CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en “An Offer from a Gentleman” (“Te doy mi corazón”), tercer libro de la popular saga escrita por Julia Quinn, la cuarta temporada de “Bridgerton”, exitosa serie de Netflix, sigue a Benedict (Luke Thompson), quien a pesar de resistir a cumplir el deseo de su madre: encontrar una esposa, cambia de opinión luego de conocer a una misteriosa dama plateada en el baile de máscaras de Violet (Ruth Gemmell). Tras esa mágica noche, se esfuerza por encontrar a la mujer que le ha robado el corazón, pero no tiene ninguna pista de su identidad, así que busca la ayuda de las personas más cercanas. ¿Logra encontrarla y confesarle su amor?

La primera parte de la nueva temporada empieza mostrando el regreso de Francesca (Hannah Dodd), Jonh (Victor Alli) y Eloise (Claudia Jessie) a Londres, la preparación de la familia para en baile de máscaras y la vida libertina de Benedict, quien agobiado por la responsabilidad encomendada por el Vizconde y la angustia por no encontrar su lugar en la sociedad, se refugia en las fiestas y en las mujeres.

Aunque Benedict se presenta en el baile solo para no disgustar a su madre, se sorprende al encontrar lo que no estaba buscando. Tras verla admirando un simple candelabro, queda encantado con la dama de vestido plateado. Se las ingenia para pedirle un baile y cuando ella explica que no sabe bailar la lleva a otro lugar para que pueda practicar lejos de las miradas acusadoras. Durante el tiempo que están juntos, el protagonista de la cuarta temporada de “Bridgerton” intenta descubrir la identidad de su acompañante, pero no tiene éxito.

Sophie (Yerin Ha) deslumbra a Benedict (Luke Thompson) en el primer episodio de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?

Cuando suenan las campanadas que anuncian la medianoche y el momento de quitarse las máscaras, la dama plateada escapa, aunque antes, le da un beso a Benedict, quien intenta seguirla infructuosamente. La misteriosa dama es Sophie Baek (Yerin Ha), quien regresa a casa justo a tiempo para cambiar el elegante vestido por su uniforme de criada y recibir a las mujeres a las que debe servir, Lady Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas, Rosamund Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei).

¿Cuál es la verdadera historia de Sophie?

Sophie no pertenece a la alta sociedad de Londres y asistió al baile solo porque los otros sirvientes de la casa de Araminta la convencieron de satisfacer su curiosidad. Pero no siempre fue una criada. Aunque es la hija ilegítima del difunto Lord Penwood (Arthur Lee) y su doncella, fue educada como la “pupilo” del Lord. Por eso, habla francés y tiene conocimientos que otros sirvientes no poseen.

La infancia de la pequeña Sophie (Chloe Park) fue feliz, pero todo cambió cuando Amarinta llegó y empeoró tras la muerte de Lord Penwood. La viuda aseguró que el fallecido dejó desprotegida a su hija, así que ella le ofrece un techo a cambio de que se convierta en su criada. Desde entonces, ha sufrido maltratos de la señora de la casa y su hija mayor. Possy es la única que la aprecia, pero no se atreve a enfrentarse a su madre.

En la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, Benedict le pide ayuda a su hermana Eloise para encontrar a la mujer que quiere convertir en su esposa. También recurre a Penélope (Nicola Coughlan), en realidad, a Lady Whistledown, pero no consigue nada. Cuando Violet se entera de las intenciones de su hijo, lo ayuda de inmediato y revela que el guante plateado de la dama misteriosa es una reliquia de la familia Penwood.

Con esa pista, Benedict causa alboroto en la propiedad de Lady Araminta Gun, que está empeñada en que sus hijas atrapen a esposos adinerados. La visita solo sirve para terminar con las esperanzas de Benedict, quien decide asistir a una fiesta del hijo de Lord Cavender, y para que Araminta descubra el secreto de Sophie, quien es despedida y se convierte en criada de los Cavender.

El reencuentro de Benedict y Sophie.

Durante la fiesta de Cavender, Benedict evita que abusen de Sophie y le promete ayudarla a conseguir un nuevo empleo en Londres. Debido al mal clima, se refugian en “My Cottage”, donde Sophie atiende las heridas de Benedict. Mientras permanecen en ese lugar, Sophie no puede evitar entusiasmarse con Benedict, pero también reciente que él no la reconozca. En tanto, él se siente cada vez más atraído a ella e incluso la besa. Por consejo de la ama de llaves, no llega más lejos y emprende el regreso a Londres, con Sophie, por supuesto, a quien emplea en casa de su madre.

Sophie Baek (Yerin Ha) le oculta a Benedict (Luke Thompson) es la dama que conoció en el baile de máscaras en la primera parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?

Por otro lado, en los primeros episodios de la cuarta temporada de “Bridgerton”, Penelope se siente agobiada por su trabajo como Whistledown, ya que tiene que atender los requerimientos de la Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) y recibe demasiada atención de las debutantes, que buscan comentarios favorables en la revista de sociedad. Aunque se ve envuelta en una puesta con la Reina relacionada Benedict y decisión sobre el matrimonio, Penelope también es muy feliz con Colin (Luke Newton) y su hijo.

Además de estar preocupada por sus hijos, Violeta tiene tiempo para una velada romántica con Lord Marcus Anderson (Daniel Francis). En tanto Eloise se siente excluida de la sociedad por rehusarse a casarse. ¿Cambiará de opinión? ¿Están preparando el camino para su temporada? Lady Danbury (Adjoa Andoh) desea retirarse de la sociedad por un tiempo y propone a Alice Mondrich (Emma Naomi) como una nueva dama de la corte.

¿Benedict descubre el secreto de Sophie?

Mientras trabaja para los Bridgerton, Sophie se gana el corazón de todos, incluida Eloise, quien está asombrada por sus conocimientos. Por supuesto, también el de Benedict, que aprovecha cualquier oportunidad para acercarse. Sophie sabe lo que eso significa, así que le pide que se aleje para que ella no se vea obligada a renunciar a su empleo. Benedict accede y se muda a su residencia de soltero.

No obstante, una noche regresa a casa decidido a expresarle sus sentimientos a Sophie, quien no puede resistirse a sus encantos. Después del apasionado momento de los protagonistas, Benedict le propone convertirla en su amante. Aunque Sophie no responde, su silencio es claro, no es algo que ella desee. Sabe que en su condición no puede aspirar a más, pero no está dispuesta a repetir la historia de su madre.

Mientras Sophie se reúne con los otros sirvientes de la casa Bridgerton para ir a una taberna, Araminta y sus hijas se mudan a la casa contigua a la de los Bridgerton. Lo que sin duda traerá problemas para Sophie. También se muestra que la Sra. Varley es la nueva ama de llaves de Araminta luego de que Portia Featherington (Polly Walker) se negara a aumentar su sueldo. ¿Qué pasará en la parte 2? ¿Cómo reaccionará Benedict cuando descubra que su dama misteriosa y Sophie son la misma persona? ¿Qué estará dispuesto a hacer para no perderla?

Benedict (Luke Thompson) le propone a Sophie Baek (Yerin Ha) convertirla en su amante al final de la primera parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

La cuarta temporada de “Bridgerton” se divide en dos partes. La primera parte se estrenó el jueves 29 de enero de 2026 en Netflix. mientras que la segunda parte llegará el jueves 26 de febrero.

