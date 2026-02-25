Baki Hanma regresa después de casi tres años, dos si se tiene en cuenta la película crossover “Baki Hanma VS Kengan Ashura”. El prodigio de las artes marciales y los otros luchadores de la arena subterránea deben enfrentarse a una leyenda histórica: Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos en “Baki-Dou: El samurái invencible” (“Baki-Dou: The Invincible Samurai” en inglés), anime de Netflix y nueva entrega de la franquicia basada en el manga de Keisuke Itagaki. ¿Quiénes son los personajes principales de esta temporada?

La nueva serie empieza tras el desenlace del mayor combate padre-hijo jamás visto. Mientras Baki y los luchadores están sumidos en un aburrimiento insoportable, a 364 metros bajo la Tokyo Skytree, se pone en marcha un plan secreto para devolver a la vida al maestro de la espada Miyamoto Musashi.

Los trece episodios de “Baki-Dou: El samurái invencible”, que tiene como opening el tema de “Furuboko” de Wanima y como tema de cierre “Mountain Top” de Novel Core, se estrenarán en Netflix el 26 de febrero de 2026.

LISTA DE PERSONAJES DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”

1. Baki Hanma

Luego de la épica batalla contra Yujiro Hanma, conocido como ‘El Ogro’, Baki está en una especie de “retiro espiritual” hasta que aparece Musashi Miyamoto. Debe utilizar todas sus habilidades para enfrentar al clon del samurái más famoso de todos los tiempos.

Baki y los demás luchadores afrontan con valentía esta nueva batalla que definirá al luchador más fuerte de la humanidad en "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

2. Musashi Miyamoto

Musashi Miyamoto, que fue resucitado mediante clonación y espiritismo por Mitsunari Tokugawa, utiliza el Nitenichi-ryū, creando el “estilo de dos katanas del vacío” que le permite cortar incluso sin espadas físicas. Se trata de uno de los personajes más fuertes del universo de “Baki”.

Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos, en una escena de “Baki-Dou: El samurái invencible”, que se estrena el 25 de febrero (Foto: Netflix)

3. Retsu Kaioh

Retsu Kaioh es uno de los primeros maestros en artes marciales en desafiar a Musashi Miyamoto. El luchador que perdió una pierna en su combate contra Pickle intenta probar que el Kung Fu puede vencer a la espada.

Retsu Kaioh es uno de los primeros en desafiar a Musashi Miyamoto en el anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

4. Mitsunari Tokugawa

En “Baki-Dou: El samurái invencible”, Mitsunari Tokugawa es el multimillonario que dirige la Arena Subterránea bajo el Tokyo Dome y que financió la clonación de Musashi. Está obsesionado con ver “la pelea definitiva”, así que decide cruzar los límites éticos para conseguir su objetivo.

Mitsunari Tokugawa está detrás de la resurrección de Musashi Miyamoto en el anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

5. Goki Shibukawa

Goki Shibukawa es el maestro del Aiki y es famoso por su capacidad para inmovilizar a oponentes más jóvenes y fuertes. También se enfrenta a Musashi e intenta usar la suavidad contra la brutalidad del corte de su oponente.

Goki Shibukawa en una escena del anime secuela "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

También son personajes importantes de “Baki-Dou: El samurái invencible”:

6. Kaoru Hanayama. También se enfrentará a Musashi, quien pondrá a prueba su resistencia sobrehumana.

Kaoru Hanayama también aparecerá en el anime secuela “Baki-Dou: El samurái invencible” (Foto: Netflix)

7. Doppo Orochi, el “Dios del Karate” también busca medir su técnica contra el samurái legendario.

Doppo Orochi en una escena del anime secuela "Baki-Dou: El samurái invencible", que se estrena el 26 de febrero (Foto: Netflix)

8. Sabuko Tokugawa, la hermana de Mitsunari. Ella realizó el ritual para transferir el alma del samurái al cuerpo clonado.

9. Yujiro Hanma. Su encuentro con Musashi es uno de los momentos más esperados.

¿DE QUÉ TRATA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Baki-Dou: El samurái invencible”, “tras concluir su batalla contra su padre, Yujiro Hanma, Baki y sus compañeros luchadores legendarios se sienten inquietos. Hasta que un plan secreto comienza a gestarse a 364 metros bajo la Tokyo Skytree: la resurrección del mejor espadachín de Japón, Musashi Miyamoto.

Guerreros como Doppo Orochi, Jack Hanma y Kaoru Hanayama se preparan para volver a la lucha. Y también Baki, quien nunca se acobarda ante un desafío, por grande que sea. Prepárense para un enfrentamiento sin precedentes entre Baki, el luchador clandestino más fuerte, y Musashi Miyamoto, el maestro samurái. ¿Cuál será el resultado de esta batalla de artes marciales mixtas que trasciende el tiempo y el espacio?”

¿CÓMO VER “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

“Baki-Dou: El samurái invencible” se estrenará el jueves 26 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nuevas aventuras de Baki Hanma solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

