Lee Jun Young (Jun) asume el papel de Choi Jeong-yo, un pianista de espíritu libre, en la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)
Lee Jun Young (Jun) asume el papel de Choi Jeong-yo, un pianista de espíritu libre, en la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Aunque tanto Kang Bi-o (Song Kang) como Choi Jeong-yo (Lee Jun Young/ Jun) son jóvenes prodigios musicales, el primero toca el piano para alcanzar la perfección y el reconocimiento de su familia, mientras que el segunda disfruta de cumplir su sueño y posee una calidez natural en “” (“Four Hands, Two Sonatas” en inglés y “Pohaenjeu” en su idioma original). No obstante, la rivalidad entre ellos provocará cambios en ambos estudiantes de una prestigiosa escuela secundaria de artes. ¿Cuánto episodios tiene la nueva ? ¿Cuándo se estrenarán?

Mira también:

Los protagonistas de este drama musical dirigido por Park Hyun-seok a partir del guion de Shin Yi-won provienen de contextos muy distintos y chocan al encontrarse en la misma institución de élite. A ellos se une Hong Jae-in (Jang Gyu-ri), una estudiante de viola con un oído absoluto.

”, que navega por las turbulentas aguas de la amistad, la rivalidad y el crecimiento personal, cuenta con las actuaciones de Song Kang, Lee Jun Young (Jun), Jang Gyu-ri, Yoon Se-ah, Jung Jin-young, Sung No-jin, Kim Min, Kim Hye-hwa y Kim Joo-hun.

En la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas", Choi Jeong-yo (Lee Jun Young/ Jun) y Kang Bi-o (Song Kang) se convierten en rivales debido a su talento para el piano (Foto: Studio Dragon/ Netflix)
En la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas", Choi Jeong-yo (Lee Jun Young/ Jun) y Kang Bi-o (Song Kang) se convierten en rivales debido a su talento para el piano (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

¿CÓMO VER “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

, Cada semana se emitirán dos nuevos capítulos hasta octubre.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En Corea del Sur, “Four Hands, Two Sonatas” se emitirá en TVN a partir del 29 de agosto de 2026 en el horario de sábados y domingos a las 21:10 (Hora local coreana).

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “FOUR HANDS, TWO SONATAS”?

La primera temporada de “Four Hands, Two Sonatas”, producida por las compañías Studio Dragon, Studio N y Namoo Actors, tiene doce episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

  • Episodio 1: 29 de agosto de 2026
  • Episodio 2: 30 de agosto de 2026
  • Episodio 3: 5 de septiembre de 2026
  • Episodio 4: 6 de septiembre de 2026
  • Episodio 5: 12 de septiembre de 2026
  • Episodio 6: 13 de septiembre de 2026
  • Episodio 7: 19 de septiembre de 2026
  • Episodio 8: 20 de septiembre de 2026
  • Episodio 9: 26 de septiembre de 2026
  • Episodio 10: 27 de septiembre de 2026
  • Episodio 11: 3 de octubre de 2026
  • Episodio 12: 4 de octubre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

HorarioPaíses
Estados Unidos5:30 a.m. (PT) / 8:30 p.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:30 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:30 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:30 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:30 a.m.
España3:30 p.m.

TRÁILER DE “FOUR HANDS, TWO SONATAS”

¿DE QUÉ TRATA “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Four Hands, Two Sonatas”, “cuando dos pianistas jóvenes de orígenes totalmente disímiles se conocen en una escuela de música de élite, sus vidas se entremezclan como armónicas melodías.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

  • Song Kang como Kang Bi-o
  • Lee Jun Young (Jun) como Choi Jeong-yo
  • Jang Gyu-ri como Hong Jae-in
  • Yoon Se-ah como Kang Ji-hye
  • Jung Jin-young como Kang Seung-woon
  • Sung No-jin como Choi Gi-taek
  • Kim Min como el director Kim
  • Kim Hye-hwa como Han Hyeon-jeong
  • Kim Joo-hun como Do Hyeon-soo
  • Seo Jae-hee como Yun Seon-joo
  • Lee Sang-jun como Yun Han-rim
  • Yoo Tae-joo como Jang Seok-hwan
  • Lee Myeong-ro como Hyeon-cheol
Song Kang interpreta a Kang Bi-o, un pianista prodigio de élite que ha dedicado su vida a la búsqueda constante de la perfección, en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)
Song Kang interpreta a Kang Bi-o, un pianista prodigio de élite que ha dedicado su vida a la búsqueda constante de la perfección, en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC