón subterráneo sumidos en un aburrimiento existencial.

Resulta que, tras el combate épico entre Baki Hanma y su padre, el todopoderoso Yujiro Hanma, figuras como Kaoru Hanayama, Doppo Orochi y Goki Shibukawa no encuentran rivales a la altura de sus expectativas.

2. El experimento de Tokugawa

Para resolver ese vacío, Mitsunari Tokugawa, el organizador de la arena clandestina, lleva a cabo un experimento radical: clonar a Miyamoto Musashi a partir de material genético extraído de su columna vertebral, con la asistencia del excéntrico Dr. John y de Sabuko, hermana de Tokugawa y médium, quien invoca el alma del samurái hacia su nuevo cuerpo.

De esta manera, el poderoso Musashi regresa al mundo moderno con toda su maestría intacta.

3. El poder del Corte de Imitación

Tal como se ve en la parte 1 de “Baki-Dou: El samurái invencible”, la técnica más temida del resucitado es el Corte de Imitación (o Imitation Cut), el cual le permite simular cuchilladas letales sin necesitar arma alguna en las manos.

Así, Musashi humilla al mejor espadachín moderno de Japón sin sacar la katana, sostiene un tenso cruce con el mismísimo Yujiro Hanma, que concluye en un reconocimiento mutuo entre dos rivales igual de peligrosos, y protagoniza un trágico enfrentamiento frente a Kaioh Retsu (el maestro de kenpo chino muere después de una batalla en la que ninguna técnica moderna logra equipararse al filo de Musashi).

Cabe resaltar que la primera tanda de episodios del anime cierra con Musashi fijando la mirada en Pickle, el coloso prehistórico del Cretácico que ya apareció en entregas anteriores de la franquicia.

Y a ti, ¿te emociona todo lo que vendrá a continuación?

El póster de la parte 2 de “Baki-Dou: El samurái invencible”, anime que adapta el manga original de Keisuke Itagaki (Foto: Netflix)

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