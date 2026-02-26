CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la épica batalla contra Yujiro Hanma, Baki vive un abrumador aburrimiento en “Baki-Dou: El samurái invencible” (“Baki-Dou: The Invincible Samurai” en inglés), anime de Netflix basado en el manga de Keisuke Itagaki. Al igual que el protagonista, otros luchadores como Kaoru Hanayama no pueden dejar de bostezar. Pero Mitsunari Tokugawa está preparando algo para reavivar la emoción por un gran combate. A 364 metros bajo la Tokyo Skytree, un grupo de científicos trabajan en la resurrección del mejor espadachín de Japón, Musashi Miyamoto. ¿Baki logra vencer al poderoso samurái? ¿Qué otros luchadores se suman a la pelea?

Mientras busca la manera de lidiar con el aburrimiento, Baki siente algo extraño, tiene la sensación de que algo está a punto de suceder. Y no está equivocado. Tras 11 meses, Mitsunari Tokugawa logra clonar al samurái más famoso de todos los tiempos. El problema es que no tiene el alma del sujeto, así que recurre a su hermana psíquica para completar el trabajo. Los científicos se oponen, pero Sabuko lo consigue.

En “Baki-Dou: El samurái invencible”, Hanayama y Yujiro se reencuentran y se enfrentan en las calles de Tokio. Por supuesto, el Ogro gana. En tanto, Miyamoto despierta y exige explicaciones. Tras comprender que está en un mundo completamente diferente, está listo para pelear. Su primer oponente es Kyoichiro Sabu, noveno dan, pero lo derrota con facilidad. De hecho, ni siquiera se enfrentan realmente.

Mitsunari Tokugawa resucitó al samurái más famoso del mundo para que los luchadores tengan un oponente digno en el anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

A pesar de su fuerza y ser considerado el hombre más fuerte, Baki Hanma no puede con Musashi y su técnica especial. Luego de despertar, Baki solicita la revancha. Aunque en esa ocasión, Baki le da un golpe a su rival y lo desestabiliza, no logra derrotarlo. No obstante, el samurái está emocionado por enfrentar a luchadores tan poderosos como el protagonista.

Doppo Orochi es el siguiente en luchar contra Miyamoto y le pide que use una espada de verdad. El santo de la espada vence al dios de las artes marciales. Así que es el turno de Kaioh Retsu, quien permite utilizar armas en el combate. Para prepararse para su ardua lucha, se somete a un entrenamiento intenso con Kaioh Kaku para dominar la técnica secreta: el xiaoli.

Sin embargo, nada de eso fue suficiente para vencer al poderoso samurái. Incluso utilizando la técnica de Baki, no consigue vencer. A pesar de las heridas letales, Kaioh Retsu se niega a darse por vencido y sigue peleando hasta la muerte. Los protagonistas de “Baki-Dou: El samurái invencible” se reúnen para despedir al honorable guerrero.

Tras la muerte de Kaioh Retsu, algunas personas que vieron el combate denuncian a Miyamoto por asesinato, pero Mitsunari Tokugawa interviene para recuperar a su experimento. Llega aun acuerdo con las autoridades: el detenido quedará libre si logra derrotar a un sargento campeón de kendo.

Musashi Miyamoto en el anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

Tras derrotar al campeón japonés de kendo, Musashi se enfrenta al maestro de jiu‑jitsu Goki Shibukawa, quien al ver el gran poder de su rival prefiere rendirse. En tanto, luego de hablar con Baki, Izo Motobe busca a Yujiro para decirle que no podría vencer al samurái y que en cualquier caso él lo protegería. Esta declaración enoja al Ogro, quien no estaba interesado en Miyamoto hasta ese momento.

En el penúltimo episodio de “Baki-Dou: El samurái invencible”, el ser más fuerte de la Tierra se enfrenta al samurái más poderoso de la historia en la mansión de Tokugawa. Luego de unos golpes contundentes, la épica batalla es interrumpida por Izo Motobe, y el combate queda anulado.

Motobe está listo para enfrentarse a Miyamoto, pero no es el único. Jack Hammer llega a la mansión de Tokugawa esperando enfrentarse al samurái. Mitsunari Tokugawa propone decidir con un duelo en el parque. Mientras Jack utiliza su altura y fuerza, Motobe emplea sus armas y deja inconsciente a Jack.

“Baki-Dou: El samurái invencible” termina con la aparición de Pickle en la noticias por pelear con una gran criatura. Musashi Miyamoto muestra mucho interés en Pickle y le exige a Tokugawa información sobre el guerrero. ¿Quién derrotará al samurái? ¿Baki? ¿Motobe? ¿Pickle?

Retsu Kaioh muirió durante su pelea con el samurái Musashi Miyamoto en el anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

“Baki-Dou: El samurái invencible” está disponible en Netflix desde el 26 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nuevas aventuras de Baki Hanma solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

