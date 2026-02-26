CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la polémica propuesta de Benedict (Luke Thompson) a Sophie Baek (Yerin Ha), el segunda hijo de Violet (Ruth Gemmell) continúa buscando a la doncella e insiste en convertirla en su amante en la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”. A pesar de que lo ama, Sophie lo rechaza en varias oportunidades para evitar repetir la historia de sus padres y por el miedo a tener un hijo que corra con su misma suerte. Por eso, se reúne con Violet para pedirle una carta de recomendación que le permita conseguir empleo en una propiedad alejada. La casa Penwood es su primera opción ahora que el nuevo Conde llegó para ocupar su lugar junto a su esposa.

Esto último es la razón por la que Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas, Rosamund (Michelle Mao) y Posy (Isabella Wei), se mudaron a Grosvenor Square. Araminta está decidida a encontrar a Sophie para seguir atormentándola, sobre todo, tras descubrir que se llevó unos broches de sus zapatos. Gracias a Varley, descubre que su hijastra trabaja en la casa Bridgerton, así que insiste en visitarlos en varias oportunidades. Cuando finalmente lo consigue, Posy evita que Sophie sea descubierta.

No obstante, Violet se da cuenta de la situación y aunque confía en Sophie, habla con ella sobre el tema. La doncella admite la culpa, pero también explica que no recibió paga en el tiempo que sirvió a Araminta y asegura que los broches en realidad no eran valiosos. Sophie recibe la ansiada carta de recomendación y prepara su partida, pero algunos eventos retrasan su partida. La fiesta de Hyacinth (Florence Hunt) y luego…

Araminta Gun (Katie Leung), además de asegurar un matrimonio ventajoso para sus hijas, Rosamund (Michelle Mao) y Posy (Isabella Wei), busca atrapar a Sophie en la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

Durante la fiesta de Hyacinth, los protagonistas de la cuarta temporada de “Bridgerton” tienen una discusión en el estudio que termina con la pareja dejándose llevar por la pasión. Tras la majestuosa noche, Benedict empieza a planear una vida con Sophie: alejarse de la sociedad londinense y refugiarse en My Cottage, la finca donde su relación comenzó a florecer.

Sophie considera esa posibilidad por un momento e incluso cree que puede ser feliz con el hombre que ama, pero el regreso del vizconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) la obliga a despertar del sueño y a buscar empleo con la nueva Lady Penwood, que no es otra que Cressida (Jessica Madsen), quien busca reintegrarse en la sociedad ofreciendo un baile en honor a la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) y disculpándose con Penélope (Nicola Coughlan).

La Reina no asiste al baile de Cressida, pero Penelope aprovecha el evento para anunciar su retiro como Lady Whistledown. La Reina Charlotte no solo permite que Pen deje descansar su pluma, también autoriza el viaje de Lady Danbury (Adjoa Andoh). En tanto, Lady Alice Mondrich (Emma Naomi) empieza su labor como Dama de la corte, pero prefiere no revelar que está al tanto del romance entre Benedict y Sophie.

Aunque al inicio Violet está en contra de la relación de Benedict con Sophie por temor a ser excluidos de la sociedad, pero tras confirmar lo mucho que se aman, y la inesperada muerte de John Stirling (Victor Alli), el esposo de Francesca (Hannah Dodd), decide darle prioridad a la felicidad de su hijo. Le habla de los sacrificios que tendrá que hacer si quiere casarse con Sophie y le pide que considere bien todo eso antes de tomar una decisión. En cuanto a su romance Lord Anderson (Daniel Francis), acepta casarse con él, pero prefiere posponer sus planes por el duelo de su familia.

Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict Bridgerton (Luke Thompson) en la tan esperada escena de la bañera en la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

¿Cómo descubrió Benedict el secreto de Sophie?

Al final del penúltimo episodio de la cuarta temporada de “Bridgerton”, Benedict decide buscar a Sophie para proponerle matrimonio, pero no la encuentra. En su lugar, encuentra el collar de Sophie y recién nota que es el mismo que llevaba su misteriosa dama de plata. El guante que la hija ilegítima del sexto Conde Penwood deja junto a unas cartas de despedida confirman el descubrimiento. Mientras procesa la noticia, Benedict busca desesperadamente a su amada.

Sophie se dispone a viajar a América con una nueva familia, pero Araminta la embosca y orquesta su arresto. Debido a su influencia, consigue que el juez la condene. No obstante, Benedict y Violet llegan justo a tiempo para abogar por la joven inocente. El juez deja en libertad a Sophie, pero recomienda que ambas familias lleguen a un acuerdo antes de que él tome una decisión.

Violet recibe a Sophie con los brazos abiertos y todos los Bridgerton le dan la bienvenida a la familia. No obstante, Benedict aún está un poco incómodo por el secreto de su amada. La pareja logra aclarar las cosas y se produce la tan esperada escena de la bañera. Sin embargo, aún debe lidiar con las amenazas de Araminta de hablar con la Reina y causar un escándalo.

Benedict sugiere que Araminta mintió sobre el testamento de Richard Gun, así que Sophie decide buscar el documento en la casa Penwood. Mientras Eloise (Claudia Jessie) distrae a Cressida, Sophie descubre que su padre le dejó una considerable dote y una cantidad de dinero por cada año que Araminta cuidara de ella.

¿Qué pasó con Benedict y Sophie?

Con esa nueva información, los Bridgerton están decididos a llegar a un acuerdo con Araminta. Para asegurar la victoria, recurren a Lady Danbury para convencer a la Reina Charlotte. Cuando eso no funciona, Lady Alice Mondrich interviene y elabora un plan junto a Violet: presentar a Sophie en el baile de la Reina.

Durante el baile, Alice organiza un encuentro entre ambas familias. Sophie confronta a Araminta por el engaño y los maltratos, mientras que Violet amenaza con el escándalo. La intervención de Lady Mondrich es vital para convencer a la Reina que se reúne con el grupo para conocer a la feliz pareja. Ante la reina Charlotte y la sociedad, Sophie es presentada como la hija de un primo del antiguo Conde Penwood y finalmente Benedict puede proponerle matrimonio.

Por otro lado, Francesca, quien no está esperando un hijo de John, agradece la compañía de Michaela Stirling (Masali Baduza), pero ella decide abandonarla sin previo aviso. ¿Por qué? En la novela de Julia Quinn Michael se aleja de Francesca porque está enamorada de ella. ¿En la serie de Netflix se trata del mismo motivo?

El compromiso de Rosamund se cancela debido a que su dote se reduce. Posy tiene un pretendiente y está enamorada. Violet le pide a Marcus más tiempo para anunciar su compromiso, pero él prefiere terminar su relación. Eloise continúa su evolución y parece cambiar su opinión sobre el matrimonio.Mientras Penelope escribe una novela, una nueva Lady Whistledown aparece. ¿De quién se trata?

La cuarta temporada de “Bridgerton” termina con la boda de Benedict y Sophie. La pareja opta por una ceremonia sencilla y solo con la familia y las personas importantes para ellos. Aunque son aceptados por la sociedad, es probable que continúen con su plan de mudarse a My Cottage. Eso explicaría su ausencia en las próximas temporadas.

Benedict (Luke Thompson) y Sophie ( Yerin Ha) en su boda en la escena posterior a los créditos de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

