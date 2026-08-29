Después de su estreno, el 28 de agosto de 2026, “Susurran tu nombre” (“The Whisper Man” en su idioma original) lidera el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo, a pesar de que ha tenido un recibimiento mixto por parte de la crítica especializada. Los expertos la describen como un thriller policial sólido y profesional, aunque convencional. Mientras que otros señalan como puntos débiles el uso excesivo de clichés del cine de asesinos seriales y las resoluciones predecibles.

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Este thriller policíaco basado en la novela homónima de Alex North narra la historia de Tom Kennedy (Adam Scott), un escritor viudo que busca desesperadamente a su pequeño hijo Jake (Acston Luca Porto), quien desapareció misteriosamente de su casa durante la noche. Cuando las pistas apuntan a un asesino en serie conocido como el Susurrador, Tom recurre al hombre que lo capturó hace veinte años: su padre, el exdetective Pete Willis (Robert De Niro).

Si ya viste “The Whisper Man”, dirigida por James Ashcroft (“The Rule of Jenny Pen”, “Coming Home in the Dark”) a partir del guion de Ben Jacoby (“The First Omen”) y Chase Palmer (“It”), y buscas películas similares para este fin de semana, Netflix tiene varias opciones en su amplio catálogo. Estos son algunos títulos que podrían interesarte.

LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER DESPUÉS DE “THE WHISPER MAN”

1. La mujer en la ventana

Basada en la novela de 2018 de AJ Finn, “The Woman in the Window” es una película de suspense psicológico de 2021 dirigida por Joe Wright, escrita por Tracy Letts y protagonizada por Amy Adams, Gary Oldman, Fred Hechinger y Julianne Moore. La cinta sigue a una psicóloga infantil con agorafobia severa que vive recluida en su casa de Nueva York. Aunque presencia un violento crimen, nadie cree su versión debido a su consumo de medicamentos.

Sinopsis: “Atrapada en casa, una psicóloga agorafóbica se obsesiona con sus nuevos vecinos... y con resolver el brutal homicidio que observa a través de su ventana.”

Amy Adams lidera el elenco de "La mujer en la ventana", que está conformado por Gary Oldman, Fred Hechinger, Julianne Moore, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry y Jennifer Jason Leigh (Foto: Netflix)

2. No te muevas

Protagonizada por Kelsey Asbille, Finn Wittrock, Moray Treadwell y Daniel Francis, “Don’t Move” es un thriller de supervivencia de 2024 que sigue a Iris, una mujer en duelo que lucha por escapar de un asesino serial que le inyectada con un potente agente paralizante. Fue dirigida por Adam Schindler y Brian Netto, y escrita por TJ Cimfel y David White.

Sinopsis: “Una mujer en duelo encuentra a un asesino que le inyecta una poderosa droga que la deja paralizada. Cuando su cuerpo deja de responder, su lucha por sobrevivir empieza.”

En "No te muevas", Iris tiene 20 minutos para huir, pedir ayuda y luchar por su vida antes de que su cuerpo deje de responderle (Foto: Capstone Studios / Hammerstone Studios)

3. La mujer del camarote 10

Basado en la novela de Ruth Ware, “The Woman in Cabin 10” es un thriller psicológico de 2025 protagonizado por Keira Knightley, Guy Pearce, Art Malik, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, Daniel Ings y Hannah Waddingham. La película sigue la historia de Laura Blacklock, una periodista que ve cómo el cuerpo de una persona cae al mar desde el camarote contiguo. Cuando nadie le cree, realiza su propia investigación.

Sinopsis: “A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve a alguien caer por la borda. Pero cuando nadie le cree, decide arriesgar su vida para descubrir la verdad.”

Keira Knightley interpreta a Laura Blacklock en la película "La mujer del camarote 10", basada en la novela homónima Ruth Ware (Foto: Netflix)

4. El Ángel de la Muerte

Dirigida por Tobias Lindholm y escrita por Krysty Wilson-Cairns, “El ángel de la muerte” (“The Good Nurse”) es una película de suspenso criminal basada en el libro de 2013 del mismo nombre de Charles Graeber que se centra en la persecución y captura del asesino en serie estadounidense Charles Cullen, quien mató hasta 400 pacientes durante sus 16 años de carrera como enfermero. Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich y Kim Dickens conforman el reparto principal.

Sinopsis: “Una agobiada enfermera encuentra refugio en un generoso colega, hasta que una inesperada muerte levanta sospechas sobre las intenciones de su nuevo ángel guardián…”

Jessica Chastain interpretó a Amy Loughren en la película "El ángel de la muerte", basada en el libro de 2013 del mismo nombre de Charles Graeber (Foto: Netflix)

5. 1922

En “1922”, película dramática y de terror de 2017 escrita y dirigida por Zak Hilditch, Wilfred James (Thomas Jane) es un granjero terco y orgulloso que conspira con su hijo adolescente, Henry, para asesinar a su esposa, Arlette (Molly Parker). Esta cinta se basa en la novela homónima de Stephen King.

Sinopsis: “Un granjero admite haber asesinado a su mujer, pero su muerte es solo el inicio de una historia macabra. Basada en la novela corta de Stephen King.”

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