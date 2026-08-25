Cuando Moon-jae (Ryu Jun-yeol), un novelista solitario y aislado, descubre que un misterioso individuo conocido como “la Rata” le ha robado su identidad y sus bienes en “Ratonera” (“Mousetrap” en inglés y “Deuljwi” en su idioma original), debe encontrar la manera de recuperar su vida. Para lograrlo, une fuerzas con el implacable usurero No-ja (Sol Kyung-gu) y el detective Sun-yong (Kyoo-hyung). ¿Quieres saber más sobre la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, miembros del reparto y otros datos relevantes.

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Este thriller psicológico y de misterio cuenta con la dirección de Kim Hong-sun (“Dear Hongrang”, “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”) a partir del guion de Lee Jae-gon. El elenco principal lo conforman actores como Ryu Jun-yeol (“Revelations”, “The 8 Show”), Sul Kyung-gu (“Good News”, “Kill Boksoon”) y Lee Kyoo-hyung (“Prison Playbook”, “Hi Bye, Mama!”).

¿EN QUÉ SE BASA “MOUSETRAP”?

“Mousetrap” está basada en el webtoon “Field Mouse” de Ludvico e Inspirada en el cuento popular coreano tradicional “La rata de campo que se comía las uñas”. Esta leyenda se centra en una rata capaz de adoptar la forma humana tras comer uñas cortadas.

Ryu Jun-yeol interpreta a Moon-jae y Sol Kyung-gu interpreta a No-ja en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", escrita por Lee Jae-gon (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “RATONERA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Mousetrap’ es un thriller de persecución sobre el novelista Moon‑jae, a quien una figura misteriosa llamada ‘la Rata’ le robó el nombre, el rostro y la vida; Noja, un prestamista que busca recuperar su dinero, y el detective Sun‑yong, mientras intentan develar la identidad de la Rata.”

Por lo visto en el tráiler, Moon-jae es un novelista de gran éxito que vive bajo un seudónimo y padece de fobia social extrema. Tras años sin salir de su casa, sumergido en una rutina idéntica todos los días, las cosas empiezan a salir mal. Su teléfono no reconoce su huella dactilar, sus contraseñas no funcionan y pronto descubre que el impostor, apodado “la Rata”, es quien está detrás de todo eso.

Luego de suplantar sistemáticamente sus rasgos y registros legales, se ha quedado con todo lo que le pertenece. El usurero No-ja busca recuperar su dinero, así que decide ir en contra del impostor.

¿CÓMO VER “RATONERA”?

“Ratonera” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MOUSETRAP”

ACTORES Y PERSONAJES DE “RATONERA”

Ryu Jun-yeol como Moon-jae

Sol Kyung-gu como No-ja

Lee Kyu-hyung como Sun-yong

Lee Myung-hee

Kang Myoung-soo

Lee Kyu-hyung asume el rol de Sun-yong en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", dirigida por Kim Hong-sun y escrita por Lee Jae-gon (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MOUSETRAP”?

La primera temporada de la serie coreana “Ratonera”, creada por Kim Hong-sun y Lee Jae-gon, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “RATONERA”?

El rodaje de “Mousetrap”, producida por las compañías CJeS Studios, H House y Kakao Entertainment, se realizó entre mediados de abril de 2025 y noviembre del mismo año.

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