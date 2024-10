La película “No te muevas” (en su idioma original: “Don’t Move”) llegó a Netflix este 25 de octubre, por lo que muchísimos suscriptores del servicio de streaming han podido disfrutar de esta propuesta del género terror y suspenso que se desarrolla a lo largo de 82 minutos de metraje. Así, tras ver la cinta, quizá te gustaría saber qué significa su desenlace. Por eso, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) del filme. ¡Presta atención!

Cabe resaltar que la producción estadounidense está dirigida por Brian Netto y Adam Schindler. Además, cuenta con las actuaciones de estrellas como Kelsey Asbille, Finn Wittrock, Moray Treadwell y Daniel Francis.

Todos juntos narran la historia de una mujer afligida, quien espera encontrar consuelo en un bosque aislado. Aunque, por desgracia, se encuentra con un desconocido que le inyecta un agente paralizante.

De esta manera, a medida que la sustancia se va apoderando de su cuerpo, ella debe huir, esconderse y luchar por su vida antes de que todo su sistema nervioso se apague.

Antes de continuar, mira el tráiler de “No te muevas”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NO TE MUEVAS”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de Netflix, Richard conduce a Iris hacia un lago cercano. Previamente, se revela que el asesino tiene una familia que no parece tener ni la remota idea de su vida paralela, por lo que nuestra protagonista intenta apelar a sus emociones mencionando a su hija.

Ella también sugiere que el hombre está roto por la muerte de su novia Chloe. Sin embargo, todo apunta a que este deceso no hizo más que sacar a relucir su oscuridad... lo que lo llevó a descubrir su verdadera “vocación”. Resulta que el tipo se cree una especie de Dios cada vez que mata a alguien. Por ello, recrea ese sentir con cada una de sus víctimas, haciéndolas sentir tan vulnerables como él cuando estuvo en cama durante 2 meses.

Entonces, en un intento desesperado por escapar, Iris le clava una aguja con el agente paralizante. Sin embargo, no tiene la fuerza suficiente para suministrarlo. Así, él disfruta subiéndola a un barco para ahogarla hasta su muerte.

Aparentemente, este evento traumático ha cambiado la perspectiva de la mujer: si no fue capaz de llorar tras el fallecimiento de Mateo, ahora la vemos derramando algunas lágrimas porque siente mucho más respeto por su propia vida.

De esta forma, somos testigos de su último gran plan: ella le pide a Richard que le alcance el pequeño barco de su hijo de su bolsillo. Él la subestima y accede a su pedido... sin imaginarse que Iris estaba preparada para clavarle su propio cuchillo en la garganta y, por si fuera poco, dispararle con el arma que le había robado al policía.

Muchísimo más tranquila, y aparentemente fuera de peligro, ella intenta descansar en el bote. No obstante, este se empieza a llenar de agua, lo que implica que está a punto de hundirse. En ese sentido, la joven debe hacer un último esfuerzo para nadar hasta el muelle con todas sus fuerzas.

Richard, por su parte, también consigue llegar a la orilla. Aunque, a diferencia de la protagonista, sus graves heridas sugieren que no podrá sobrevivir.

Esa es la razón por la que lo último que Iris le dice es un simple “gracias”, lo mismo que el asesino le dijo a una Chloe moribunda al revelarse su verdadera oscuridad. Al parecer, la protagonista acaba así con el complejo de Dios de Richard y, de una vez por todas, cierra el círculo de sus crímenes.

Al final de la película "No te muevas", Richard muere tras ser atacado por Iris. Él está interpretado por el actor Finn Wittrock (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NO TE MUEVAS”?

En declaraciones para Netflix, el productor Sam Reimi aseguró que ese “gracias” tiene mayores implicancias emocionales de las que podemos imaginar en un principio.

“Kelsey [Asbille] puso su corazón en la película y realmente hizo ese viaje de alguien que no tenía esperanza, [a] alguien que tenía esperanza de nuevo. Lo sé porque me siento muy conmovido al final de la película. Tiene alma y sabe cómo dar al público un vistazo a ella (...) Me creo la frase en el mejor sentido de la palabra: Gracias por inspirarme a vivir de nuevo”, señaló el creativo.

Esta es una idea que respaldan los directores de la cinta, al indicar que es un momento clave en el que Iris pone a Richard en su sitio, pero también esconde una gran verdad: “Es de doble filo, porque por un lado se la está jugando, pero por otro se da cuenta de que le debe la vida porque no quería luchar por ella antes de conocerlo”, aseguró Netto.

“La expresión de su cara cuando ella le devuelve la palabra es una de mis partes favoritas de la película. Es como: ‘¿Qué? No me puedo creer que esto esté pasando’”, puntualizó Schindler.

Iris logra decirle "gracias" a Richard antes de que él muera. Este es el último diálogo en "No te muevas" y, por lo tanto, uno de los más importantes de la película (Foto: Netflix)