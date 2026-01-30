CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que los cuatro primeros episodios de la cuarta temporada de “Bridgerton” mostrarán solo el inicio de la complicada historia de amor de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), los fanáticos de la serie de Netflix basada en la popular saga de novelas de Julia Quinn esperan con ansias el estreno de la segunda parte para conocer el destino de los protagonistas y los dramas y obstáculos que tendrá que enfrentar para estar juntos. A continuación, te comparto la fecha de estreno de los últimos capítulos y otros detalles relevantes.

A pesar de su negativa a casarse, Benedict cambia de opinión cuando conoce a una misteriosa dama plateada en el baile de máscaras de Violet (Ruth Gemmell). Aunque no conoce la identidad de la mujer que le robó el corazón y solo conserva uno de sus guantes, decide buscarla desesperadamente. Solicita la ayuda de Eloise (Claudia Jessie), Penelope (Nicola Coughlan) e incluso la de su madre, pero no consigue nada.

Resignado, asiste a una fiesta en el campo, donde salva a Sophie del intento de abuso de su empleador. Aunque no la reconoce, se siente atraído por ella. Cuando regresan a Londres, le ofrece trabajo en casa Bridgerton como doncella de Eloise y Hyacinth (Florence Hunt). Mientras más tiempo pasa cerca de Sophie, menos puede dejar de pensar en ella, pero es consciente de que es un sentimiento imposible.

Benedict (Luke Thompson) le propone a Sophie Baek (Yerin Ha) convertirla en su amante al final de la primera parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2

La cuarta temporada de “Bridgerton” se grabó entre mayo de 2024 y junio de 2025, así que la segunda parte ya está lista. De hecho, no tendrás que esperar mucho para ver el desenlace de la historia de Benedict y Sophie. Esto también significa que los actores habituales y los nuevos repetirán sus roles.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que consta de cuatro episodios, se estrenará el jueves 26 de febrero de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver los últimos capítulos de la popular serie solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿QUÉ PASARÁ EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

Al final de la primera parte de la temporada 4 de “Bridgerton”, Benedict le propone a Sophie convertirla en su amante. Ella lo rechaza, ya que no quiere que la historia de sus padres se repita y que un posible hijo tenga ese triste destino. Pero por lo visto en el avance de los próximos episodios, Benedict intenta disculparse y no dejará de buscarla.

Por otro lado, Lady Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas, Rosamund Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei) causarán problemas luego de mudarse cerca a la casa Bridgerton, donde Sophie trabaja. ¿Qué harán cuando la reconozcan? Si ya leiste el tercer libro de Julia Quinn probablemente tengas una idea.

¿Cómo reaccionará Benedict cuando descubra que su dama misteriosa y Sophie son la misma persona? ¿Qué estará dispuesto a sacrificar por su amor? El adelanto muestra que su decisión también afectará a su familia. Cuando Sophie quiere renunciar, Violet sospecha que esconde algo.

Por otro lado, Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley) aparecerán en la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, junto a su hijo. ¿Qué pasará con Violet y Lord Marcus? ¿Quién ganará la apuesta entre la Reina y Penelope? ¿Qué significa el regreso de Michaela Stirling (Masali Baduza)?

“Michaela realmente desconcierta a Francesca. Son totalmente opuestas. Fran es introvertida, Michaela es extrovertida”, explicó la showrunner Jess Brownell a Tudum. “Fran se centra en el control, Michaela en el caos intencional”.

Michaela Stirling (Masali Baduza) pone nerviosa a Francesca (Hannah Dodd) en la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Yerin Ha como Sophie Baek

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Victor Alli como John Stirling

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Julie Andrews como Lady Whistledown

Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley

Masali Baduza como Michaela Stirling

Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Stirling

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Katie Leung como Lady Araminta Gun

Luke Newton como Colin Bridgerton

Michelle Mao como Rosamund Li

Emma Naomi como Alice Mondrich

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

Hugh Sachs como Brimsley

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Polly Walker como Portia Featherington

Isabella Wei como Posy Li

Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley) aparecerán en la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" junto a su bebé (Foto: Netflix)

