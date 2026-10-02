El precio del dólar en México para este viernes 2 de octubre de 2026 se toma como referencia en 18.0692 pesos mexicanos por dólar para solventar obligaciones denominadas en moneda estadounidense pagaderas en el país . Esta es la cotización aplicable hoy conforme al tipo de cambio publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La cifra funciona como una referencia oficial para pagos, facturación y obligaciones en dólares, pero no representa necesariamente el precio final que verá una persona al comprar o vender efectivo en un banco, una casa de cambio o una plataforma digital. Esas instituciones agregan un margen entre compra y venta, además de que pueden aplicar comisiones según el canal y el monto de la operación.

Tipo de cambio del dólar hoy en México

Banxico reporta que el tipo de cambio de liquidación para este viernes 2 de octubre es de 18.0692 pesos por dólar. A su vez, el último FIX determinado por la institución, correspondiente al 1 de octubre, fue de 18.3688 pesos por dólar; dicha cifra se utilizará para pagos el sábado 3 de octubre, según el calendario operativo publicado por el banco central.

La diferencia de fechas es importante para evitar confusiones. Banxico determina el FIX en días hábiles bancarios a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Lo da a conocer después de las 12:00 horas y lo publica posteriormente en el DOF; por ello, el tipo de cambio aplicable a obligaciones en dólares no siempre coincide con el dato que se acaba de determinar en esa misma jornada.

Concepto Cotización o dato Referencia Tipo de cambio aplicable hoy, 2 de octubre $18.0692 MXN por USD Tipo de cambio para pagos FIX determinado el 1 de octubre $18.3688 MXN por USD Banxico Interbancario, cierre de jornada del 1 de octubre $18.2928 MXN por USD Mercado mayorista Interbancario, compra al cierre del 1 de octubre $18.2750 MXN por USD Mercado mayorista Interbancario, venta al cierre del 1 de octubre $18.2790 MXN por USD Mercado mayorista Rango de venta mayorista del 1 de octubre $18.2580 a $18.4350 MXN Mínimo y máximo

¿Cuánto valen 1, 100 y 1,000 dólares en pesos?

Con la cotización oficial aplicable de $18.0692 MXN por cada dólar, estas son algunas conversiones útiles para quienes reciben remesas, realizan compras internacionales, pagan servicios en dólares o preparan un viaje a Estados Unidos.

Dólares estadounidenses Equivalencia en pesos mexicanos US$1 $18.07 MXN US$10 $180.69 MXN US$20 $361.38 MXN US$50 $903.46 MXN US$100 $1,806.92 MXN US$500 $9,034.60 MXN US$1,000 $18,069.20 MXN

¿Por qué el precio en bancos es diferente?

Las instituciones financieras manejan dos precios: uno de compra y otro de venta. El banco o la casa de cambio compra dólares a un valor menor y los vende a un precio más alto; la distancia entre ambas cotizaciones se conoce como diferencial o spread. Ese margen cubre costos operativos, disponibilidad de efectivo y condiciones del mercado, entre otros factores.

Por ejemplo, si una persona quiere vender dólares en efectivo, recibirá la tasa de compra de la institución. En cambio, si necesita adquirir dólares, pagará el precio de venta, que normalmente será superior. Además, las cotizaciones pueden variar entre sucursales, ciudades, montos y horarios de atención.

El FIX de Banxico no obliga a los bancos a vender o comprar dólares en ventanilla a esa cifra. Su principal función es establecer la referencia para liquidar obligaciones denominadas en dólares dentro de México. El banco central calcula este indicador con cotizaciones del mercado mayorista y lo divulga en días hábiles bancarios.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, compara el precio de al menos dos o tres instituciones autorizadas y confirma tanto el tipo de cambio como las comisiones. No basta con observar la tasa anunciada: una comisión fija puede reducir de forma relevante el monto recibido en operaciones pequeñas.

También es recomendable verificar si la cotización corresponde a efectivo, transferencia, compra con tarjeta o pago de obligaciones. Cada canal tiene condiciones propias y puede mostrar un valor diferente. Si la operación es relevante —por ejemplo, el pago de una deuda, una factura o una compra inmobiliaria— toma como base el tipo de cambio aplicable publicado por Banxico y confirma con la institución receptora el criterio de liquidación.

Para este viernes 2 de octubre, la referencia oficial para pagos es de $18.0692 MXN por dólar, mientras que el mercado interbancario cerró la jornada previa alrededor de $18.2928 por unidad . La recomendación final es operar únicamente con bancos, casas de cambio y plataformas reguladas, además de guardar los comprobantes de cada movimiento cambiario.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses