CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Alex North, “Susurran tu nombre” (“The Whisper Man” en su idioma original) es un thriller policíaco de Netflix que sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un escritor viudo que busca desesperadamente a su pequeño hijo Jake (Acston Luca Porto), quien desapareció misteriosamente de su casa durante la noche. Las pistas apuntan a un asesino en serie conocido como el Susurrador, así que Tom recurre al hombre que lo capturó hace veinte años: su padre, el exdetective Pete Willis (Robert De Niro). Entonces, ¿quién es el secuestrador? ¿Logran capturarlo? ¿Qué relación tiene con el criminal original?

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La película dirigida por James Ashcroft (“The Rule of Jenny Pen”, “Coming Home in the Dark”) a partir del guion de Ben Jacoby (“The First Omen”) y Chase Palmer (“It”) empieza con la detective Amanda Beck (Michelle Monaghan) investigando la desaparición de un niño y el hallazgo del cadáver de otro pequeño. La evidencia señala que el Susurrador ha vuelto, pero debido a que Frank Carter (Michael Keaton) está en prisión desde hace más de 20 años, Beck busca respuesta con Pete Willis.

A pesar de que está retirado, Pete continúa buscando el cuerpo de la última víctima de “The Whisper Man”. No obstante, no comparte información relevante con la detective Amanda. Mientras realiza su propia investigación, Willis se entera de la desaparición de su nieto y decide colaborar en el caso para ayudar a su hijo, con quien no tiene una buena relación debido a que su obsesión con el Susurrador y su alcoholismo lo alejó de su familia.

Jake (Acston Luca Porto) desaparece después de una discusión con su padre Tom (Adam Scott) en los primeros minutos del thriller policíaco "Susurran tu nombre" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SUSURRAN TU NOMBRE”?

Tras la muerte de su esposa Rebecca, Tom y su hijo se mudan al pueblo natal de ella para empezar una nueva vida. Aunque el escritor intenta ayudar a Jake, al niño le cuesta adaptarse a su nuevo hogar y escuela, ya que es un niño tímido, que tiene una amiga imaginaria y otras peculiaridades. En lugar de escucharlo y tratar de comprender lo que intenta comunicar, Tom lo presiona para que madure y empiece a socializar.

Después de una discusión con su padre, Jake es atraído y secuestrado por el misterioso asesino que imita el modus operandi del “The Whisper Man”. Para encontrar otra pista, Pete y Amanda visitan a Frank Carter en prisión, pero este se niega a colaborar hasta que le permitan ver a su esposa e hijo. Los detectives se niegan a seguir el juego del asesino en serie, así que buscan otros indicios.

Cuando descubren que Norman Collins (Hamish Linklater), un aficionado local a los crímenes reales con una casa llena de objetos relacionados con asesinatos, ha visitado la prisión, lo interrogan para confirmar si tiene algún vínculo con Frank, pero tiene una coartada.

En tanto, Tom se desmorona luego de escuchar la grabación de su hijo, así que acepta ir a la casa de su padre. Durante una conversación descubre que el amigo imaginario que lo visitaba en las noches era en realidad su padre que intentaba reparar el daño que causó al abandonar a su familia.

Más tarde, encuentra las cartas que Frank Carter le ha enviado a Pete durante años, así que empieza a sospechar de él y acude a la detective Beck. Pero Willis explica que “The Whisper Man” las enviaba para amenazar a su hijo.

La detective Amanda Beck (Michelle Monaghan) es la que localiza al nuevo Susurrador en el thriller policíaco "The Whisper Ma", dirigido por James Ashcroft (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE WHISPER MAN”?

¿Quién es el nuevo “The Whisper Man”?

El tiempo se acaba y Tom toma medidas desesperadas: seguir al sospechoso Norman Collins. Cuando lo reconoce como el hombre que estaba en su sótano, lo confronta y exige que le diga dónde está Jake. Pero solo consigue que la policía lo detenga. De vuelta con su padre, deciden investigar lo que ese hombre buscaba en la casa que Tom rentó y encuentran el cadáver de Tony Smith, la quinta víctima del Susurrador.

También encuentran el cuerpo de Dominic Barnett, un exconvicto que alquilaba la casa antes que Tom. Tras ser interrogado y encontrado en posesión del arma homicida, Norman Collins confiesa que asesinó a Dominic porque se burló de él, pero asegura que no tiene nada que ver con los niños desaparecidos. Antes de que pueda revelar a quién contactó con Fran Carter, se suicida.

Amanda Beck y Pete Willis no tardan en descubrir que el nuevo “The Whisper Man” es Frank Carter Jr. (Owen Teague), el hijo del asesino en serie que busca ganarse el cariño de su padre desesperadamente. Cree que siguiendo sus pasos y manteniendo vivo el mito del Sususrrador lo logrará. Sin embargo, lo que en realidad anhela Carter es acabar con su propio hijo. Así que hace un trato con Pete.

¿Qué pasó con Pete, Tom y Jake?

Mientras visita la casa del psicólogo de Frank Carter Jr., Beck encuentra al asesino, pero este logra escapar y llevarse a Jake tras apuñalar a la detective. El plan del nuevo Susurrador es terminar su horrible obra en la casa donde su padre ocultó el cuerpo de su última víctima.

Tom y Pete logran llegar a tiempo para evitar una tragedia. Pero el hijo de Carter no se detiene, así que Pete se sacrifica para salvar a su hijo y nieto. Mientras Tom se enfrenta a Frank Jr., Jake sigue las indicaciones de su amiga imaginaria y se refugia detrás de la sección frágil del suelo del ático. Cuando Francis intenta atraparlo, cae y queda herido.

Al final de “Susurran tu nombre”, Francis es enviado a la misma prisión que su padre, quien lo estrangula hasta matarlo. Frank Carter empieza a enviarle cartas a la detective Amanda Beck. Tras la muerte de Pete, Tom y Jake se mudan a su casa y empiezan una nueva vida.

Pete Willis (Robert De Niro) se sacrifica por su hijo Tom (Adam Scott) y su nieto Jake al final del thriller policíaco "Susurran tu nombre" (Foto: Netflix)

¿Quién es la amiga imaginaria de Jake?

Mientras revisa unas fotografías de su difunta esposa, Tom encuentra una instantánea de Rebecca cuando era una niña y comprende que tiene la misma apariencia de la amiga imaginaria protectora de Jake. No obstante, no se aclara si se trata de algo sobrenatural o simplemente producto de la imaginación infantil.

“El amigo imaginario debe funcionar tanto como posible psicosis como posible intervención sobrenatural”, explicó el director a Tudum. “Creo que puede interpretarse tanto desde un punto de vista psicológico como sobrenatural. Y cada uno puede elegir si piensa de una manera, de la otra o de ambas”.

¿CÓMO VER “SUSURRAN TU NOMBRE”?

“Susurran tu nombre” está disponible en Netflix desde el 28 de agosto de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso criminal solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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