El actor inglés Luke Thompson asume el rol protagonista de Benedict Bridgerton a lo largo de la cuarta temporada de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
La espera para los fans de está por terminar. Y es que la de la temporada 4 de la serie llega a Netflix, con los episodios finales de la historia de Benedict (Luke Thompson) y Sophie () listos para sorprenderte y que dejó la trama de la producción. Así, si no te quieres perder los capítulos, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, descubre cuándo, a qué hora y cómo verlos online. ¡Anda alistando tu agenda y prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que esta entrega de la serie de Netflix se centra en el romance de cuento de hadas entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, una joven que trabaja como doncella y que se esconde tras la identidad de la misteriosa “Dama de Plata” del baile de máscaras de Violet Bridgerton.

De esta manera, se espera que los episodios finales de la temporada muestren las consecuencias del arriesgado vínculo entre un heredero de la alta sociedad y una mujer de clase trabajadora, en un contexto donde las diferencias de estatus aún pesan más que los sentimientos.

Antes de continuar, mira el tráiler de la Parte 2 de “Bridgerton 4”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4?

Esta tanda de capítulos se estrena el jueves 26 de febrero del 2026, fecha en la que se liberan los episodios 5, 6, 7 y 8 de la temporada, los cuales completan el arco narrativo inspirado en la novela “An Offer from a Gentleman” de Julia Quinn.

Cabe resaltar que dividir la entrega de la serie responde a la intención de mantener la conversación activa alrededor del drama romántico durante más tiempo, sin sacrificar la maratón que muchos fans esperan.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA PARTE 2 DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4?

Los capítulos de la parte 2 de la temporada 4 de “Bridgerton” llegan a Netflix respetando el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorarios
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 26 de febrero
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del jueves 26 de febrero
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del jueves 26 de febrero
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del jueves 26 de febrero
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del jueves 26 de febrero
España9:00 a.m. del jueves 26 de febrero

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, “Bridgerton” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la parte 2 de su temporada 4, asegúrate de contar con una suscripción activa

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
El póster de la temporada 4 de "Bridgerton", serie que explora géneros como el romance y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)
El póster de la temporada 4 de "Bridgerton", serie que explora géneros como el romance y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

