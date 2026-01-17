El 2026 recién empieza y las series coreanas continúan apoderándose de Netflix. Además de “Humana por accidente” y “La infiltrada Srta. Hong”, llega “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?”, que relata la historia de amor de la celebridad global Cha Mu-hee (Go Youn-jung) y el intérprete políglota Joo Ho-jin (Kim Seon-ho). Aunque tienen formas diferentes de ver la vida, sus caminos se cruzan y sus sentimientos los obligarán a encontrar la manera de entenderse y no permitir que otros obstáculos los separen.

Desde su estreno, la comedia romántica, dirigida por Yoo Young-eun a partir del guion de las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”) y protagonziada por Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sōta Fukushi, Choi Woo-sung y Lee Yi-dam, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix.

Si ya viste los doce episodios de la primera temporada de “¿Cómo se traduce este amor?”, te recomiendo otras series coreanas que combinan el romance, la comedia, la aventura y el misterio, y que puedes encontrar en Netflix.

LAS SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

1. Propuesta laboral

Basada en un homónimo webtoon de HaeHwa, “Propuesta laboral” es un drama coreano de netflix dirigida por Park Sun-ho y protagonizada por Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu, y Seol In-ah. En los doce episodios, el director ejecutivo de la empresa se enamora de una de sus empleadas luego de que ella se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas.

Sinopsis: “Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta.”

2. King the Land

Protagonizada por Lee Jun-ho e Im Yoon-ah, “King the Land” es una serie surcoreana dirigida por Im Hyun-wook y que narra el romance de Go Won, el heredero de The King Group y la empleada Cheon Sa-rang. Su amor surge en medio de una guerra por el control de un conglomerado de hoteles de lujo.

Sinopsis: “En plena batalla por el control de una empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para (casi) todos.”

3. Un amor loco

“Un amor loco” es una serie surcoreana de Netflix que contó con la dirección Lee Tae-gon y el guion de Ah Kyung. La comedia romántica cuenta con las actuaciones de Jung Woo, Oh Yeon-seo, Baek Ji-won, Lee Hye-eun, Lee Yeon-doo, Lee Su-hyun, Ahn Woo-yeon, Jung Seung-gil, Kim Nam-hee, Seo Hye-won y Kang Ae-shim.

Sinopsis: “Este hombre y esta mujer son vecinos, comparten psiquiatra y están hartos de que sus caminos se crucen. Pero, de alguna manera, la vida los sigue juntando.”

4. Aquel año nuestro

Dirigida por Kim Yoon-jin a partir del guion de Lee Na-eun, “Aquel año nuestro” es una serie coreana de Netflix que sigue a una expareja que rompió con la promesa de “no volver a verse nunca más”.

Sinopsis: “Años después de filmar un documental en la escuela que se volvió viral, dos examantes enemistados vuelven a estar frente a cámara... y frente a frente.”

5. Su vida privada

“Su vida privada” es una comedia romántica basada en el webtoon Noona Fan Dot Com de Kim Sung-yeon, dirigida por Hong Jong-chan y protagonizada por Park Min-young, Kim Jae-wook y Ahn Bo-hyun.

Sinopsis: “La vida de una curadora de arte se desmorona al intentar ocultarle que era fan del K-pop al nuevo director de su galería.”

