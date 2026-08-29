Aunque tanto Kang Bi-o (Song Kang) como Choi Jeong-yo (Lee Jun Young/ Jun) son jóvenes prodigios musicales, el primero toca el piano para alcanzar la perfección y el reconocimiento de su familia, mientras que el segunda disfruta de cumplir su sueño y posee una calidez natural en “Cuatro manos, dos sonatas” (“Four Hands, Two Sonatas” en inglés y “Pohaenjeu” en su idioma original). No obstante, la rivalidad entre ellos provocará cambios en ambos estudiantes de una prestigiosa escuela secundaria de artes. ¿Cuánto episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán?

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Los protagonistas de este drama musical dirigido por Park Hyun-seok a partir del guion de Shin Yi-won provienen de contextos muy distintos y chocan al encontrarse en la misma institución de élite. A ellos se une Hong Jae-in (Jang Gyu-ri), una estudiante de viola con un oído absoluto.

“Cuatro manos, dos sonatas”, que navega por las turbulentas aguas de la amistad, la rivalidad y el crecimiento personal, cuenta con las actuaciones de Song Kang, Lee Jun Young (Jun), Jang Gyu-ri, Yoon Se-ah, Jung Jin-young, Sung No-jin, Kim Min, Kim Hye-hwa y Kim Joo-hun.

En la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas", Choi Jeong-yo (Lee Jun Young/ Jun) y Kang Bi-o (Song Kang) se convierten en rivales debido a su talento para el piano (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

¿CÓMO VER “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

El primer episodio de “Cuatro manos, dos sonatas” se estrenó el sábado 29 de agosto de 2026 en Netflix, Cada semana se emitirán dos nuevos capítulos hasta octubre.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En Corea del Sur, “Four Hands, Two Sonatas” se emitirá en TVN a partir del 29 de agosto de 2026 en el horario de sábados y domingos a las 21:10 (Hora local coreana).

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “FOUR HANDS, TWO SONATAS”?

La primera temporada de “Four Hands, Two Sonatas”, producida por las compañías Studio Dragon, Studio N y Namoo Actors, tiene doce episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

Episodio 1: 29 de agosto de 2026

Episodio 2: 30 de agosto de 2026

Episodio 3: 5 de septiembre de 2026

Episodio 4: 6 de septiembre de 2026

Episodio 5: 12 de septiembre de 2026

Episodio 6: 13 de septiembre de 2026

Episodio 7: 19 de septiembre de 2026

Episodio 8: 20 de septiembre de 2026

Episodio 9: 26 de septiembre de 2026

Episodio 10: 27 de septiembre de 2026

Episodio 11: 3 de octubre de 2026

Episodio 12: 4 de octubre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

Horario Países Estados Unidos 5:30 a.m. (PT) / 8:30 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:30 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:30 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:30 a.m. España 3:30 p.m.

TRÁILER DE “FOUR HANDS, TWO SONATAS”

¿DE QUÉ TRATA “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Four Hands, Two Sonatas”, “cuando dos pianistas jóvenes de orígenes totalmente disímiles se conocen en una escuela de música de élite, sus vidas se entremezclan como armónicas melodías.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

Song Kang como Kang Bi-o

Lee Jun Young (Jun) como Choi Jeong-yo

Jang Gyu-ri como Hong Jae-in

Yoon Se-ah como Kang Ji-hye

Jung Jin-young como Kang Seung-woon

Sung No-jin como Choi Gi-taek

Kim Min como el director Kim

Kim Hye-hwa como Han Hyeon-jeong

Kim Joo-hun como Do Hyeon-soo

Seo Jae-hee como Yun Seon-joo

Lee Sang-jun como Yun Han-rim

Yoo Tae-joo como Jang Seok-hwan

Lee Myeong-ro como Hyeon-cheol

Song Kang interpreta a Kang Bi-o, un pianista prodigio de élite que ha dedicado su vida a la búsqueda constante de la perfección, en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

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