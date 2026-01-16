CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del romántico final de “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original), los fanáticos de los K-dramas se preguntan si la historia de Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y Cha Mu-hee (Go Youn-jung) continuará en una segunda temporada de la serie coreana de Netflix dirigida por Yoo Young-eun a partir del guion de las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”). A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios de esta comedia romántica, los caminos de Cha Mu‑hee y Joo Ho‑jin se cruzan por primera vez en Tokio mientras lidian con disoluciones amorosas. La actriz fue en busca del chef que la abandonó por una mujer embarazada y el intérprete multilingüe intenta olvidar a la mujer que ama, ya que está comprometida con su hermano. Pero se reencuentran meses después, en el ámbito laboral.

Cha Mu‑hee se convirtió en una artista famosa luego de un accidente en un rodaje y es relacionada sentimentalmente con el hombre que aparece en una fotografía que compartió en sus redes sociales. El galán misterioso no es otro que Joo Ho‑jin, quien al ser reconocido por sus amigos le pone en contacto con Mu‑hee para que elimine la publicación. A partir de ese momento, sus caminos permanecen unidos, pero tienen que enfrentar varios obstáculos (incluidos ellos mismos) para estar juntos.

Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) busca a Cha Mu-hee (Go Youn-jung) para pedirle que borre su fotografía en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

“CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “¿Cómo se traduce este amor?”, no obstante, el último capítulo ofrece un cierre adecuado para la historia de amor de la actriz y el intérprete multilingüe. Por lo tanto, es poco probable que la serie coreana regrese con una segunda temporada.

Al final de la primera temporada de “Can This Love Be Translated?”, mientras algunos secretos salen a la luz, algunos romances se consolidan, Mu‑hee y Ho‑jin se separan brevemente para curar sus heridas del pasado. La decisión no tiene que ver con sus sentimientos sino con lo que es mejor para su futuro. Tras resolver sus asuntos pendientes, se reencuentran y pueden ser felices.

La serie protagonizada por Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sōta Fukushi, Choi Woo-sung y Lee Yi-dam fue anunciada como una producción limitada, así que su arco argumental está completo. Además, la mayoría de las producciones coreanas solo cuentan con una temporada.

Si bien, existen excepciones exitosas como “El juego del calamar” y otras series que desde el inicio fueron concebidas como producciones de más de una entrega, podría no ser el caso de “¿Cómo se traduce este amor?”.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras determinar el futuro de una serie.

Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y Cha Mu-hee (Go Youn-jung) cierran sus historias pasadas e inician un romance al final de la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

“¿Cómo se traduce este amor?” está disponible en Netflix desde el 16 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

