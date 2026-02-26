¡ATENCIÓN, SPOILERS! La temporada 4 de “Bridgerton” ya está disponible al completo en Netflix y trajo consigo una sorpresa que muchos espectadores pudieron haberse perdido: por primera vez en la historia de la serie, el final del último episodio incluye una escena post-créditos al mismísimo estilo de las películas de Marvel. Así, se trata de una secuencia íntima y emotiva que cierra con broche de oro la historia de amor central de esta entrega y, al mismo tiempo, deja algunas pistas sobre lo que viene en el futuro de la producción.

Vale precisar que esta escena llega bien avanzados los créditos finales del episodio 8 y representa un cambio significativo respecto al material original.

En la novela “An Offer from a Gentleman” de Julia Quinn, la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) termina días antes de que la pareja llegue al altar.

Sin embargo, la serie decidió ir un paso más allá y regalarle a los fans el momento que tanto esperaban: la ceremonia completa.

¿QUÉ OCURRE EXACTAMENTE EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “BRIDGERTON 4”?

La secuencia transporta al espectador a My Cottage, la casa de campo donde la relación de nuestros protagonistas floreció a lo largo de la temporada... y que ahora se transforma en un escenario de boda íntima y familiar.

Aquí, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) es el padrino de Benedict y, mientras esperan la llegada de la novia, le dedica unas palabras que resumen el arco emocional de toda la entrega: “Lo más sabio que puedo decirte es: no me escuches nunca más. Papá estaría muy orgulloso de ti. Yo lo estoy”.

Eventualmente, Sophie camina hacia el altar acompañada por Alfie (David Moorst), su amigo más cercano, quien cumple el rol de llevarla al encuentro con el gran amor de su vida, a la vez que Hazel (Gracie McGonigal) actúa como dama de honor.

De acuerdo con la actriz Yerin Ha, en una entrevista concedida a Radio Times, que Alfie sea quien la entregue transmite un mensaje poderoso: “La familia la definen las personas que eliges”.

Cabe resaltar que, en la audiencia, también se pueden ver detalles encantadores: Posy (Isabella Wei) toma de la mano a Lord Barnaby (Zheng Xi Yong) y Hazel intercambia miradas con John (Oli Higginson), el lacayo de los Bridgerton.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PINTURA QUE CIERRA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “BRIDGERTON 4”?

El momento final de la secuencia muestra el interior de My Cottage, donde cuelga un cuadro que retrata a Sophie como la Dama de Plata (Lady in Silver), esta vez sin máscara, firmado por Benedict Bridgerton.

Y esto es importante, dado que esta imagen tiene un peso simbólico enorme. Resulta que, a lo largo de toda la temporada, el hombre luchó con su vocación artística y su tendencia a abandonar proyectos a medio camino.

Según explicó el actor Luke Thompson a Netflix Tudum, “el hecho de que termine la pintura simboliza que está llevando algo hasta su máximo potencial en lugar de abandonarlo”, y representa una transformación interior del personaje.

De esta manera, la pintura no solo es una declaración de amor hacia Sophie, sino también la señal de que Benedict ha madurado como artista y como persona.

¿QUÉ PISTAS DEJA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “BRIDGERTON 4” SOBRE LAS TEMPORADAS 5 Y 6?

Mientras los novios celebran, las hermanas Bridgerton mantienen un diálogo cargado de significado.

Kate (Simone Ashley) pregunta: “¿De quién creen que será la próxima boda?”, y Eloise (Claudia Jessie) responde con entusiasmo: “Me encantan las bodas. Toda la mejor gente reunida en un solo lugar”. Ante la sorpresa del grupo, aclara rápidamente: “¡Como invitada!”.

Por otro lado, cuando Penelope (Nicola Coughlan) le pregunta a Francesca (Hannah Dodd) si cree que volverá a casarse, la joven viuda responde de forma tajante: “¿Yo? ¿Una boda? No. Ya tuve mi gran amor. Una vez es suficiente”.

Por supuesto, ambas respuestas son guiños clarísimos para los fans de la saga literaria, ya que Eloise y Francesca son las protagonistas confirmadas de las temporadas 5 y 6, aunque aún no se ha revelado el orden.

Además, la propia showrunner Jess Brownell dejó una pista visual durante el estreno de la cuarta entrega de la serie de Netflix en París: en una entrevista con Deadline, mostró dos pañuelos de bolsillo con las letras “E” y “F”, reafirmando que ambas tendrán sus propias temporadas.

Y si bien hay muchos rumores que apuntan a que Eloise será la protagonista de la quinta entrega del show televisivo, dado que su arco en los últimos episodios dejó entrever una creciente sensación de soledad y exclusión frente a sus hermanas casadas, debes saber que todavía no hay nada confirmado al respecto.

Luke Thompson como Benedict y Yerin Ha como Sophie en la escena de boda que aparece tras los créditos de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

