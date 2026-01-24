CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El final del octavo episodio de “Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original) dejó el camino preparado para una segunda temporada, así que es inevitable preguntarse si la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys) continuará en nuevos episodios del drama romántico de Netflix. ¿Tomó la decisión correcta entre Brayden Elliott (Cale Ambrozic) y Freddie O’Connell (Olly Atkins)? ¿Qué pasará en la competencia del siguiente año? Will Russo (Harmon Walsh) aún debe lidiar con algunos asuntos, al igual que sus hijas.

Cuando su hermana Elise (Alexandra Beaton) sufre una lesión que la deja fuera de competición, Adriana toma la decisión de volver al patinaje artístico para salvar la pista de su padre y superar los problemas económicos con los que lidia la familia. Para asegurar patrocinadores, propone fingir un apasionado romance con Brayden Elliott, quien parece tener sentimientos reales por ella.

Aunque Adriana también se siente atraída por Brayden, no puede dejar de pensar en Freddie, su antigua pareja y primer amor. En medio de la preparación para la competencia mundial, la protagonista de “Finding Her Edge” intenta aclarar lo que siente, pero no es lo único que la abruma.

Aunque Brayden Elliott (Cale Ambrozic) y Adriana Russo (Madelyn Keys) siente algo el uno por el otro en "Bailando sobre hielo", no están listos para una relación amorosa (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “BAILANDO SOBRE HIELO”

Aunque Netflix todavía no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Bailando sobre hielo”, el último capítulo dejó el camino preparado para una segunda temporada. El octavo episodio cierra con un cliffhanger que promete una continuación con más drama y romance, entre Adriana, Freddie y Brayden-

La serie canadiense, dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall a partir del guion de Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, se basa en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, así que existe material original para continuar con el drama y el romance de Adriana, Brayden y Freddie.

Por lo pronto, no se conoce la fecha de estreno de la segunda temporada de “Finding Her Edge”, pero podría llegar a inicios de 2027. ¿Cuántos episodios tendrá? ¿8, al igual que la primera?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “BAILANDO SOBRE HIELO”?

Al final de la primera temporada “Bailando sobre hielo”, el corazón de Adriana está partido en dos. Siente algo por Brayden y también por Freddie. Mientras está en París para el Mundial decide que el primer amor es más fuerte y empieza una relación con Freddie. Esto destroza a Brayden, quien tras ganar la medalla de oro, abandona a Adriana y busca una nueva pareja.

Para no poder su casa, Will vende la pista de patinaje Russo. ¿Podrá aceptar los cambios que eso implica? En tanto, Camille (Meredith Forlenza) busca tiene una estrategia para seguir en competencia: formar nuevas parejas, Adriana con Freddie y Brayden con Riley. Esto sin duda promete mucho drama y ¿celos?

En conversación con Hello!, Cale Ambrozic adelantó lo que podría pasar con Brayden, quien está “sediento de sangre” en una segunda temporada de “Finding Her Edge”. “Siempre ha deseado amor. Pero cuando se lo quitan, empeora y se vuelve mezquino”, indicó. “Riley es una gran patinadora, pero esto es dos en uno. Puedo tener una gran compañera y puedo lastimar a quienes me lastiman”.

“Freddie pasó gran parte de la primera temporada mirando al pasado, deseando tener el coraje de cambiar las cosas para mejor, y creo que para la segunda temporada la afrontará con mucho coraje renovado para dejar su huella en el mundo”, aseguró Olly Atkins.

Brayden Elliott (Cale Ambrozic) y Riley Monroe (Millie Davis) se convierten en pareja de patinaje al final de la serie "Bailando sobre hielo" y están listos para competir (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “BAILANDO SOBRE HIELO”

Aunque Netflix aún no ha anunciado a los actores que regresarán en los nuevos episodios de “Bailando sobre hielo”, pero sin duda Madelyn Keys, Cale Ambrozic y Olly Atkins retoman sus papeles principales.

Madelyn Keys como Adriana Russo

Cale Ambrozic como Brayden Elliot

Olly Atkins como Freddie O’Connell

Harmon Walsh como Will Russo

Alexandra Beaton como Elise Russo

Meredith Forlenza como Camille St. Denis

Alice Malakhov como Maria Russo

Millie Davis como Riley Monroe

Niko Ceci como Charlie Monroe

Sean Chen como Ben Woo

Yona Epstein-Roth como JJ Harmon

Nicole Volossetski como Katya Belikova

Aidan Shaw como Weston Scannell

Miley Haik como Gillian Azarian

Kimberly-Sue Murray como MIchelle Scannell

Freddie O'Connell (Olly Atkins) y Adriana Russo (Madelyn Keys) empiezan una relación amorosa al final de "Bailando sobre hielo", pero ¿resistirá la presión de la competencia? (Foto: Netflix)

