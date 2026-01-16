CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los caminos del intérprete políglota Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y la joven actriz Cha Mu-hee (Go Youn-jung) se cruzan por primera vez en Tokio mientras lidian con disoluciones amorosas en “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original). Aunque se despiden sin intercambiar números, se reencuentran en el ámbito laboral después de que ella se convierte en una celebridad internacional y se une a un reality de citas en el que Joo Ho-jin se desempeñará como traductor. A partir de ese momento, sus caminos permanecen unidos, pero tienen que enfrentar varios obstáculos (incluidos ellos mismos) para estar juntos.

La comedia romántica dirigida por Yoo Young-eun a partir del guion de las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”) empieza con Joo Ho-jin viajando a Japón, como cada año, para reflexionar sobre sus sentimientos no correspondidos por Ji-sun (Lee E-dam), la prometida de su medio hermano Jin-suk. Durante ese viaje conoce a una actriz novata que busca desesperadamente al exnovio que la abandonó por una mujer embarazada de otro.

Después de que Joo Ho-jin ayuda a Cha Mu-hee, no planean volver a verse. No obstante, ella piensa mucho en ese hombre amable. De hecho, comparte una fotografía de él en sus redes sociales. Cuando los amigos del intérprete lo reconocen, este decide buscar a la actriz para pedirle que la elimine porque no quiere que Ji-sun descubra su secreto. El reencuentro causa mucha ilusión en Mu-hee, quien ya siente algo especial por Ho-jin.

Cha Mu-hee (Go Youn-jung) y Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) se conocen en Japón en el primer episodio de la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

Debido a que Mu‑hee se convirtió en una superestrella global después de que sufrió un terrible accidente durante el rodaje de una película de terror, la personas no dejan de llamarla Do Ra-mi y relacionarla con personajes de ese estilo. Para renovar su imagen, desea ser anfitriona en el reality Romantic Trip. A pesar de algunos tropiezos, consigue el empleo y descubre que Ho-jin también es parte del proyecto que se grabará en varios países.

Aunque el actor japonés Hiro Kurosawa (Sōta Fukushi) no estaba de acuerdo con la elección de su coprotagonista y decidió hacerle la vida imposible durante un rodaje en Canadá. Poco a poco sus sentimientos empiezan a cambiar. En tanto, Ho-jin también se siente más cercano a Mu‑hee, pero no sabe cómo expresar sus sentimientos. Aunque los protagonistas de “¿Cómo se traduce este amor?” hablan el mismo idioma, se malinterpretan constantemente.

Durante el rodaje del reality de citas, Ho-jin y Mu‑hee se acercan más y confiesan sus sentimientos. Pero antes de que puedan empezar una relación amorosa, Ji-sun se une como productora tras terminar su compromiso. Mu‑hee cree que Ho-jin aún ama a esa mujer, así que prefiere dar un paso al costado antes de salir lastimada.

¿Por qué Mu‑hee desarrolla doble personalidad?

Después de su accidente, Mu‑hee no puede dejar de ver a Do Ra-mi. Lo que empieza como una voz en su cabeza que la atormenta y algunas visiones, se convierte en algo más serio mientras graban en Italia: se convierte en un alter ego completo y toma el control de su conciencia. Durante el día Mu‑hee graba el reality y Ho-jin es su intérprete, pero en las noches, Do Ra-mi recorre la ciudad y el políglota debe cuidarla. Gracias a eso conoce sus más oscuros secretos y empieza a comprenderla mejor.

Cha Mu-hee (Go Youn-jung) desarrolla un alter ego en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" Se trata de Do Ra-mi (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

Cuando el equipo de producción menciona que Ho-jin sale con una misteriosa mujer por las noches, Mu‑hee se pregunta de quién se trata, sin imaginar que es su alter ego. Cuando finalmente lo recuerda, le envía un mensaje antes de que aborde el avión de regreso a casa. Ambos confiesan sus sentimientos y sellan su amor con un beso. Al conocer los miedos y las acciones de autosabotaje de Mu‑hee, Ho-jin no le hace promesas a futuro y le asegura que terminarán, pero aún no.

La felicidad de los protagonistas de “¿Cómo se traduce este amor?” se arruina cuando Mu‑hee se ve envuelta en un escándalo por culpa de su ex. Para evitar arrastrar a Ho-jin, le pide que terminen su relación, pero él se niega. Por otro lado, ambos aclaran las cosas con las personas de su pasado. Ho-jin le cuenta todo a Ji-sun y Mu‑hee habla con Hiro tras su confesión de amor.

¿Cuál es el evento traumático de Mu‑hee?

Un psiquiatra le dice a Mu-hee que, Do Ra-mi podría estar relacionado con un trauma de su infancia. Al indagar más sobre su historia, descubre que su padre se negó a casarse con su madre, así que la mujer lo envenenó. Intentó hacer lo mismo con la pequeña Mu-hee, pero ella escapó y cayó del balcón. Aunque ella recuerda gran parte de ese trágico evento, prefirió decir que no recordaba nada y aceptó la historia de sus tíos sobre la muerte de sus padres en una accidente.

Do Ra-mi es en realidad es la imagen de su madre, quien en realidad está viva al igual que su padre. Mu‑hee busca contactar a su madre para cerrar ese capítulo de su vida. Para hacerlo, decide terminar su relación con Ho-jin, solo temporalmente. Ho-jin comprende que ella necesita eso, así que acepta su decisión.

Ho-jin y Mu‑hee ¿se reencuentran?

Al final de “Can This Love Be Translated?”, Ho-jin y Mu‑hee se reencuentran en el observatorio. Listos para vivir su amor sin miedos del pasado. Finalmente, se comprenden y hablan el idioma del corazón. “Cada uno tiene su propio lenguaje”, señaló Kim Seon-ho a Tudum. “Para entender a una persona, las acciones, el contacto visual, el tono de voz e incluso el contacto físico también son lenguajes”.

“No siempre se entienden, pero aun así aprenden a comprender el corazón del otro”, agregó Go Youn-jung.

El intérprete políglota Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y la joven actriz Cha Mu-hee (Go Youn-jung) retoman su romance al final de la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

“¿Cómo se traduce este amor?” está disponible en Netflix desde el 16 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

