La cuarta temporada de “Brigerton” ha dejado emocionados a sus millones de fanáticos, quienes, además de ser testigos del romance entre Sophie Baek y Benedict Bridgerton, también quedaron deslumbrados con los escenarios que se presentan a lo largo de la trama. Y cómo cautivar a la audiencia si se muestran parques, casas de campo, fastuosos salones de baile, entre otros escenarios. Por esta razón, te damos a conocer dónde se grabaron los nuevos episodios de la exitosa serie de época.

LAS LOCACIONES DONDE SE GRABÓ “BRIDGERTON 4”

A continuación, los lugares de rodaje donde se desarrolla la temporada 4 de “Bridgerton”, que se caracteriza por narrarnos historias de amor e intrigas familiares, según Parade.

Estudio Shepperton en Surrey

En el estudio Shepperton en Surrey, a las afueras de Londres, se grabó gran parte de “Bridgerton 4”. Y cómo no rodar las escenas en dicho lugar, si se trata de un terreno de dos acres que fue usado para acondicionar algunos interiores en los que destaca la arquitectura, al igual que las calles urbanas que vemos en la serie.

Ranger’s House en Greenwich, Londres

La casa principal de esta producción no se puede prescindir, pues ha sido testigo de varias historias de amor como la que se ve con Benedict y Sophie. Este lugar es una villa georgiana de 1723, ubicada a las afueras de Greenwich. Destaca por su arquitectura y abundante vegetación. Pese a todas a estas bondades, solamente se utiliza para tomas exteriores.

Hampton Court Palace en Richmond

En "Bridgerton 4", Hampton Court Palace en Richmond como la residencia de la reina Carlota (Foto: Netflix)

La residencia de la reina Carlota en el universo de “Bridgertone” tiene como escenario real un enorme palacio construido en siglo XVI. Tiene 47,000 metros cuadrados. Vale precisar que el Palacio de Buckingham y el Palacio de St. James, que vemos en la opulenta boda de Anthony Bridgerton con Edwina Sharma, se filmaron en este palacio.

Royal Crescent y Abbey Green

Las tomas exteriores de la extravagante casa de Featherington se filmaron en los exteriores del famoso Royal Crescent en Bath. Mientras que Basildon Park en Reading se usa para retratar los grandes jardines en la parte trasera de la propiedad. Ahora es un museo urbano. cabe mencionar que Bath también alberga las concurridas calles que suelen verse en Bridgerton. En tanto, Abbey Green se utiliza para representar una calle concurrida comercial

Loseley Park en Surrey

La Cabaña de Benedict se grabó en Loseley Park, según BBC. El medio supone que ese fue el lugar de rodaje porque estuvo cerrado durante las grabaciones. Sin embargo, si nos guiamos por el libro, describen que Sophie y Benedict tiene una escena fuerte en el lago de la finca, pero el sitio web oficial del parque aseguró que los terrenos no tienen un lago. Aún se desconoce con exactitud dónde fue filmada.

Kingston Bagpuize House en Oxfordshire

En "Bridgerton 4", Kingston Bagpuize House como la residencia de la familia Mondrich (Foto: Netflix)

La cuarta temporada trae el regreso de la familia Mondrich. Por lo tanto, nuevamente se verá la finca Kent, que fue filmada en Kingston Bagpuize House, Oxfordshire.

